Gemeinsames Kennzeichen: wortgewaltig und streitbar

Beide kommen sie aus eher kleinen Verhältnissen, beide sind sie leidenschaftliche Politiker und Verfechter ihrer Sache. Während aber der SPD-Parteivorsitzende Sigmar Gabriel immer wieder mit seinen Launen brüskiert, verkörpert der langjährige Präsident des Europäischen Parlaments Dynamik und Schwung.

Er will nicht mehr. Nicht mehr SPD-Chef sein und erst recht nicht Kanzlerkandidat werden. Denn er weiß, dass er nicht den Hauch einer Chance hat. Nicht in der eigenen Partei, nicht gegen Angela Merkel. Sigmar Gabriel hat es schwarz auf weiß vor sich liegen. Eine Umfrage unter SPD-Wählern und SPD-Sympathisanten, die er selber in Auftrag gegeben hat, zeichnet ein ebenso ehrliches wie für Gabriel wenig schmeichelhaftes Bild: Die eigenen Genossinnen und Genossen mögen ihn nicht und halten ihn wegen seiner anhaltend schwachen Popularitätswerte chancenlos im Kampf um das Kanzleramt.

Völlig überraschend für die eigene Partei wie für die Öffentlichkeit zieht der 57-jährige Niedersachse daraus seine Konsequenzen und erklärt seinen Rücktritt als SPD-Chef und seinen Verzicht auf die Kanzlerkandidatur. Und er hat noch eine weitere Überraschung: Er will auch vom Amt des Wirtschafts- und Energieministers zurücktreten, um als Nachfolger von Frank-Walter Steinmeier ins Auswärtige Amt zu wechseln, wenn dieser am 12. Februar zum neuen Bundespräsidenten gewählt werden sollte.

Martin Schulz und Sigmar Gabriel Sigmar Gabriel, 57 Jahre, geboren in Goslar als Sohn eines Beamten und einer Krankenschwester. 1976 Eintritt in die SPD. Studium der Germanistik, Politik und Soziologie. 1999 im Alter von 40 Jahren in Niedersachsen jüngster Ministerpräsident. 2005 Bundesumweltminister in der schwarz-roten Koalition. 2009 Parteivorsitz der SPD. 2013 Wirtschaftsminister und Vizekanzler in der großen Koalition mit der Union. Gabriel ist mit einer Zahnärztin verheiratet, hat eine Tochter und erwartet im März noch ein Kind. dpa/red Martin Schulz, 61 Jahre, geboren in Würselen bei Aachen, als Sohn eines Polizisten und einer CDU-Kommunalpolitikerin. 1974 Eintritt in die SPD. Traum von einer Karriere als Profifußballer, stattdessen Buchhändlerlehre. 1987 Bürgermeister von Würselen, 1994 Einzug ins Europaparlament, zuerst Vorsitzender der Sozialdemokraten und schließlich Parlamentspräsident. 2015 für seinen Beitrag zur Stärkung der europäischen Demokratie mit dem Aachener Karlspreis geehrt. Schulz ist mit einer Landschaftsarchitektin verheirat und hat zwei erwachsene Kinder. dpa

Einsatz für die kleinen Leute

Seit 2009 steht er an der Spitze der SPD, so lange hat sich seit dem Rücktritt von Willy Brandt 1987 kein Vorsitzender im Amt gehalten. Als SPD-Chef hatte er das Zugriffsrecht auf die Kanzlerkandidatur. Und doch gibt Gabriel dem Ende mit Schrecken den Vorzug vor einem Schrecken ohne Ende. Die Qual einer bis September anhaltenden Diskussion, ob er der Richtige ist, will er weder sich noch der Partei zumuten.

An Höhen und Tiefen, Erfolgen wie Niederlagen herrscht im Leben des 57-jährigen Gabriel, der mit seiner zweiten Frau Anke und der gemeinsamen vierjährigen Tochter Marie in seiner Heimatstadt Goslar am Rande des Harzes lebt, ohnehin kein Mangel. Er stammt aus bescheidenen Verhältnissen, seine Eltern trennten sich, als er drei Jahre alt war, gegen seinen Willen musste er zunächst bei seinem Vater leben, der bis zu seinem Tod 2012 ein überzeugter Nationalsozialist war.

Erst mit zehn Jahren kam Gabriel nach einer zermürbenden juristischen Auseinandersetzung zur Mutter, die als Krankenschwester mehr schlecht als recht über die Runden kam. Bis heute erinnere er sich an seine Mutter, "die weinend in der kleinen Küche saß, die Hände vor dem Gesicht, weil sie nicht mehr weiterwusste", erzählte er jüngst. Soll heißen, der Kampf der kleinen Leute ums Überleben ist ihm nicht fremd, sein soziales Engagement speist sich aus eigenem Erleben.

Als Jugendlicher trat er den "Falken" bei, als 18-Jähriger der SPD. Nach dem Studium in Göttingen arbeitete er als Dozent in der Erwachsenenbildung. 1990 zog er in den niedersächsischen Landtag ein, zwei Mal war er SPD-Fraktionschef (1998/99 sowie 2003-2005), 1999 wurde er Ministerpräsident von Niedersachsen, verlor aber 2003 die Wahl gegen CDU-Herausforderer Christian Wulff. Das kurzzeitige Ehrenamt eines Pop-Beauftragten der SPD brachte ihm den Spitznamen "Siggi Pop" ein.

2005 zog er in den Bundestag ein und wurde in der ersten großen Koalition bis 2009 Umweltminister unter Angela Merkel, nach vier Jahren in der Opposition folgte 2013 die Berufung zum Vizekanzler und Wirtschaftsminister mit der Zuständigkeit für die Energiepolitik.