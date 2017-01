Fast einstimmiges Lob für Karlsruher Richter

Mannheim. Das Karlsruher Urteil stößt auch in der Region überwiegend auf Verständnis - wenngleich sich der eine oder andere im Gespräch mit dieser Zeitung ein NPD-Verbot gewünscht hätte.

Franziska Brantner, Grünen-Bundestagsabgeordnete, Heidelberg: Die Politikerin bezeichnet es als "Fortschritt, dass das Bundesverfassungsgericht der NPD zwar eine geringe Wirkkraft bescheinigt, deren Verfassungsfeindlichkeit aber betont hat". Sie sagt aber auch: "Der Rechtsextremismus kommt längst nicht mehr nur im Gewand der NPD daher."

Jürgen Falter, Politologe, Mainz: "Das Urteil entsprach exakt dem, was ich erwartet habe", sagt der Politikwissenschaftler. Er hätte "zwar lieber ein Verbot gesehen, kann aber die Gründe nachvollziehen". Das Verfassungsgericht habe die NPD ganz klar als verfassungsfeindlich deklariert. Dass sie dennoch nicht verboten wurde, liege an anderen Erwägungen - unter anderem an ihrer Bedeutungslosigkeit.

Alexander Gauland, stellvertretender Bundesvorsitzender der AfD, Potsdam: Der AfD-Vize lobt das Karlsruher NPD-Urteil. Das Bundesverfassungsgericht habe "politisches Fingerspitzengefühl" und "juristisches Augenmaß" bewiesen, sagte er dieser Zeitung. "Gegen jede kleine Gruppe von - man kann es nicht anders sagen - Verirrten mit einem Verbot zu Felde zu ziehen, wertet diese im Zweifel nur auf", sagte Gauland. NPD-Vertreter, die sich durch ihr Handeln strafbar machten, seien "ein Fall für den Staatsanwalt, aber nicht für das Bundesverfassungsgericht", so der AfD-Politiker.

Stephan Harbarth, CDU-Bundestagsabgeordneter, Mannheim: Der Politiker kann das Urteil "gut nachvollziehen", hatte "aber auch Verständnis für das Anliegen der Länder, im Fall der NPD ein politisches Zeichen zu setzen". Er betonte: "Ja, die NPD ist eine Partei mit einer widerwärtigen Propaganda und Programmatik, daher ist es wichtig, dass wir sie jetzt auch nicht verharmlosen." Andererseits sei sie ohnehin im Niedergang begriffen und verliere Wähler. "Das Parteienverbot ist immer nur Ultima Ratio."

Stefan Rebmann, SPD-Bundestagsabgeordneter, Mannheim: "Ich bedauere, dass das Bundesverfassungsgericht sich gegen ein Verbot der NPD entschieden hat", sagte er dieser Zeitung. Gleichzeitig begrüßte er jedoch "die Feststellung der Verfassungsrichter, dass es sich bei der NPD um eine verfassungsfeindliche Partei handelt". Obwohl die NPD in den letzten Jahren zahlreiche Mitglieder verloren hat, hält er es für falsch, sie deshalb nicht zu verbieten. "Schließlich zeigt die deutsche Geschichte, wie schnell auch eine vermeintlich schwache Partei zu einer Gefahr für die demokratische Ordnung werden kann."

Gökay Sofuoglu, Vorsitzender der Türkischen Gemeinde in Deutschland, Stuttgart: "Ich kann mit dem Ergebnis leben. Was Parteiverbote betrifft, bin ich sowieso sehr skeptisch. Unsere Demokratie ist stark genug, um gegen rechtsextremistische Kräfte vorzugehen", sagte Sofuoglu. Er forderte zudem ein gemeinsames Vorgehen aller Demokraten in Deutschland gegen rechtspopulistische Kräfte. "Wir müssen hier jetzt endlich klare Kante zeigen." Antisemitismus gebe es nicht nur in der NPD, sondern auch in der AfD, die inzwischen immer mehr in der Mitte der Gesellschaft verankert sei. Deswegen müsse der Verfassungsschutz die AfD permanent im Blick haben. Diese sei ein "Sammelbecken für Rechtsextremisten".

Joachim Wieland, Rechtswissenschaftler, Speyer: "Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts hat den Antrag zu Recht abgelehnt", lautet die Einschätzung des Staatsrechtlers. Zwar sei das politische Konzept der NPD auf die Beseitigung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung gerichtet. "Die Partei ist aber zu unbedeutend, als dass sie die Verfassungsordnung Deutschlands gefährden könnte. Deshalb wäre ein Verbot nicht gerechtfertigt gewesen und möglicherweise vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte wieder aufgehoben worden." Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts ermögliche es aber nun, die NPD von der Parteienfinanzierung auszuschließen. BILDer: Brantner/RImbach/Harbarth/Rebmann/dpa