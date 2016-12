„Junge Menschen sind am leichtesten zu manipulieren“

Ein mit einer Maschinenpistole bewaffneter Polizist hat am Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche Position bezogen. Die Sicherheitsvorkehrungen wurden nach dem Anschlag nicht nur in der Hauptstadt sichtbar erhöht. © afp

Wenige Wochen vor dem Anschlag in Berlin hat ein Zwölfjähriger eine selbstgebaute Bombe auf einem Weihnachtsmarkt in Ludwigshafen deponiert. Thomas Mücke, der mit radikalisierten Jugendlichen arbeitet, erklärt, warum junge Menschen besonders anfällig für extremistische Botschaften sind.

Herr Mücke, in Ludwigshafen hat ein Zwölfjähriger offenbar eine selbstgebaute Bombe zünden wollen, was aber misslang. Hat sie dieser Fall und vor allem das Alter des Jungen überrascht?

Thomas Mücke: Nein. Es ist erschreckend, aber nicht überraschend.

Thomas Mücke Thomas Mücke (58) ist Diplom-Pädagoge und -Politologe. Er ist Mitbegründer und Geschäftsführer von Violence Prevention Network in Berlin, einer Organisation, die mit extremistischen Jugendlichen arbeitet. Als Dozent, Referent und Coach wendet er bundesweit Methoden der Antigewaltarbeit, Deradikalisierung und Jugendarbeit in den Bereichen Islamismus und Rechtsextremismus an. mad/BILD: Mücke

Wieso?

Mücke: Es ist bekannt, dass die extremistische Szene sich vor allem an besonders schutz- und hilfsbedürftige Menschen wendet - weil die am leichtesten zu manipulieren sind. So wie Kinder und Jugendliche. Das wissen wir auch aus den IS-Kampfgebieten. Dort werden Kinder sogar angehalten, Hinrichtungen durchzuführen, dort werden Kindersoldaten rekrutiert. Neu ist nur, dass so eine Rekrutierung nun auch hier bei uns passiert.

Was kann man tun, um gegen solch eine Rekrutierung und Radikalisierung vorzugehen?

Mücke: Eltern, die merken, dass etwas nicht mit ihrem Kind stimmt, sollten wissen, dass es ein dichtes Netz an Beratungsstellen in Deutschland gibt. Sie sollten sich möglichst bald an die Hotline des Bundesamts für Migration wenden. Von dort aus wird noch am selben Tag eine Beratungsstelle in der Nähe des Wohnorts informiert, die mit der Familie Kontakt aufnimmt. Das Gleiche gilt auch für Schulen.

Woran erkennt man, dass eine Radikalisierung stattfindet?

Mücke: Wenn das Kind nicht mehr erreichbar ist, sein Wesen verändert. Wenn es sich mit Hass-Videos beschäftigt, nur noch schwarz-weiß denkt und seinen Freundeskreis plötzlich verändert. Typische Positionen sind: Ich darf als Moslem nicht in einem weltlichen Staat leben. Dann wäre der Punkt erreicht, schnellstens mit einer Beratungsstelle Kontakt aufzunehmen.

Und was passiert dann?

Mücke: Meist sind es Angehörige, die sich melden. Die Erfahrung zeigt, dass sie zu diesem Zeitpunkt bereits kraftlos und verzweifelt sind. Dann geht es zunächst darum, die Eltern zu stabilisieren und die Beziehung zum Kind zu verbessern. Eine Polarisierung wie "Du bist nicht mehr mein Sohn" sollte vermieden werden. Denn man muss wissen, dass die extremistische Szene versucht, die Kinder von ihren Eltern und von der Gesellschaft zu entfremden. Denn so werden diese immer abhängiger von der extremistischen Gruppe. Das funktioniert wie bei einer Sekte. Deswegen muss man mit den Eltern daran arbeiten, dass die Verbindung zum Kind gehalten und ein familiärer Alltag gelebt wird.

Und wie arbeiten Sie mit den radikalisierten jungen Menschen?

Mücke: Zunächst muss natürlich geschaut werden, wie man an die Kinder und Jugendlichen herankommt. Das Schwierigste ist, den Kontakt aufzubauen, weil sie hochgradig misstrauisch sind. Aber wenn das einmal geschafft ist, gibt es tatsächlich Möglichkeiten, die jungen Menschen aus dieser Szene herauszuholen. Das machen wir, indem wir sie anregen, wieder selbst Fragen zu stellen. Denn die Szene ist sehr stark gehorsamsorientiert. Wir versuchen, dass die Kinder und Jugendlichen wieder selbst nachdenken. Wir zeigen ihnen, dass es andere Sichtweisen des Islams gibt, um sie langsam aus der Szene herauszuführen. Doch das geht nicht von heute auf morgen. Wir begleiten sie über mindestens ein Jahr.

Und das funktioniert?

Mücke: Natürlich. Nicht immer, aber in den meisten Fällen. Wir arbeiten auch mit Syrien-Rückkehrern. Da haben wir welche, die sind heute wieder in der gesellschaftlichen Mitte, die haben einen Ausbildungsplatz. Es scheint unvorstellbar, dass sie vor eineinhalb Jahren noch in Syrien waren.

Nun hat es mit Berlin erstmals in Deutschland einen großen Terror-Anschlag gegeben. Hat das Auswirkungen auf Ihre Arbeit?

Mücke: Wir wissen gar nicht, was genau passiert ist, was die Hintergründe der Tat sind. Aber dennoch sehen wir jetzt schon in den sozialen Netzwerken den vollen Ausbruch einer polarisierten gesellschaftlichen Diskussion. Und das ist ja immer die große Gefahr: dass es in der Gesellschaft sehr viel Unruhe, Ängste und Unsicherheit gibt. Diese gesellschaftliche Atmosphäre macht unsere Arbeit natürlich nicht leichter.

Was würden Sie sich als Reaktion auf den Anschlag wünschen?

Mücke: Dass wir auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt achten und Vereinfachungen vermeiden. Man darf nicht vergessen: Extremismus- und Terrorismus-Strategen haben immer eine Zielsetzung. Sie brauchen den gesellschaftlichen Spalt, um neue Anhänger für ihre Sache zu finden. Das heißt, extremistische Salafisten benötigen Rechtsextreme und Rechtspopulisten. Und sie können ihre Basis nur dann verbreitern, wenn die Mehrheitsgesellschaft Minderheiten ausgrenzt. Jede Polarisierung verstärkt die Extremismus-Phänomene.