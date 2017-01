Gauland: Karlsruhe beweist "politisches Fingerspitzengefühl"

Mannheim. Der stellvertretende AfD-Vorsitzende, Alexander Gauland, hat das Karlsruher NPD-Urteil gelobt. Das Bundesverfassungsgericht habe "politisches Fingerspitzengefühl" und "juristisches Augenmaß" bewiesen, sagte er dem "Mannheimer Morgen" (Mittwoch-Ausgabe). "Gegen jede kleine Gruppe von - man kann es nicht anders sagen - Verirrten mit einem Verbot zu Felde zu ziehen, wertet diese im Zweifel nur auf", sagte Gauland mit Blick auf die NPD.

NPD-Vertreter, die sich durch ihr Handeln strafbar machten, seien "ein Fall für den Staatsanwalt, aber nicht für das Bundesverfassungsgericht", so der AfD-Politiker weiter. Wer in der NPD eine echte Bedrohung für die freiheitlich-demokratische Grundordnung sehe, baue einen Popanz auf, der von den vielen, sehr viel realeren Gefahren ablenke.

Sofuoglu: "Wir müssen hier jetzt endlich klare Kante zeigen"

Zum Thema Verfassungsgericht lehnt NPD-Verbot ab

Der Bundesvorsitzende der türkischen Gemeinde in Deutschland, Gökay Sofuoglu, sieht in dem abgelehnten NPD-Verbot keine Stärkung der rechten Kräfte in Deutschland. "Ich kann mit dem Ergebnis leben. Was Parteienverbote betrifft, bin ich sowieso sehr skeptisch. Unsere Demokratie ist stark genug, um gegen rechtsextremistische Kräfte vorzugehen", sagte Sofuoglu der "Heilbronner Stimme" und dem "Mannheimer Morgen" (Mittwoch). Er forderte ein gemeinsames Vorgehen aller Demokraten in Deutschland gegen rechtspopulistische Kräfte.

"Wir müssen hier jetzt endlich klare Kante zeigen." Dass sich durch das abgelehnte NPD-Verbot die Situation für Menschen mit Migrationshintergrund ändere, glaube er nicht. Dazu sei die NPD inzwischen zu sehr marginalisiert. Antisemitismus gebe es nicht nur in der NPD, sondern auch in der AfD, die immer mehr in der Mitte der Gesellschaft verankert sei. Das Bundesverfassungsgericht hatte am Dienstag den Verbotsantrag des Bundesrates abgelehnt. (was/dpa)