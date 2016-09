Jung: „Einäugiger unter den Blinden“ sichert SPD den Sieg

Mannheim/Berlin. Die SPD ist in Berlin klarer Wahlsieger - wenn auch mit schwachem Ergebnis. Ihren Erfolg haben die Sozialdemokraten der Analyse der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen zufolge vor allem ihrem Spitzenkandidaten Michael Müller zu verdanken, der die höchsten Beliebtheitswerte aller Kandidaten erreicht - allerdings ebenfalls mit Einschränkungen. "Unter den Blinden ist der Einäugige König", sagt dazu Matthias Jung, Vorstandsmitglied der Forschungsgruppe, im Gespräch mit dieser Zeitung. Zwar genieße Müller ein "gutes Ansehen", aber absolut gesehen gebe es eine große Unzufriedenheit der Berliner mit dem Abgeordnetenhaus. Vor allem die CDU leidet unter einem Imageproblem und wird, was ihre Reputation angeht, gar von den Linken übertroffen.

Das spiegelt sich auch in den Koalitionswünschen wider. So fänden 44 Prozent der von der Forschungsgruppe Befragten einen rot-rot-grünen Senat gut, nur 34 Prozent sprechen sich für eine Neuauflage von Rot-Schwarz aus. Denn auch die Regierungsarbeit der CDU wird deutlich schlechter bewertet als die der Sozialdemokraten. In einer Stadt, in der für 85 Prozent "die Unterschiede zwischen Arm und Reich immer größer werden" und es "kaum noch bezahlbare Wohnungen gibt", setzen die meisten Bürger auf SPD-Politik, so die Forschungsgruppe.

Dass die AfD auch in Berlin ein zweistelliges Ergebnis einfährt und damit aus dem Stand den Einzug ins Abgeordnetenhaus schafft, ist nicht nur dem Top-Thema Flüchtlinge geschuldet. Zwar gaben 44 Prozent der AfD-Wähler den Rechtspopulisten wegen ihrer "politischen Forderungen" ihre Stimme, aber satte 53 Prozent sprachen von einem "Denkzettel"-Votum. "Adressat hierfür ist - bei einer ansonsten klar lokalpolitisch geprägten Wahl - vor allem der Bund", betont die Forschungsgruppe. Entsprechend sehen 93 Prozent ihrer Wähler die AfD als einzige Partei, die die Probleme beim Namen nennt" (alle Befragten: 24 Prozent).

Zum Thema SPD und CDU stürzen bei Berlin-Wahl ab

Besonders stark schneidet die AfD erneut bei den Männern mittleren Alters ab. Auch bei der Generation 60 plus erreicht sie hohe Werte. SPD und CDU stehen bei den Älteren ebenfalls gut da, wobei die CDU hier starke Verluste erleidet. Bei den unter 60-Jährigen liegt die Union hinter den Grünen und nur knapp vor den Linken, die vor allem bei den unter 30-Jährigen gut ankommt. Die FDP punktet vor allem bei den Selbstständigen.