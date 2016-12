Große Bühne für Geert Wilders

Der Rechtspopulist Geert Wilders vor Gericht in Amsterdam. Er muss sich wegen Volksverhetzung und Diskriminierung verantworten.

Amsterdam. Finanziell geht es um gerade mal 5000 Euro. So hoch ist die Geldstrafe, die die Staatsanwaltschaft im Prozess gegen den Rechtspopulisten Geert Wilders von ihm fordert. In den Niederlanden gilt die Summe im Vergleich mit ähnlichen Verfahren als recht üppig. Trotzdem dürfte der Politiker dem morgigen Freitag gelassen entgegenblicken. Dann wird das Gericht sein Urteil verkünden. Und auch wenn der Angeklagte das Verfahren schon als Unverschämtheit bezeichnet, sein Heimatland deswegen mit der Türkei verglichen hat: Unterm Strich hat ihm der Prozess durchaus genützt, egal wie der Richterspruch ausfällt.

Die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft lauten Anstiftung zu Diskriminierung und Hass. Im März 2014 hatte Wilders seine Anhänger bei einer Wahlparty in Den Haag gefragt, ob sie mehr oder weniger Marokkaner im Land wollen. Die Menge hatte laut "weniger, weniger" gerufen und Wilders daraufhin gesagt: "Dann werden wir das regeln." Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft hat der umstrittene Politiker damit eine Grenze überschritten.

Verfahren boykottiert

Wilders hatte den Prozess zunächst boykottiert, war am letzten Verhandlungstag vor zwei Wochen dann doch in den Justizkomplex am Amsterdamer Flughafen gekommen. Sein letztes Wort wurde zur inoffiziellen Wahlkampferöffnung: 27 Minuten, vom Fernsehen live übertragen. Der 53-Jährige präsentierte sich als Stimme des Volkes. Sein Argument dafür ist stets eine repräsentative Umfrage aus dem April 2014, wonach 43 Prozent der Niederländer ebenfalls weniger Marokkaner im Land haben wollen. "Wenn Sie mich verurteilen, verurteilen Sie das halbe Land", behauptete Wilders. Seine Forderung: "Sprechen Sie uns frei!"

In der Tat haben die rund 380 000 marokkanischstämmigen Einwanderer in den Niederlanden mit Vorurteilen zu kämpfen. Wilders mantraartige Erklärung, sie seien häufiger kriminell und von Sozialhilfe abhängig als der durchschnittliche Niederländer, fällt durchaus auf fruchtbaren Boden. Bouchaib Saadane aber bestreitet, dass Millionen Menschen hinter Wilders stehen. Saadane ist Vorsitzender des SMN, eines Verbands marokkanischstämmiger Niederländer, der Wilders nach dessen berüchtigter Rede angezeigt hatte. "Er ist ein Populist. Er weiß schon, wann er übertreiben muss", sagt Saadane im Gespräch mit dieser Zeitung. Die Rede habe die Einwanderergruppe tief getroffen und verunsichert. "Es gab Kinder, die an ihren Schulen angegangen wurden und die ihre Eltern ängstlich gefragt haben: Müssen wir jetzt hier weg?" Trotz der großen Bühne, die der Prozess Wilders geboten hat, ist Saadane überzeugt, dass das Verfahren richtig war. "Niemand steht über dem Gesetz, auch Herr Wilders nicht. Wir wollen, dass die Richter ihm Grenzen setzen."

Beliebtheit steigt

Die Meinungsfreiheit und das Diskriminierungsverbot sind die Rechtsprinzipien, die im Prozess im Konflikt stehen. Für welche Seite sich das Gericht entscheidet, dürfte auch das Ausland morgen aufmerksam verfolgen. Wilders selbst sieht sich gemeinsam mit anderen Populisten auf der Siegeskurve, das hat er im Gericht selbst gesagt: Der Brexit und der Sieg von Donald Trump hätten den Anfang gemacht. "Im nächsten Jahr werden Frankreich, Deutschland und die Niederlande folgen", sagte er mit Blick auf die anstehenden Wahlen. "Wir, das Volk, werden den Kampf gegen die Elite gewinnen", so Wilders.

Der Politiker hat vorgebaut: Die Staatsanwälte erklärte er bereits zu Verbündeten des islamistischen Terrors, den Prozess bezeichnete er als politisch motiviert. Wenn das Gericht ihn schuldig spricht, wird er das auf eine angeblich politisch gesteuerte Justiz schieben. Im März wählen die Niederländer ein neues Parlament. In den Umfragen hat Wilders in den vergangenen Wochen noch einmal zugelegt, momentan steht er auf Platz eins - auch wenn das im zersplitterten niederländischen Parlament noch lange nicht zu einer Mehrheit reicht.