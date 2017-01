Flüchtlingsstrom ebbt ab

Berlin. Die Flüchtlingszahlen sind im zu Ende gegangenen Jahr in Deutschland deutlich zurückgegangen. Nach ersten Schätzungen der Behörden kamen 2016 etwas mehr als 300 000 Menschen in die Bundesrepublik. Im Jahr zuvor - auf dem Höhepunkt der Flüchtlingswelle - waren es mit rund 890 000 noch gut drei Mal so viele. Im Gegenzug ist auch die Zahl der Ausländer, die Deutschland entweder freiwillig verlassen haben oder abgeschoben wurden, im Vergleich zum Vorjahr deutlich auf knapp 80 000 gestiegen. Damit liegt die Zahl der Neuankömmlinge bei etwa 220 000 - etwas über der von CSU-Chef Horst Seehofer geforderten Obergrenze von 200 000 Personen.

Die genauen Zahlen legt das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) in der kommenden Woche vor. In den ersten elf Monaten des Jahres wurden im Easy-System der Bundesländer, in denen die Flüchtlinge bei ihrer Erstaufnahme registriert werden, knapp 305 000 Menschen erfasst. Allerdings verweisen Experten darauf, dass die tatsächliche Zahl niedriger sein dürfte, da es einerseits zu Fehl- und Mehrfachregistrierungen kommt und andererseits nicht erfasst wird, wie viele Flüchtlinge Deutschland wieder verlassen und beispielsweise nach Skandinavien weiterreisen.

Anträge stapeln sich noch immer

wurde es 1953 als "Bundesdienststelle für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge" gegründet. In den vergangenen Jahren verschob sich der Schwerpunkt der Arbeit deutlich in Richtung Integration. Heute entscheidet das BAMF über Asylanträge, führt Einbürgerungstests durch, veranstaltet Sprach- und Integrationskurse und begleitet Projekte zur Eingliederung von Ausländern und Spätaussiedlern. Auch Migrationsforschung gehört zu seinen Aufgaben. (dpa)

19 720 Ausländern wurde bis Ende November an der Grenze die Einreise in die Bundesrepublik verweigert. Völlig anders stellt sich dagegen die Situation bei den Asylverfahren dar. Die Folgen der Flüchtlingswelle des Jahres 2015 sind im vergangenen Jahr beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge voll durchgeschlagen. So wurden in den ersten elf Monaten des Jahres 723 072 Anträge auf Asyl gestellt, das sind 70,1 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahrs. 615 527 Anträge wurden entschieden, das ist eine Zunahme um 156,4 Prozent. Allein im November wurden mehr als 86 000 Anträge entschieden, das ist nach Angaben des BAMF der höchste Monatswert in der Geschichte der Nürnberger Behörde. Im Gegenzug wurden nur 26 438 Neuanträge gestellt, 54 Prozent weniger als im Oktober.

Die meisten Antragsteller kamen aus Syrien (262 268), Afghanistan (124 909), dem Irak (94 251), dem Iran (25 655) und Eritrea (17 189). Nach Angaben der europäischen Statistikbehörde Eurostat wurden in Deutschland damit mehr Asylanträge gestellt als in allen anderen 27 EU-Staaten zusammen. Die Anerkennungsquote lag bei 63,3 Prozent. Knapp 150 000 Anträge wurden abgelehnt, weitere 76 000 Verfahren erledigten sich.

Aber noch immer stapeln sich beim BAMF die Altfälle. "Wir gehen davon aus, dass wir mit etwa 400 000 anhängigen Verfahren ins Jahr 2017 gestartet sind", sagte eine Sprecherin dieser Zeitung. Die Verfahrensdauer lag im Durchschnitt bei 5,2 Monaten, ist aber bis November auf 6,9 Monate gestiegen. "Das ist darauf zurückzuführen, dass das Bundesamt momentan viele ältere, oftmals komplexe Verfahren abarbeitet, die mehr Zeit in Anspruch nehmen." Dazu müssten Gutachten erstellt und Anfragen an Botschaften oder das Auswärtige Amt erstellt werden. Dagegen liegt die durchschnittliche Verfahrensdauer bei Anträgen, die nach dem 1. Juni gestellt wurden, bei zwei Monaten.

Freiwillige Ausreise auf Balkan

Ende Oktober waren 206 000 Ausländer ausreisepflichtig, weil ihr Antrag auf Asyl oder nachrangigem subsidiärem Schutz abgelehnt worden war, allerdings besaßen aber 153 700 eine Duldung. Rund 55 000 Ausländer reisten bis Ende November freiwillig in ihre Herkunftsländer zurück, die meisten von ihnen stammten von den Ländern des westlichen Balkan, weitere 23 700 wurden zwangsweise abgeschoben, zuletzt 34 Afghanen in einem Sammeltransport nach Kabul.