Griechenland ist aufgeschreckt

Athen: ein Flüchtlingsmädchen beim Geschirrspülen. © dpa

Brüssel. Schon diesen Monat, spätestens im Oktober könnte es so weit sein. "Es ist bereits deutlich zu erkennen, dass Österreich sich auf eine Grenzschließung vorbereitet", stellte der slowenische Premierminister Miro Cerar gestern fest. Und dann, so der konservative Regierungschef weiter, drohe "neuer Streit" in der EU. Die Situation ist angespannt, weil die Wiener Bundesregierung zum Jahresanfang angekündigt hatte, in diesem Jahr höchsten 37 500 Hilfesuchende aufzunehmen. Wann diese Marke erreicht ist, weiß niemand.

Doppelter Druck

Das Thema steht morgen auf der Tagesordnung eines Treffens in Athen, zu dem Griechenlands Premier Alexis Tsipras die Chefs der Mittelmeer-Anrainer-Staaten eingeladen hat. Die Hellenen sind aufgeschreckt, weil die Flüchtlingszahlen auf niedrigem Niveau verharren (im August kamen 3437 Menschen an), aber deutlich über den Monaten vor dem Putsch in der Türkei liegen (1500 bis 2000 Asylbewerber). Nun bekommt das Land doppelt Druck. Denn nach der Ankündigung von Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU), ab 2017 Flüchtlinge nach Griechenland zurückzuschicken, ist Feuer unterm Dach. Fast sieben Jahre lang hatte Deutschland angesichts dramatischer Zustände in den von Athen betriebenen Auffangstellen darauf verzichtet, Asylbewerber gemäß der Dublin-Verordnung nach Athen zurückzuschicken, wenn sie von dort kamen. Die bisherige europäische Asyl-Gesetzgebung weist die Verantwortung für Registrierung und Aufnahme dem EU-Land zu, in das ein Flüchtling als erstes einreist. "Seien wir ehrlich: Griechenland sichert die Schengengrenze nicht genug. Manchmal transportieren sie die Migranten einfach weiter", stellte Premier Cerar fest. In Berlin und vor allem Wien sieht man das ähnlich. Doch die EU-Kommission ist fest entschlossen, bis Ende des Jahres Dublin wieder zum Laufen zu bekommen. In diesen Wochen sollen Mandat und Einsatzfähigkeit der neuen europäischen Grenzpolizei beschlossen werden, die dann auch Athen bei der Sicherung der Außengrenze helfen würde. Außerdem seien die Hotspots, in denen Ankommende erfasst, registriert und dann verteilt würden, in Betrieb, hieß es in Brüssel. Nun müsse Griechenland zeigen, dass es seine "Verantwortung ernst nimmt".

Nicht nur Cerar droht offen damit, andernfalls würden "die restlichen Schengen-Mitglieder schon sehr bald alle möglichen Optionen erwägen." Für Deutschland geht es -auch angesichts der Wahlerfolge der AfD - um ein Zeichen, dass man entlastet wird. Immerhin seien in der Bundesrepublik in diesem Jahr 18 897 Asylverfahren durchgeführt worden (2015: 5436), für die eigentlich Athen zuständig gewesen wäre.

Der griechische Migrationsminister Ioannis Mouzalas macht eine andere Rechnung auf: Die Gemeinschaft habe seinem Land versprochen, 33 000 abzunehmen. Tatsächlich seien lediglich 3000 Menschen umverteilt worden.

Dabei ahnen alle Seiten, dass ein erneuter Alleingang Wiens reichen würde, um einen fatalen Dominoeffekt auszulösen. Denn wenn die Alpenrepublik ihre Grenzen schließt, weil die Obergrenze erreicht ist, werden Slowenien, Kroatien und Serbien sowie Mazedonien nachziehen. Griechenland wäre erneut die Auffangstation für alle Migranten.