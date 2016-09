Ein Interrail-Ticket ermöglicht freie Zugfahrt durch Europa. © dpa

Brüssel/Mannheim. Von Amsterdam über Brüssel, Paris und Barcelona nach Portugal an die Algarve. Oder über Danzig, Prag, Wien an die italienische Riviera. Alles bequem in Hochgeschwindigkeitszügen, mit denen es von einem Ziel zum nächsten nur wenige Stunden dauert - so der Idealfall. Aber selbst, wenn man nachts in einer kalten Bahnhofshalle strandet und am nächsten Morgen vom Ordnungsdienst per Fußtritt geweckt wird: Wer einmal Interrail gemacht hat, kann meist ein Leben lang von den Erinnerungen zehren. Vor allem hat er andere Länder und Menschen kennengelernt - und damit ein besseres Bild von Europa.

Um den derzeitigen Europa-Verdruss zu lindern, will Manfred Weber, dass die EU jedem zum 18. Geburtstag ein Interrail-Ticket schenkt. Der Chef der EVP-Fraktion im Europaparlament hat die Idee vor zwei Wochen im Plenum vorgetragen. Seither habe er "viel Aufmerksamkeit und Zustimmung" bekommen, so Weber auf Anfrage. "Natürlich sind die großen Herausforderungen für Europa woanders. Aber die Interrail-Initiative kann die Herzen der jungen Menschen erreichen." Zu den Realisierungschancen sagt der CSU-Politiker: "Es muss ein ziemlich dickes Brett gebohrt werden, um das Projekt auf den Weg zu bringen. Dafür will ich einen Anstoß geben."

Der Karlsruher Daniel Caspary, der die nordbadische CDU im Europaparlament vertritt, spricht von einer "grundsätzlich richtigen Idee". Er sei offen für alle Vorschläge, die junge Menschen zum Reisen animieren könnten. "Wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht den gleichen Horizont", zitiert Caspary Konrad Adenauer.

Interrail Mit einem Interrail-Ticket kann man in 30 europäischen Ländern kostenlos Zug fahren. Auf einige Verbindungen werden aber Zuschläge fällig. Zum Interrail-Raum gehören die EU-Länder außer dem Baltikum sowie den Inseln Malta und Zypern. Zusätzlich dabei sind die Schweiz, Norwegen, die Türkei und alle Nachfolgestaaten des früheren Jugoslawiens. Ein Interrail-Ticket kostet zwischen 200 Euro (15 Tage begrenzte Nutzung für Jugendliche) und 626 Euro (ein Monat für Erwachsene). sma

Verweis auf hohe Kosten

Auch der SPD-Europaabgeordnete Peter Simon begrüßt den Vorstoß: "Ein ,Interrail für Alle' könnte helfen, die Faszination unseres Europas wiederzuentdecken." Der Mannheimer ist selbst als 17-Jähriger mit einem Interrail-Ticket vier Wochen lang durch Frankreich, Großbritannien, Spanien und Portugal gereist. Die enorme Vielfalt, aber auch die verbindenden Gemeinsamkeiten der europäischen Kulturen hätten ihn nachhaltig geprägt, so Simon.

Jutta Steinruck, die Ludwigshafener Sozialdemokratin im Europaparlament, ist von dem Interrail-Plan nicht ganz so angetan: "Natürlich hat die Idee ihren Reiz. Aber die dafür geschätzten 1,5 Milliarden Euro wären besser in gute Bildung und zur Bekämpfung der Jugend- und Kinderarmut eingesetzt."