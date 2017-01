„Fußfessel kann helfen“

Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) drückt bei weiteren Maßnahmen für mehr Sicherheit in Deutschland aufs Tempo.

Berlin. Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) drückt bei weiteren Maßnahmen für mehr Sicherheit in Deutschland aufs Tempo. Vor allem die Union müsse sich nun auf das konzentrieren, was die Menschen tatsächlich besser schütze, so Maas im Gespräch mit dieser Zeitung. Bei seinem Treffen heute mit Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) soll es vor allem um den Umgang mit Gefährdern gehen.

Herr Minister, die Parteien überbieten sich derzeit mit Ideen zur inneren Sicherheit. Welche Erwartungen haben Sie an ihr Treffen mit Innenminister de Maizière?

Heiko Maas: Es ist genug geredet worden, jetzt muss entschieden werden. Dafür treffen wir uns. Wir müssen alles tun, um Gefährder besser im Blick zu behalten. Dabei kann auch die Fußfessel helfen. Ein Fall Amri darf sich nicht wiederholen.

Heiko Maas Heiko Maas wurde am 19. September 1966 in Saarlouis geboren.

in Saarlouis geboren. Der studierte Jurist trat 1989 in die SPD ein.

in die SPD ein. Maas war von 1999 bis 2012 SPD-Fraktionsvorsitzender und Oppositionsführer im Landtag des Saarlandes.

SPD-Fraktionsvorsitzender und Oppositionsführer im Landtag des Saarlandes. 2013 übernahm der Politiker das Amt des Bundesministers für Justiz und Verbraucherschutz .

übernahm der Politiker das Amt des . Zuvor war er Minister für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr und stellvertretender Ministerpräsident im Saarland .

. Maas hat zwei Kinder.

Kritiker sagen, Ihr Vorschlag zu Fußfesseln für Gefährder werde allenfalls ganz wenige Personen erreichen. Ist der Plan nur eine Beruhigungspille?

Maas: Nein. Die Fußfessel ist kein Allheilmittel, aber sie kann den Sicherheitsbehörden die Arbeit erleichtern. Deswegen sollten wir den Einsatz auch bereits vor einer möglichen Verurteilung erleichtern. Es muss ganz klar sein: Gefährder dürfen nicht einfach vom Radar verschwinden.

Selbst ihr Parteifreund Otto Schily unterstützt die Ideen de Maizières zur Stärkung der Bundesebene beim Kampf gegen Terroristen und organisierte Kriminalität. Ist die SPD hier grundsätzlich doch gesprächsbereit?

Maas: Wir sind immer zu allem gesprächsbereit, was für mehr Sicherheit in Deutschland sorgt. Solange aber CDU und CSU sich noch nicht einmal untereinander einig sind, macht es keinen Sinn über eine Neuordnung unserer föderalen Struktur zu reden. Wir sollten uns jetzt auf die ganz konkreten Maßnahmen konzentrieren, die Menschen besser schützen. Dazu habe ich konkrete Vorschläge gemacht.

Sie wollen die Gefährderhaft ausweiten. Was fordern Sie genau?

Maas: Ausreisepflichtige Gefährder müssen so schnell wie möglich abgeschoben werden. Um das zu sichern, müssen sie in Abschiebehaft genommen werden können. Konkret: Abschiebehaft sollte künftig für Gefährder auch dann verhängt werden dürfen, wenn die Herkunftsstaaten bei der Rückführung nicht kooperieren.

Auch Sie sind dafür, Länder mit Sanktionen zu belegen, wenn sie ihre Staatsbürger nicht zurückzunehmen. Welche schweben ihnen vor?

Maas: Abschiebungen dürfen nicht an der fehlenden Mitwirkung der Herkunftsländer scheitern. Das ist ein unhaltbarer Zustand. Wir müssen die Herkunftsländer viel stärker in die Pflicht nehmen. Den Entzug von Fördergeldern sollten wir nicht ausschließen. Es muss klar sein: Wer nicht kooperiert, der wird sanktioniert.