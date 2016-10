„Ich habe immer gedacht, meine Rente reicht fürs Heim“

Mannheim. "Am schlimmsten ist . . .", beginnt Margot Höffel ihren Satz. Dann macht die 82-Jährige eine Pause. Sie atmet tief durch, setzt wieder an, deutlich leiser dieses Mal: "Am schlimmsten ist, dass ich meinen Enkeln und Urenkeln nichts zu Weihnachten schenken kann. Das tut mir leid." Margot Höffel hat Pflegestufe 1 und lebt seit eineinhalb Jahren im Joseph-Bauer-Haus, einem Pflegeheim in Mannheim-Käfertal. Für die Pflegekosten reicht ihre Rente nicht aus, sie erhält daher zusätzlich Sozialhilfe.

Der Fall der Mannheimerin ist nicht ungewöhnlich. Laut "Report Pflegeinfrastruktur" der Bertelsmann-Stiftung mussten im Jahr 2013 bundesweit 41 Prozent aller Pflegebedürftigen Sozialhilfe beantragen. Für die Studie wurde das durchschnittliche Einkommen der Menschen mit den Pflegekosten vor Ort verglichen. Das Ergebnis: Im Bundesdurchschnitt können über 80-Jährige mit ihren Einkünften rund 348 Tage Heimpflege bezahlen, also nicht ganz ein Jahr.

Hohe Kosten in der Region

Doch es gibt beträchtliche Unterschiede (siehe Grafik). Während im Norden und Osten Deutschlands das Geld zumindest im Durchschnitt für das Pflegeheim reicht, sieht es im Westen und Süden deutlich schlechter aus. Hauptgrund für dieses Gefälle sind die Unterschiede bei der Bezahlung der Altenpflegekräfte.

So lagen die Bruttoentgelte in der Pflege im Jahr 2013 zwischen 1714 und 3192 Euro im Monat. "Die im Norden und Osten Deutschlands günstige Bilanz zwischen Kaufkraft und Pflegekosten geht somit zulasten der Fachkräfte in der Altenpflege", heißt es vonseiten der Bertelsmann-Stiftung.

Das führt dazu, dass die Durchschnittseinkünfte in Baden-Württemberg gerade einmal den Kosten für 307 Tage stationärer Pflege entsprechen, in Rheinland-Pfalz für 318 Tage. Mannheim (322 Tage) und Ludwigshafen (367) schneiden da noch etwa besser ab.

Und dennoch. Auch in Mannheim sind nach Angaben der Stadt 40 Prozent der Heimbewohner nicht in der Lage, ihre Rechnung selbst zu begleichen. Nach Abzug der Leistungen durch die Pflegekasse kann diese Summe in Pflegestufe 1 durchaus bei rund 1800 Euro pro Monat liegen. In Stufe 2 fällt der Eigenbeitrag noch höher aus, in der Regel werden mehr als 2000 Euro fällig. Haben die Bewohner nicht genügend Einkünfte, kein Vermögen wie etwa eine Immobilie und können auch Verwandte nicht herangezogen werden, schließt das Sozialamt die Versorgungslücke.

Davon sind bei weitem nicht nur frühere Arbeitslose und Sozialhilfeempfänger betroffen. "Wir haben viele Leute, die ihr ganzes Leben lang gearbeitet haben und die trotzdem die Kosten für das Pflegeheim nicht aufbringen können", berichtet Regina Hertlein, Vorstandsvorsitzende der Caritas Mannheim. "Das tut mir sehr leid."

Auch Lena Uhrich, Leiterin des Pflegeheims Centro Verde in der Mannheimer Neckarstadt Ost, bestätigt, dass ein Großteil der Bewohner auf Sozialhilfe angewiesen ist. "Für viele ist das nicht einfach." Den Menschen, die Unterstützung erhalten, bleibt am Ende lediglich ein monatliches Taschengeld in Höhe von 109 Euro.

Nicht zur Last fallen

Jürgen Wetzel, mit 48 Jahren der jüngste Bewohner im Centro Verde, hält dies für eine Zumutung. Der Mannheimer ist chronisch krank und seit einer Beinamputation pflegebedürftig. Allein für Zigaretten gehen schon 40 Euro ab. "Dann bleiben nur noch 69 Euro für rezeptfreie Medikamente, Telefon, Shampoo, Rasierer, mal woanders etwas essen. Das reicht hinten und vorne nicht", schimpft er. "Kino oder so etwas kann ich mir gar nicht leisten."

Margot Höffel hat es da schon etwas besser. "Wenn ich etwas brauche, versuchen meine beiden Kinder, es zu besorgen", berichtet sie. Doch die 82-Jährige will nicht zur Last fallen - zumal die Tochter seit ein paar Monaten arbeitslos ist. "Ich habe immer gedacht, meine Rente reicht fürs Heim", erzählt die frühere Floristin. Der Betrag ist gar nicht so niedrig. Pro Monat erhält sie 1070 Euro von der Rentenkasse.

Gute Betriebsrente

"Viele ältere Menschen haben große Schwierigkeiten", weiß auch Erika A. zu berichten, die ihren vollen Namen nicht in den Medien lesen möchte. Die 75-Jährige aus dem Rhein-Neckar-Kreis hat derzeit eine sogenannte Wohnung mit Service (früher: Betreutes Wohnen) mit der Option auf einen Pflegeheimplatz. "Bei mir dürfte es keine finanziellen Probleme geben, ich habe früher bei Boehringer gearbeitet und erhalte eine gute Betriebsrente, dazu kommt die Witwenrente von meinem Mann", erzählt sie. Insgesamt erhalte sie etwas mehr als 4000 Euro. "Aber wer hat das schon?"