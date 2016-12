EU will Türkei nicht verärgern

Brüssel. Die diplomatische Ohrfeige wird der Türkei wohl erspart bleiben. Wenn die 28 Außenminister der EU am heutigen Dienstag über die Beziehungen zu Ankara diskutieren, bleibt ein Punkt außen vor: An den Beitrittsgesprächen will man nicht rütteln. "Ich bleibe überzeugt davon, dass wir einen Fehler machten, wenn wir das tun würden", erteilte Luxemburgs Außenamtschef Jean Asselborn schon gestern allen Forderungen nach einem Abbruch der Verhandlungen um die Aufnahme der Türkei in die EU eine Absage.

Es ist die Linie, die auch Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) vertritt und die bereits am Wochenende Jean-Claude Juncker vorgegeben hatte: "Es lohnt sich vor allem wegen der Menschen, mit dem Land im Gespräch zu bleiben. Wir sollten daran arbeiten, dass sich die Türkei wieder auf die Europäische Union zubewegt und sich nicht mit Riesenschritten noch weiter entfernt", sagte er in einem Zeitungsinterview.

Österreich für Abbruch

Dass sich der Kommissionspräsident damit gegen das EU-Parlament stellt, das in einem Aufsehen erregenden Appell das Einfrieren der Verhandlungen gefordert hatte, weiß er. Aber Juncker wie Steinmeier wollen verhindern, dass Österreich im Kreis der Mitgliedstaaten mit seiner noch weitergehenden Forderung nach einem totalen Abbruch am Ende eine breite Mehrheit bekommt.

Wiens Außenminister Sebastian Kurz bestätigte gestern, man sei "sehr gut abgestimmt mit den Bulgaren und den Niederlanden". Aber das wird nicht reichen. Kurz hofft dennoch weiter auf mehr Unterstützung: "Manchmal brauchen Entwicklungen auch Zeit."

Der Grund für die eigentlich längst überstrapazierte Geduld der Europäer mit der Türkei wird in Brüssel bisher nur hinter vorgehaltener Hand weitergegeben. Es gibt auf diplomatischer Ebene Bewegung. Offenbar hat Ankara "großes Interesse" an einer Art Gipfeltreffen im nächsten Frühjahr und ist dabei sogar bereit, mit Blick auf die 2017 anstehenden Wahlen in Frankreich, den Niederlanden und auch Deutschland auf einen Auflauf aller 28 EU-Staats- und Regierungschefs zu verzichten.

Die drei EU-Präsidenten von Kommission, Parlament und Rat sowie der maltesische Regierungschef als Inhaber des EU-Vorsitzes würden reichen, um sich mit Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan zu treffen. Man wolle über die Visaliberalisierung und - man höre und staune - offenbar auch über eine Reform des umstrittenen Anti-Terror-Paragraphen reden. Ein weiteres Thema könnte die Einführung einer Zollunion sein.

EU will weiter kritisieren

Vor diesem Hintergrund dürften die Spitzen der Gemeinschaft derzeit gut beraten sein, das Verhältnis zu Ankara nicht zu belasten - auch mit Blick auf die Zusammenarbeit beim Flüchtlings-Deal.

Der laufe nämlich, so wird in der EU-Metropole betont, trotz aller Drohungen Erdogans weiter "reibungslos, zumindest was die Zusammenarbeit mit Ankara betrifft". Zwar sehe die EU angesichts der immer neuen Verhaftungswellen am Bosporus und auch angesichts der Schläge gegen die Presse- und Meinungsfreiheit "keinen Grund für Zurückhaltung mit ihrer Kritik an den innenpolitischen Vorgängen" (Asselborn). Neue Eskalationen aber will man vermeiden. Insofern, so wird betont, dürfte sich die 28 Staats- und Regierungschefs bei ihrem Gipfeltreffen am Donnerstag dieser Woche wohl ebenfalls bremsen.

Dort ist weder von einem Einfrieren noch von einem Aussetzen der Beitrittsgespräche die Rede. Allerdings steht auch keine Ausweitung an. Denn für die Eröffnung neuer Verhandlungskapitel wäre eine einstimmige Mehrheit nötig. Und die ist derzeit gegen Österreich nicht in Sicht.