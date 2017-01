Im Foyer warten die Lobbyisten

Delegierte Anfang Dezember 2016 auf dem CDU-Bundesparteitag in Essen an einem der Unternehmensstände.

Mannheim. Die Reaktion kam umgehend: Kaum hatte das ZDF-Magazin "Frontal21" aufgedeckt, dass Firmen und Lobbygruppen bei einer SPD-Agentur für 3000 bis 7000 Euro sozialdemokratische Spitzenpolitiker buchen konnten, zog die Partei die Notbremse. Solche Gespräche "wird es in Zukunft nicht mehr geben", teilte Schatzmeister Dietmar Nietan mit. Die Bundestagsverwaltung prüft, ob das Parteiengesetz verletzt wurde. Bundestagspräsident Norbert Lammert sieht keine Anhaltspunkte für einen Verstoß, nannte die Gespräche aber "selten dämlich".

Ausgerichtet wurden die Treffen vom Parteimagazin "Vorwärts", vermarktet von dessen Kommunikationsagentur NWMD. Dabei traten u. a. die Bundesminister Heiko Maas (Justiz), Andrea Nahles (Arbeit), Barbara Hendricks (Umwelt), Manuela Schwesig (Familien) auf. Das weckte schnell den Verdacht, Spitzenpolitiker seien gegen Geld zu haben, für den "kleinen Mann" aber unerreichbar, weil unbezahlbar. Der Begriff "Rent-a-Sozi", also "Miete einen Sozi", war schnell in der Welt.

Praxis auf Landesparteitagen

Sponsoring und Spenden Beim Sponsoring geht es meist darum, dass Unternehmen und Verbände Veranstaltungen fördern. Das tun sie etwa, indem sie sich und ihre Produkte auf Parteitagen präsentieren. Für die gemietete Fläche zahlen die Unternehmen an die Partei. Diesen Betrag müssen die Parteien nicht einzeln ausweisen, er erscheint zusammengefasst im Rechenschaftsbericht. Spenden dürfen in unbegrenzter Höhe sowohl von natürlichen als auch von juristischen Personen angenommen werden. Ab einer bestimmten Höhe müssen sie laut Parteiengesetz offengelegt werden. Spenden über 10 000 Euro innerhalb eines Jahres müssen bei Nennung des Namens und der Adresse des Spenders im Rechenschaftsbericht aufgeführt werden. Spenden über 50 000 Euro müssen unverzüglich dem Bundestagspräsidenten angezeigt werden. Sponsoring-Kosten sind für Unternehmen als Betriebsausgaben steuerlich absetzbar, Spenden nicht. tö

Drinnen im Saal diskutiert der Parteitag, im Foyer bieten sich den Delegierten Unternehmen und Verbände an. Deren gemietete Ausstellungsfläche und Stände bringen häufig gutes Geld. Hier die Praxis der Regierungspartner in Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz auf Parteitagen - und von einigen Sponsoren.

Baden-Württemberg

Grüne: Pressesprecherin Bettina Jehne zählt Sponsoren auf, die sich mit Ständen präsentiert haben: u. a. Landesapothekerverband Baden-Württemberg, DHL, Edeka, Sparkassenverband, ein Fahrrad-Hersteller. Zusammen bringe das 15 000 bis 20 000 Euro, "das deckt in etwa die Kosten des Parteitags ab".

CDU: Landesgeschäftsführer Florian Weller führt als Beispiel für Sponsoren die Liste der 14 Partner des Parteitags vom Januar 2015 an. Da sind die Landesapotheker ebenso dabei wie die Sparkassen, außerdem "Die Deutsche Automatenwirtschaft" und die Deutsche Post DHL. Komplettpreis pro Quadratmeter: maximal 200 Euro.

Rheinland-Pfalz

SPD: Die Partei vermietete am 10. Dezember 2016 in der Ludwigshafener Friedrich-Ebert-Halle eine Ausstellungsfläche. Der Quadratmeterpreis lag nach Angaben von Pressesprecherin Sonja Bräuer bei 200 Euro. Damit seien keine Zusagen wie etwa Besuche am Stand verbunden gewesen.

FDP: Zwei Stände in den letzten fünf Jahren haben die Liberalen nach Auskunft ihres Geschäftsführers Hermann Wiest vermietet - an einen FDP-Verband sowie die Post. Zum Preis schweigt er.

Grüne: Der kleinste Koalitionspartner vermietet pro Parteitag zwei bis drei Stände, sagt Pressesprecherin Lisa Harlfinger. Das bringe jeweils 400 Euro und mache weit unter zehn Prozent der Kosten der Versammlung aus. Sponsoren (wie die Post) müssten zu grünen Inhalten passen, ein reiner Atomenergieversorger bleibt also draußen.

Hessen

CDU: Pressesprecher Christoph Weirich gibt sich wenig gesprächig. Seit Jahren arbeite seine Partei mit denselben Ausstellern zusammen.

Grüne: Geschäftsführer Jochen Ruoff spricht von "Stammfirmen", die Ausstellungsfläche mieten: Kassenärztliche Vereinigung, Sparkassenverband, Post. Dabei bleibe "alles sehr überschaubar": Auf dem Parteitag im November 2016 habe es sechs Stände gegeben. "Die Leute wurden begrüßt, das war's dann, es gab keine besonderen Vereinbarungen." Bei einem Quadratmeterpreis von 75 Euro hätten sechs Aussteller 4512 Euro eingebracht. Vor Jahren habe sich eine Autofirma darstellen wollen, das habe die Partei aber abgelehnt.

Sponsoren/Spender

Philip Morris: Der Zigarettenproduzent (Marlboro) mit Hauptsitz in New York weist seine Sponsoren- und Spendengelder freiwillig auf einer englischsprachigen Homepage in US-Dollar aus. Danach belief sich das Parteien-Sponsoring im Jahr 2015 auf 167 701 Dollar (rund 156 000 Euro). Als Motiv für das Sponsoring verweist Sprecherin Claudia Oeking darauf, "dass wir sehr gesundheitsgefährdende und deswegen stark regulierte Produkte" herstellen. Daraus ergebe sich "ein Spannungsfeld mit vielen Diskussionen", an denen sich Philip Morris beteiligen wolle. "Ein Parteitag bietet dazu gute Chancen."

BMW: Der bayerische Autohersteller sponserte Parteitage von CDU, CSU, Bayerns SPD und den Bundes-Grünen. Dabei gehe es um eine "Unterstützung im Sinne der politischen Willensbildung", sagt Pressesprecher Michael Rebstock. Die Beträge fielen "vergleichsweise bescheiden" aus. Ist Sponsoring auch für die AfD denkbar? "Nein", antwortet er entschieden.

Daimler: Der Stuttgarter Autobauer setzt statt auf Sponsoring auf Spenden: je 100 000 Euro im Jahr 2016 an CDU und SPD, je 40 000 Euro an Grüne, CSU und FDP. Der Vorstand bewertet das als "wichtigen Beitrag zur Unterstützung der parlamentarischen Demokratie".