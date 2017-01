Grüne Träume

Die Grünen als Zünglein an der Waage oder doch wieder nur Opposition nach der Bundestagswahl? Auf dem Papier bleibt die Ausgangslage unverändert: Abgesehen von einer Wiederauflage der großen Koalition, dürfte es im Herbst keine Regierung ohne die Grünen geben. Doch die Partei schlägt daraus kein Kapital. Im Gegenteil. Während sich die Deutschen darüber freuten, dass die Polizei in der Silvesternacht die Bürger beschützte, zettelte die Parteivorsitzende Simone Peter eine groteske Rassismus-Debatte an. Und auch nach dem Berliner Anschlag weigern sich die Grünen weiter, die Maghreb-Länder als sichere Herkunftsstaaten einzustufen. Dies kommt in der Öffentlichkeit schlecht an, denn niemand hat ja vergessen, dass Anis Amri aus Tunesien stammte.

Die Partei steht sich offensichtlich immer selbst im Weg. Sie bedient gerne ihre urgrüne Klientel, vergisst aber, dass sie damit die Wähler im bürgerlichen Lager verprellt. Gerade in diesen unsicheren Zeiten des Terrors sollten auch die Grünen ihren Beitrag leisten, ohne gleich in einen Populismus-Wettbewerb mit der Konkurrenz eintreten zu müssen.

Lieber beschäftigen sich zu viele Politiker mit der Frage, was sie im Herbst werden können. Zum Beispiel der Parteilinke Jürgen Trittin. Der setzte sich 2013 mit seinem Steuererhöhungskonzept durch - und war damit am Wahldesaster maßgeblich beteiligt. Und jetzt träumt er davon, im Herbst wieder einen Kabinettsposten zu bekommen. Das ist fast schon aberwitzig. Der selbstgefällige Trittin nährt außerdem den Eindruck, dass er sich für solche Posten besser geeignet hält als das Führungspersonal.

An deren Qualifikation gibt es allerdings in der Tat Zweifel. Das gilt vor allem für das Tandem an der Parteispitze. Simone Peter und Cem Özdemir können sich nicht leiden und halten nichts von Teamarbeit. Der Führungsstreit dürfte sich noch verschärfen, wenn der linke Fraktionschef Anton Hofreiter bei der Urwahl gegen Özdemir oder den Schleswig-Holsteiner Robert Habeck verlieren sollte. Dann hätten die Grünen zwei Realo-Vertreter als Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl, denn Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt ist als Frau gesetzt.

Den Grünen ist es jedenfalls nicht gelungen, den Rückenwind zu nutzen, den ihnen der Wahlsieg von Winfried Kretschmann im Südwesten beschert hat. Das liegt auch daran, dass sich die Berliner an Kretschmanns eher konservativen Ansichten reiben. So kommen sie auf keinen grünen Zweig.