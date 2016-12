Fast jeder bekommt mehr Geld

Mannheim. Es geht um Geld, viel Geld: Ab dem Neujahrstag 2017 werden pflegebedürftige Menschen nicht mehr in Pflegestufen, sondern Pflegegraden eingeteilt. Dann greift die zweite Phase des Pflegestärkungsgesetzes II.

Die gute Nachricht: "Für alle Pflegebedürftige gibt es einen Bestandsschutz", sagte ein Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums. "Das gilt sowohl für das Pflegegeld als auch die Leistungen bei stationärer Unterbringung im Pflegeheim." Außerdem neu: Die Pflegebedürftigkeit wird anders definiert und das Begutachtungsverfahren geändert.

Hier die wichtigsten Fragen und Antworten zu den Änderungen ab dem 1. Januar 2017:

Was geschieht am 1. Januar 2017?

Dann werden die (jetzt noch gültigen) Pflegestufen 0 bis 3 in die Pflegegrade 1 bis 5 umgewandelt. Das soll die individuelle Bedürftigkeit besser berücksichtigen. Mit dem Pflegegrad 1 setzen die Leistungen laut Bundesgesundheitsministerium viel früher ein. Dadurch sollen auch Personen mit geringfügigen Einschränkungen Leistungen der Pflegeversicherung beanspruchen können.

Warum werden diese Änderungen vorgenommen?

Pflegebedürftigkeit hat sich bisher vor allem auf körperliche Beeinträchtigungen bezogen und wurde deshalb den 1,6 Millionen Menschen mit geistigen oder psychischen Beeinträchtigungen nur zum Teil gerecht. Das betraf vor allem demente Menschen.

Wie geht die Umstufung von Pflegestufen in Pflegegrade vor sich?

Das geschieht automatisch. Wer mit Pflegestufe 1 bis 3 eingestuft ist, rutscht in den nächsthöheren Pflegegrad (siehe Tabelle). Wer jedoch eine erheblich eingeschränkte Alltagskompetenz hat, etwa wegen Demenz, klettert um zwei Grade nach oben. Das erledigen die Pflegekassen und teilen es den rund 2,8 Millionen Betroffenen mit. Dazu ist weder ein Antrag noch eine weitere Begutachtung nötig. Nur wer bis Anfang Januar 2017 keine Post bekommt, sollte sich bei seiner Pflegekasse melden.

Welche finanziellen Auswirkungen hat die Reform?

Niemand wird schlechter gestellt, fast jeder bekommt mehr finanzielle Unterstützung. Ausnahmen: Menschen mit Pflegestufe 3, die ihren Alltag allein meistern, erhalten in Zukunft auch mit Pflegegrad 4 weiterhin 728 Euro an Geldleistungen. Bei den Sachleistungen bleiben die Beträge für die Pflegegrade 4 und 5 unverändert.

Was wird noch per Gesetz geändert?

Das Begutachtungsverfahren, das der Medizinische Dienst der Krankenversicherung durchführt, wird umgekrempelt: Künftig geht es nicht mehr um eine minutengenau dokumentierte Hilfe bei Körperpflege, Mobilität und Ernährung. Im Vordergrund wird dann das Maß an (Un-)Selbstständigkeit stehen.

Worauf zielt die Begutachtung künftig ab?

Zum Beispiel auf die Frage, wie sehr jemand noch Kontakte zu anderen Menschen halten kann. Ob er seine Medikamente selbst einnimmt, den Blutzucker misst und den Wert versteht, gut mit einer Prothese oder dem Rollator zurechtkommt, selbstständig zum Arzt gehen, sich erinnern und zeitlich orientieren kann. Hat er/sie einen guten Tag-Nacht-Rhythmus? Verhält sich jemand grundlos aggressiv? Von dieser neuen Sichtweise profitieren vor allem Demenzkranke.

Was ändert sich für Bewohner eines Pflegeheims?

Für jetzige Heimbewohner gilt der Bestandsschutz, für künftige verändern sich die Leistungen (siehe Tabelle). Außerdem neu: Bisher zahlte die Pflegeversicherung bei einer Erhöhung der Pflegestufe zwar mehr, allerdings stieg auch der Eigenanteil. Das Pflegestärkungsgesetz II schafft in den vollstationären Einrichtungen einen einheitlichen Eigenanteil für die Grade 2 bis 5. Dieser beläuft sich laut Schätzung des Bundesgesundheitsministeriums im Schnitt auf 580 Euro. Die einheitliche Verteilung des Eigenanteils bringt eine Kostensteigerung in den unteren Pflegegraden mit sich. Unterkunft und Verpflegung müssen gesondert bezahlt werden.

Was bringt das Gesetz Pflegepersonen, zum Beispiel Familienangehörigen?

Der Gesetzgeber zielt darauf ab, dass der Pflegebedürftige möglichst lange in seinem persönlichen Umfeld bleiben kann. Daher stärkt der Staat privates Engagement für die schwere Pflegearbeit - vor allem in der Familie. Pflegende Angehörige sollen in der Renten- und Arbeitslosenversicherung besser abgesichert werden. Zudem werden Hilfen ausgebaut, wenn die Pflegeperson Urlaub nehmen will oder krank wird.

Wie unterstützt der Staat ab Januar noch die Pflege zu Hause?

Für bestimmte Hilfen wie Badewannenlifter, Duschstühle oder Gehhilfen muss der Pflegebedürftige keinen separaten Antrag mehr stellen, wenn der Gutachter des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung diese Mittel für sinnvoll hält. Die Empfehlung wird automatisch an die Pflegekasse weitergeleitet und in der Regel genehmigt.

Was kostet die Pflegereform, und wer bezahlt das?

Die Mehrleistungen belaufen sich auf sechs Milliarden Euro pro Jahr. Dafür wird der Beitrag zur Pflegeversicherung um 0,2 Prozentpunkte auf 2,55 Prozent angehoben. Kinderlose Versicherte ab dem vollendeten 23. Lebensjahr müssen weiter einen Zuschlag zahlen, so dass ihr Beitragssatz von 2,6 auf 2,8 Prozent steigt.

Deckt die Beitragserhöhung alle Ausgaben ab?

Nein. Damit ab Januar niemand schlechter gestellt wird, muss Gesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU) einmalig zusätzlich 4,4 Milliarden Euro zahlen. Diese entnimmt er den Rücklagen der Pflegeversicherung.

Wie bewertet die Deutsche Stiftung Patientenschutz die Änderungen?

"Überfällig ist, dass Demenzkranke mehr Leistungen bekommen", sagte Vorstand Eugen Brysch dieser Zeitung. Aber es werde auch Verlierer geben. "Dies gilt beispielsweise für künftige Heimbewohner mit niedrigem Pflegegrad. Zudem drohen Menschen mit rein körperlichen Einschränkungen weniger Leistungen, wenn sie ihren Antrag bei der Pflegeversicherung erst im nächsten Jahr stellen." Bryschs Rat: Die erste Gruppe sollte noch 2016 in ein Heim ziehen, die zweite noch im Dezember den Erstantrag auf Pflegeleistungen stellen, auch wenn er erst im neuen Jahr bearbeitet wird.