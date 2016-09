Fahrplan für strittige Themen

Ein Archivbild vom April mit Angela Merkel und Horst Seehofer: Von ihrem Treffen gestern im Kanzleramt gibt es keine Fotos. © dpa

Berlin. Um zwölf Uhr mittags kommt es gestern zum mit Spannung erwarteten Aufeinandertreffen in der wuchtigen Regierungszentrale im Berliner Spreebogen. Erst trifft sich Bundeskanzlerin Angela Merkel zu einem Vier-Augen-Gespräch mit dem CSU-Vorsitzenden und bayerischen Ministerpräsidenten Horst Seehofer, nach knapp zwei Stunden kommt auch noch SPD-Chef und Vizekanzler Sigmar Gabriel hinzu.

Das entscheidende Duell findet zwischen der CDU-Chefin Merkel und dem CSU-Vorsitzenden Seehofer statt, die sich nun schon seit einem Jahr, seit der Öffnung der Grenzen für die Flüchtlinge am 5. September 2015, einen zermürbenden Streit um den richtigen Kurs in der Flüchtlingspolitik, die Zukunft der Unionsparteien und die richtigen Konzepte im Umgang mit der AfD liefern. Der Chef der Schwesterpartei kommt an diesem Sonntag mit breiter Brust nach Berlin, entschlossen, Merkel zu zwingen, sich zu einem Kurswechsel zu bekennen.

"Raus aus dem Verlierermodus"

Zum einen hat ihm der Vorstand seiner Partei bei einer Klausur am Wochenende demonstrativ den Rücken gestärkt und sich unter anderem für eine Obergrenze bei der Aufnahme von Flüchtlingen sowie ein Burka-Verbot ausgesprochen, was die Kanzlerin ablehnt. Zum anderen aber ist Merkel nach der schweren Niederlage ihrer Partei in Mecklenburg-Vorpommern angeschlagen. Dass die CDU ausgerechnet in ihrer politischen Heimat hinter SPD und AfD abgeschlagen unter der 20-Prozent-Marke landete und auch bei den Wahlen in Berlin in einer Woche nicht über 20 Prozent kommen dürfte, gibt ihren Kritikern Aufwind, selbst in den eigenen Reihen.

"Ich möchte raus aus dem Verlierermodus, hin zum Gewinnermodus", gibt Seehofer als Parole aus, die Union müsse endlich die Ängste, Sorgen und Forderungen der Menschen ernst nehmen. "Und neues Vertrauen, das ja auch die Kanzlerin möchte, schaffen Sie nur mit einer neueren und besseren Politik." Er selbst, so der CSU-Chef, müsse keinen einzigen Satz aus dem letzten Jahr streichen. "Die Entwicklung hat uns Recht gegeben."

Besonders aufmerksam registriert Seehofer, dass auch der Koalitionspartner SPD auf Distanz zur Flüchtlingspolitik der Kanzlerin geht und selbst SPD-Chef Sigmar Gabriel auf einmal eine Obergrenze fordert, wenngleich auch keine starre. Merkel und die CDU dagegen bleiben hart - eine feste Obergrenze kann es aus ihrer Sicht nicht geben. Nicht nur, weil dies auf dem letzten CDU-Parteitag im Dezember so beschlossen wurde, sondern auch, weil sie rechtlich wie praktisch kaum durchsetzbar wäre.

Flüchtlingsfrage ausgeklammert

Weil sich Merkel und Seehofer bei ihrem Vier-Augen-Gespräch nicht auf eine gemeinsame Position einigen können, klammern sie das heiße Eisen Flüchtlingspolitik beim Dreiergipfel mit Gabriel aus. Auf dem Tisch liegen ohnehin zahlreiche weitere Themen wie der gleiche Lohn für Frauen und Männer, die Angleichung der Ostrenten an das Westniveau, die Neuregelung der Erbschaftsteuer sowie die Reform der Bund-Länder-Finanzbeziehungen - allesamt ebenfalls Themen mit hohem Konfliktpotenzial.

Merkel, Seehofer und Gabriel wissen, dass sie ein Bild der Arbeitsfähigkeit der großen Koalition aussenden müssen, schließlich dauert die aktuelle Legislaturperiode noch fast ein Jahr. So einigen sie sich auf einen groben Fahrplan für den Herbst - für die strittigen Sachthemen sollen "in den kommenden Wochen" Lösungen gefunden werden, heißt es hinterher. Wortlos verlassen Seehofer und Gabriel die Regierungszentrale. Anfang Oktober wollen sich die drei Parteichefs wieder treffen.