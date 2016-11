Flüchtlingscamp mit mehr als 3800 Menschen in Paris geräumt

Seit mehr als einem Jahr bilden sich in Paris immer wieder Flüchtlings-Zeltlager, weil offizielle Unterkünfte voll sind. Foto: YOan Valat

Flüchtlinge warten in Paris auf Busse, die sie in ihre neuen Unterkünfte bringen sollen. Foto: Yoan Valat

Um die Metrostation Stalingrad in Paris halten sich mehrere Tausend Migranten in Zelten auf. Foto: Yoan Valat

Räumung des Zeltlagers: An die 600 Polizisten sind im Einsatz. Foto: Yoan Valat

Paris (dpa) - Französische Behörden haben ein Flüchtlings-Zeltlager in Paris geräumt und 3852 Migranten von der Straße geholt. Alle seien mit Bussen weggefahren worden, teilte eine Sprecherin der Regionalpräfektur mit.

Seit mehr als einem Jahr bilden sich in der französischen Hauptstadt immer wieder solche Lagerplätze, weil offizielle Unterkünfte voll sind. Die Migranten sollen nun zunächst in verschiedenen Zentren in der Region untergebracht werden.

Zum Teil sind dafür zunächst Sporthallen vorgesehen. Erst vergangene Woche hatten die französischen Behörden das berüchtigte Flüchtlingslager von Calais am Ärmelkanal geräumt.