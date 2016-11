Flüchtlingspolitik lastet auf CDU

Heidelberg. Erst eine Rücktrittsforderung, kurz danach ein Dankeschön aus Afghanistan. Unterschiedlicher könnten die Botschaften nicht sein, die zwei Redner der Bundeskanzlerin am Montagabend in Heidelberg mit auf den Weg geben. In der Stadthalle will Angela Merkel auf der CDU-Regionalkonferenz erfahren, wie die Stimmung an der Basis im Südwesten ist. In nur wenigen Minuten erhält sie zwei ganz gegensätzliche Eindrücke.

Pfiffe für Kritiker

"Treten Sie zurück, bevor der von Ihnen angerichtete Schaden noch größer wird", sagt Ulrich Sauer, Parteimitglied seit 1960, ins Saalmikrofon. Mit der Flüchtlingspolitik habe die Kanzlerin dem Land eine "Hypothek auferlegt, die wir so schnell nicht ablösen können", so der Karlsruher. In der Stadthalle ist das eine Einzelmeinung, der ältere Herr erntet vor allem Buh-Rufe und Pfiffe.

Anders ist das bei Konrad Reuter, einem pensionierten Lehrer, der sich um Flüchtlinge kümmert und einen Gast mitgebracht hat. Der afghanische Flüchtlingsjunge Edris sagt ins Mikro: "Ich danke Ihnen, Frau Merkel!" Applaus im Saal. Und zur Belohnung bekommt der Zehnjährige auch noch ein Handyfoto mit der Kanzlerin.

Es ist die Flüchtlingspolitik, die auch auf dieser Regionalkonferenz eine große Rolle spielt. Schon als Merkels Partei-Vize die rund 800 Gäste im Saal begrüßt. Der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobl hatte in den vergangenen Tagen deutlich gemacht, dass die Willkommenskultur aus dem vergangenen Jahr seiner Meinung nach in Zukunft abgelöst werden müsse.

In den nächsten Jahren werde es viele Menschen geben, die kein Bleiberecht bekommen und Deutschland wieder verlassen müssen, so Strobl. "Das ist eine Herausforderung dafür, dass wir diese Herkulesaufgabe überhaupt meistern können."

Die Regierungschefin und Parteivorsitzende versucht in ihrer kurzen Rede, die christdemokratische Seele zu streicheln. "Die CDU redet als erstes darüber, Geld zu erwirtschaften, bevor sie übers Verteilen redet", so Merkel. Gegenüber den Sicherheitsdiensten fordert sie Vertrauen, in der Bildungspolitik sei Leistungsbereitschaft wichtig.

Gleichzeitig warnt sie davor, sich abzuschotten, wie es Populisten in vielen anderen Ländern vormachen wollen. "Wir müssen uns fragen: Wollen wir erfolgreich sein mit Europa, in Europa? Wollen wir Globalisierung gestalten oder uns abschotten? Ich sage: Lassen Sie uns offen sein!"

Insgesamt ist die Stimmung gegenüber der Kanzlerin freundlich, aber nicht überschwänglich. Als ein Parteimitglied das Ergebnis von Merkels Regierung als hervorragend bezeichnet, fällt der Applaus eher verhalten aus.

Lob und Kritik, Stolz und Zweifel wechseln sich ab. Aus vielen Wortmeldungen spricht deutliche Verunsicherung. Der Speyerer Frank Hoffmann hatte vor der Veranstaltung gesagt: "Ich stehe hinter Frau Merkel. Aber sie wird ihre Politik in Zukunft besser erklären müssen." Das würden wahrscheinlich viele der Anwesenden in der Stadthalle unterschreiben.

Vielleicht entdeckt die CDU langsam aber sicher auch die Lust am Diskutieren. Ein Redner bedankt sich ausdrücklich dafür, dass sich die Kanzlerin so viel Zeit dafür nimmt. Und die Kanzlerin selbst bedankt sich bei den Fragestellern - auch bei Ulrich Sauer, der sie zum Rücktritt aufgefordert hatte. "Ich finde es richtig und gut, dass wir das an so einem Abend besprechen."