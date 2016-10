„Extrem geübt im Täuschen“

Wilfried Buchta hat als politischer Analyst für die UNO im Irak gearbeitet. Zuletzt schrieb er ein Buch über den IS-Terror. Für den Umgang mit inhaftierten Terrorverdächtigen wie Dschaber al-Bakr bräuchte es speziell geschultes Personal, sagt er im Gespräch mit dieser Zeitung.

Herr Buchta, muss man bei einem gescheiterten IS-Selbstmordattentäter nicht zwangsläufig mit einem hohen Suizidrisiko rechnen?

Wilfried Buchta: "Uns ist nicht bekannt, dass der IS Kämpfer anweist, sich zu töten, wenn sie in Feindeshand gelangen. Aber: Diese Menschen sind extrem indoktriniert und allein mit dem Ziel ausgebildet, sich umzubringen und möglichst viele Opfer mitzunehmen. In den Märtyrerhimmel zu kommen, ist ihr Lebensinhalt. Wenn sie scheitern, hat ihre Existenz keinen Sinn mehr. Man muss deshalb davon ausgehen, dass Al-Bakr nach seiner Festnahme sehr verzweifelt und verloren war."

Hätten das Psychologen nicht erkennen müssen?

Buchta: "Diese Menschen sind extrem verschlossen und geübt darin, ein Doppelleben zu führen, zu lügen und zu täuschen. Da kommt man mit ein, zwei psychologischen Gesprächen nicht ran, schon gar nicht, wenn man die Mentalität dieser Menschen nicht kennt. Da bräuchte es Spezialisten, die für solche Fälle geschult sind - und sehr gute Dolmetscher."

Für die weiteren Ermittlungen ist der Suizid ein Rückschlag. . .

Buchta: "Wir wissen nicht, ob Al-Bakr viel über die IS-Befehlsstrukturen gewusst hat. Ich gehe eher davon aus, dass er ein kleiner Fisch war, ein junger Mann, den man Gehirnwäsche unterzog und als Kanonenfutter nutzte." (tat)