Haushalt statt Digitalwirtschaft

Brüssel. Erst war er für die Energiezukunft Europas zuständig, dann für den digitalen Markt von morgen - nun rückt der deutsche EU-Kommissar Günther Oettinger (63) auf eine Schlüsselstelle im Kommissionsteam von Jean-Claude Juncker auf. Ab dem 1. Januar 2017 soll der frühere CDU-Ministerpräsident von Baden-Württemberg den Haushalt der Union verwalten und gestalten.

Eine Mammutaufgabe, denn in sein Ressort fällt die finanzielle Bewältigung des Brexits. Schon Ende September übernahm der Schwabe das Gebiet seiner bulgarischen Kollegin Kristalina Georgiewa (60), die sich in New York als neue UN-Generalsekretärin beworben hatte. Doch sie wurde nicht berücksichtigt, nahm aber jetzt den Ruf an die Spitze der Weltbank an.

Juncker, der die Bulgarin als "exzellente Vize-Präsidentin" ehrte, schwieg sich darüber aus, ob Oettinger auch zu einem seiner sieben Stellvertreter aufrücken soll. Junckers Formulierung, der CDU-Politiker sei "aufgrund seiner Erfahrung und protokollarisch der erste Kommissar", lässt nicht darauf schließen.

Eigentlich schätzen sich der Kommissionspräsident und der Schwabe. Beide gelten als "Aktenfresser", die sich in Dossiers erst einarbeiten, ehe sie sich öffentlich dazu äußern. Wohl auch deshalb ließ Juncker seinem Digitalkommissar größere Freiheiten, sich abseits seines Ressorts zu allen Fragen zu äußern. Oettinger erweckte dennoch selten den Eindruck, dass er sich in der Welt der Bits und Bytes wohlfühlt. Gleich mehrfach verwechselte er bei wichtigen Reden die beiden Begriffe.

Hinter den Kulissen gärt es

Wie es in der Kommission weitergeht, ist offen. Fest steht, dass die bulgarische Regierung einen neuen Kommissionskandidaten benennen darf, der dann vom Europäischen Parlament befragt wird. Ob der aber das frei gewordene Digitalressort übernimmt, muss Juncker entscheiden. Er könnte auch eine größere Reform vornehmen, die von vielen sogar erhofft wird. Denn hinter den Kulissen gärt es. Georgiewas Abschied sei nicht nur das Ergebnis eines "guten Angebots", wurde gestern Abend in Brüssel kolportiert. Die Bulgarin habe sich zunehmend über die Arbeitsweise der Kommission geärgert - insbesondere über das Vorgehen in der Flüchtlingskrise und mit Großbritannien. Von einer Kluft und Auseinandersetzungen mit Junckers Kabinettschef Martin Selmayr ist die Rede.

Auf Oettinger kommen nun zentrale Aufgaben zu. Auf dem Tisch liegen bereits Vorschläge für den Haushalt 2017, den die Mitgliedstaaten um rund sieben Prozent gegenüber dem laufenden Jahr (143 Milliarden Euro) kürzen wollen. Außerdem muss der Austritt des Vereinigten Königreiches finanziell kompensiert werden. "Vergnügungssteuerpflichtig" sei der neue Job des deutschen EU-Kommissars jedenfalls nicht, hieß es in Brüssel.