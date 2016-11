„Ich habe erst mal geschluckt“

Kallstadt. Wer Fahnen und Transparente erwartet hat, kennt Kallstadt nicht. Dass Donald Trump gerade zum US-Präsidenten gewählt wurde, kann man nur an den durch die Gemeinde an der Deutschen Weinstraße schleichenden Journalisten und dem TV-Übertragungswagen erkennen. Die Einwohner freuen sich nicht über den Amerikaner, dessen Großeltern in den 1880er Jahren aus der Pfalz ausgewandert sind. Hier Stimmen aus dem Ort:

"Ich weiß nicht, ob ich lachen oder weinen soll", sagt Thomas Jaworek (48/CDU) dieser Zeitung. Der ehrenamtliche Bürgermeister hat nicht auf diesen Wahlausgang gehofft, "weil ich nicht abschätzen kann, was das für unseren Ort bedeutet". Zum einen denkt er an den Ansturm von Journalisten und Touristen und die mögliche Beeinträchtigung der Ruhe im Dorf. Zum anderen an den "Extremfall": einen möglichen Besuch Trumps. Auch wenn dieser bisher kein Interesse an seinen deutschen Wurzeln gezeigt hat. "Zugeschweißte Gullydeckel sind nicht das, was wir bräuchten, aber das müssten wir hinnehmen." Und wie tickt Kallstadt? "Nicht anders als der Bundesdurchschnitt", sagt der Diplomchemiker. Laut Umfragen hätten vier Prozent der Deutschen Trump gewählt.

Oliver Herzog (41), Pfarrer der evangelischen Gemeinde St. Salvator, antwortet biblisch: "Ich hatte gehofft, dass der Kelch an uns vorübergeht." Auch er sorgt sich um die Atmosphäre: "Jetzt geht's erst richtig los mit dem öffentlichen Interesse, das uns ja schon seit einem Jahr auf den Wecker geht", ärgert er sich. "Ständig werden wir mit Fragen gelöchert, wie wir zu dieser schillernden Figur Trump stehen. Das Interesse gilt nicht unserem Dorf oder der Frage, warum es so lebenswert ist." Von Trump erhofft er sich, "dass er nicht weiter so unverfroren die Unwahrheit verbreitet wie im Wahlkampf." Und: "Dass er beweist, dass er ein guter Präsident ist".

Zweifel am Vorbildcharakter

In dieser Beziehung gibt sich Hartmut Stauch (59) keinen Illusionen hin: "Trump fehlt alles außer Geld, um ein guter Präsident zu sein", urteilt der Weinbautechniker. "Als Präsident muss man Vorbild sein - das wird er nicht schaffen." Und Stauch fragt: "Gibt es keinen Intelligenteren in den USA?" Gleichzeitig spricht er Trump seinen Respekt aus: "Es ist etwas Tolles, wenn man es bis zum Präsidenten bringt."

Als Helene Leva (62) die Nachricht vom Wahlausgang hört, ist ihr erster Gedanke: "Ach du Scheiße!" Die Hausfrau vermisst an Trump das Menschliche: "Ich kann nicht glauben, dass er das Krankenversicherungssystem abschaffen will, auch die Amerikaner werden mal krank." Trump solle nicht vergessen, dass er aus einer ganz armen Familie stammt. Andererseits versteht die frühere Friseuse, dass die Mehrheit der Amerikaner nach Bill Clinton nicht auch noch von seiner Frau Hillary regiert werden wollte. Sollte Trump Kallstadt besuchen - sie würde sich freuen.

"Ich habe erst mal geschluckt", erzählt Matthias Stockinger (32). "Kann sein, dass der Schock noch kommt." Er hätte Trump nicht gewählt, "weil ich nicht sicher bin, ob er die USA repräsentiert, wie es sein sollte". Der Besitzer eines Obsthofs hofft, "dass der neue Präsident nicht einlöst, was er im Wahlkampf versprochen hat, etwa die USA vom freien Handel abzuschotten". Stockinger ist auch "nicht einverstanden mit Trumps sexistischen Äußerungen".

Hannelore Leppert (72) ist überhaupt nicht gut auf Trump zu sprechen: "Er besitzt keine politische Erfahrung." Dann schimpft die frühere Krankenschwester: "Das ist ein Frauenhasser hoch drei. Wie der mit Frauen umgegangen ist, ist unterstes Niveau."

Das ist auch für Vanessa Müller, (19) ein Thema. Die Schwetzingerin leistet an der Grundschule ein Freiwilliges Soziales Jahr ab. "Das sind ja plumpe Aussagen, was er sich bei Frauen erlauben kann - und so jemand wird Präsident!" Ihr Fazit: "Geld regiert die Welt."