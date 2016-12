Identitätskrise spielt dem IS zu

Hier auf dem Weihnachtsmarkt in Ludwigshafen sollte offenbar eine Bombe explodieren. Der mutmaßliche Täter, ein zwölf Jahre altes Kind, ist einer speziellen Einrichtung untergebracht. © Prosswitz

Mainz/Ludwigshafen. Nach dem vereitelten Bombenanschlag eines Zwölfjährigen in Ludwigshafen suchen die Sicherheitsbehörden nach Hintergründen. "Meist sind es männliche islamische Jugendliche, die empfänglich für die Propaganda der Terrororganisation Islamischer Staat sind", sagt der Islamwissenschaftler des Landeskriminalamtes in Rheinland-Pfalz, Marwan Abou-Taam, gestern im Familienministerium in Mainz.

Nach seiner Einschätzung sähen islamische Jugendliche in Deutschland die beiden Teile ihrer Identität von ihrem Umfeld oftmals nicht akzeptiert: "Die Eltern von islamischen Jugendlichen, die in Deutschland aufgewachsen sind, akzeptieren den deutschen Teil der Identität ihrer Kinder oft nicht. Sie sagen: 'Du bist so deutsch'", erklärt Abou-Taam. Zugleich sei die Gruppe der männlichen islamischen Jugendlichen gesellschaftlich mit vielen Vorurteilen besetzt. "Immer wird ein Teil der Identität nicht akzeptiert - das führt zu einer Konfliktsituation, die der IS gezielt für sich zu nutzen weiß", so Abou-Taam.

Die Terrororganisation stelle "die Mehrheitsgesellschaft als Ungläubige und die Eltern als Heuchler dar", die zwar Muslime seien, aber nicht richtig an den Islam glauben würden. Die Salafisten vermittelten den Jugendlichen eine positive Identität, nach dem Motto: "Du bist wer." Der Altersdurchschnitt der rund 860 Personen, die Deutschland in Richtung der Kampfgebiete in Syrien und dem Irak verlassen haben, um sich dem IS anzuschließen, sei niedrig.

Gratis-Koran lockte Kämpfer an

Viele der Ausgereisten seien bei Koranverteilaktionen angelockt worden. "Wir gehen davon aus, dass bei Verteilaktionen unter dem Stichwort 'Lies!' die Netzwerke aufgebaut wurden, über die neue Kämpfer rekrutiert wurden", sagt Abou-Taam. Mit dem Verbot des Trägervereins "Die wahre Religion" sei den Sicherheitsbehörden ein Schlag gegen die Salafisten gelungen. Viele Vereine bewegten sich an der Grenze des Erlaubtem. Hier werde Interessenten das Gedankengut eingebläut. Später würden sie weitervermittelt, um aus ihnen aktive Kämpfer zu machen. Der Islamische Staat unterscheide sich unter anderem in der Selbstdarstellung von Al-Kaida, der Terrororganisation, aus der er ursprünglich hervorgegangen ist: "Al-Kaida stellte die islamische Welt als Opfer der westlichen Vorherrschaft dar, der IS hingegen pflegt die Erzählung: Wir sind die Sieger."

Aufgrund eines Auskunftsverbotes des Generalbundesanwalts durfte keine Information zur Unterbringung des zwölfjährigen Tatverdächtigen gegeben werden, der auf einem Ludwigshafener Weihnachtsmarkt und im Rathaus Center versucht haben soll, eine Bombe zu zünden.

Nach Informationen dieser Zeitung hatte das Kind Verbindungen in den Stadtteil Hemshof. Prägend ist die Prinzregentenstraße unweit des Rathaus-Centers. Zwischen Wohnhäusern reihen sich Döner-Lokale und Grill-Restaurants aneinander. Es gibt einige türkische Friseure. Auch der Ortsvorsteher der Nördlichen Innenstadt hat sein Büro in der Straße.

Dass der Zwölfjährige aus ihrem Stadtteil stammen könnte, wollen sich die meisten Menschen gar nicht vorstellen. Ein 28-jähriger Familienvater steht an einem kleinen Platz und schaut zu, wie seine beiden Kinder, vier und sechs Jahre alt, Ball spielen. "Es ist schrecklich, dass der Islamische Staat es nun auch auf Kinder abgesehen hat", sagt er. Dass der Zwölfjährige in den Sog geraten sei, sei "sehr, sehr traurig".

Cornelia Reifenberg, Beigeordnete der Stadt Ludwigshafen, verweist auf unterschiedliche Möglichkeiten der Unterbringung auffälliger Kinder und Jugendlicher, bis hin zur einer vollstationären Unterbringung. Der Staatssekretär des Innenministeriums Günter Kern (SPD) betonte, das beste Instrument sei ein sensibles Umfeld. Wenn sich die Persönlichkeit von jemandem verändere, er sich zurückziehe oder er sich plötzlich sehr religiös gäbe, sei ein Hinweis an die Polizei notwendig.