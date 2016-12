Berlin. Das digitale Klassenzimmer enthält Laptop, Tablet und Smartphone, alle Schüler arbeiten am Computer, der Lehrer füttert sie mit passenden Lernprogrammen und bedient das interaktive Whiteboard. In vielen deutschen Schulen ist dieses Szenario eher die Ausnahme. Bund und Länder wollen das nun ändern.

Warum besteht ein so großer Handlungsdruck?

Die Vergleichsstudie "International Computer and Information Literacy Study" (ICILS) deckte es vor zwei Jahren schonungslos auf: Deutsche Schüler stehen mit ihren Computer-Kompetenzen nicht gut da. Demnach sind die Jugendlichen zwar im hohen Maße von Smartphones und Laptops fasziniert, nutzen die Geräte aber selten sinnvoll für die Schule - Gedaddel statt Recherche.

Was planen die für Schulpolitik zuständigen Bundesländer?

Die Kultusministerkonferenz (KMK) unternimmt den durchaus ambitionierten Versuch, Schüler und Lehrer in Deutschland für computerbasierten Unterricht rasch fit zu machen. "Wer nächstes Jahr in die Schule kommt, soll bis zum Ende seiner Schulzeit eine umfassende Medienbildung im Rahmen des Unterrichts durchlaufen," sagt der Hamburger Bildungssenator Ties Rabe (SPD). Innerhalb der nächsten sechs, sieben Jahre sollten "in jeder Schule entsprechende Konzepte implementiert" werden. Ein Alibi-Pflichtfach Informatik lehnt der Hamburger SPD-Mann Rabe ab - stattdessen sollten digitale Medien "in jedem Schulfach, in jedem Unterricht zum Einsatz kommen".

Stehen die oft klammen Länder mit ihrem Vorstoß allein da?

Nein, auch der Bund sieht den Bedarf und will bei der digitalen Ausstattung helfen. Deswegen hatte Bildungsministerin Johanna Wanka (CDU) kürzlich vorgeschlagen, dass alle rund 40 000 Schulen in Deutschland mit einem Fünf-Milliarden-Euro-Programm des Bundes quasi ans Netz genommen werden sollten. Im Gegenzug müssten sich die Länder verpflichten, pädagogische Konzepte, Aus- und Fortbildung von Lehrern sowie gemeinsame technische Standards umzusetzen. Diesen Ball nimmt die KMK nun auf. So erkennt Senator Rabe die Überarbeitung von Lehrplänen und eine auf das digitale Klassenzimmer vorbereitende Lehrerfortbildung als Ländersache an. Den komplizierten Bereich der Technik - die digitale Infrastruktur an den Schulen, aber auch deren Wartung - müssten die Länder gemeinsam mit dem Bund schultern.

Also eitel Sonnenschein zwischen allen bildungspolitischen Akteuren?

Das werden die wohl im Januar beginnenden Verhandlungen zwischen Bund und den Ländern zeigen. Ein Problem für die KMK-Seite: Wanka hat den Start ihres Milliarden-Digitalpakts recht weit weggeschoben - in die nächste Legislaturperiode, Start wäre dann frühestens 2018. Und sie hat das Bundesgeld auch noch nicht fest in der Hand. Ihr Hamburger SPD-Amtskollege Rabe moniert daher, Wankas vermeintliches Geschenk an die Länder bestehe bisher nur aus Geschenkpapier. Ihr Digitalpakt sei erstmal "nur eine Ankündigung, sich in einer neuen Regierung als Ministerin um das Geld zu bewerben".

Wird am Ende jeder Schüler ein Laptop vor sich haben?

Das wäre ein tolles Konjunkturprogramm für die Computer-Hersteller, aber auch sehr teuer für den Staat. Es gibt Fürsprecher einer solchen Vollausstattung mit neuen Laptops oder Tablets für jeden Schüler alle drei Jahre, aber: "Dann würden wir die fünf Milliarden Euro von Frau Wanka jedes Jahr brauchen und nicht nur einmalig zum Anschub", sagt Rabe. Möglich sei stattdessen auch, nach dem Motto "Bring Your own device" zu verfahren: Praktisch jeder Schüler hat ja einen eigenen kleinen Computer in der Tasche, und den nutzt er dann unter Anleitung des Lehrers im Unterricht.