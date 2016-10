Fassungslose Blicke nach Leipzig

Berlin/Mainz/Wiesbaden. Lange wäre er nicht mehr in der Justizvollzugsanstalt in Leipzig geblieben. Da in Karlsruhe Generalbundesanwalt Peter Frank bereits das Ermittlungsverfahren gegen den aus Syrien stammenden Terrorverdächtigen Dschaber al-Bakr an sich gezogen hatte, wäre der 22-Jährige wohl schon in den nächsten Tagen entweder nach Bruchsal oder nach Stuttgart-Stammheim überstellt worden, um dort für die Vernehmungen zur Verfügung zu stehen.

Doch dazu kam es nun nicht mehr. Al-Bakr, der nach Erkenntnissen des Bundesamtes für Verfassungsschutz in dieser Woche einen Terroranschlag in Berlin verüben wollte, brachte sich am Mittwochabend in seiner Zelle in Leipzig um.

De Maizière sieht Rückschlag

Am Tag danach ist in Berlin das Entsetzen groß. Wie konnte dies geschehen, obwohl bekannt war, dass Al-Bakr suizidgefährdet war? Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU), der sich gestern in Luxemburg mit seinen EU-Kollegen traf, nannte den Tod des Islamisten einen "Rückschlag" im Kampf gegen den internationalen Terrorismus und forderte "umfassende und schnelle Aufklärung" durch die sächsischen Behörden. "Die Ermittlungen sind dadurch erschwert worden."

Der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Stephan Mayer (CSU), kritisierte: "Dieser Selbstmord hätte nicht passieren dürfen." Al-Bakr hätte, da er suizidgefährdet war, "aus Gründen des Selbstschutzes rund um Uhr beobachtet werden müssen". Ähnlich äußerte sich auch CDU-Innenexperte Wolfgang Bosbach. "Angesichts der Schwere des Tatvorwurfs, des besorgniserregenden Sprengstofffundes und der erheblichen Bedrohung unseres Landes ist das eine Tragödie." Bosbach wollte zudem nicht ausschließen, dass Al-Bakr Teil einer Terrorzelle sei, "die noch immer aktiv ist".

Massive Kritik wurde in Berlin an den Sicherheitsbehörden im Freistaat Sachsen laut. Er sei "fassungslos über die fortgesetzten Pannen in Sachsen", so SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann. Die Fraktionschefin der Grünen, Katrin Göring-Eckardt, sagte: "Einmal zu versagen, ist eine Panne. Mehrfach zu versagen, ist eine Pleite. Und wenn es immer wieder passiert, dann muss man darüber nachdenken, ob es sich hier um institutionelles Versagen handelt."

Sondersitzung beantragt

Die Grünen-Fraktion im Bundestag beantragte eine Sondersitzung des Innenausschusses am Montag. "Von den ersten geheimdienstlichen Informationen zu Anschlagsplanungen bis zum Tod Al-Bakrs in der JVA Leipzig ist der gesamte Fall von Ungereimtheiten und Fragen geprägt", sagte Innenexpertin Irene Mihalic, die selber Polizeibeamtin ist.

Als Folge des Selbstmords wird die Bundesanwaltschaft das eingeleitete Verfahren gegen den 22-jährigen Syrer, der im Februar 2015 nach Deutschland kam und als Flüchtling anerkannt wurde, einstellen. Gegen Tote wird nicht ermittelt. Allerdings wollen die Ermittler unabhängig vom Tod des Hauptverdächtigen die Hintergründe des geplanten Sprengstoffanschlags auf einen Berliner Flughafen aufklären.

Zudem gibt es einen weiteren Verdächtigen, der an der Tat möglicherweise beteiligt gewesen sein könnte. In der Wohnung in Chemnitz, in der Al-Bakr seine Bombe bastelte, wurde der 33-jährige Syrer Khalid A. festgenommen. Gegen ihn ist mittlerweile ein Haftbefehl wegen Beihilfe zur Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat erlassen worden.

In Stuttgart, Mainz und Wiesbaden wollten die Justizminister den Vorfall in Sachsen auf Anfrage unserer Zeitung nicht kommentieren. Ein Sprecher des rheinland-pfälzischen Ressortchefs Herbert Mertin (FDP) wies allerdings darauf hin, dass auf die Suizidprävention in allen rheinland-pfälzischen Justizvollzugseinrichtungen durchgehend ein großes Augenmerk gerichtet werde. Trotz aller Bemühungen könnten Selbstmorde in den Haftanstalten aber nicht immer verhindert werden.

Emotionale Krisensituation

Ein Sprecher der hessischen Justizministerin Eva Kühne-Hörmann (CDU) wies darauf hin, dass es nach Suiziden immer wieder zu Nachahmungstaten anderer Inhaftierter komme. Gerade in der U-Haft und bei Rechtskraft des Urteils seien Menschen in emotionalen Krisensituationen, manchmal auch kurz vor der Entlassung.

Der Sprecher des Wiesbadener Justizministeriums verwies auf die vielfachen Anstrengungen, solche Selbstmorde zu verhindern. So habe die hessische Justiz für ihre Bemühungen 2014 den Suizidpräventionspreis der Bundesarbeitsgemeinschaft Suizidprophylaxe im Justizvollzug erhalten.