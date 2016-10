JVA-Mitarbeiter sollen Suizidgefahr erkennen

Nach dem Selbstmord des Terrorverdächtigen Dschaber al-Bakr in seiner Leipziger Gefängniszelle wird die Sicherheit in deutschen Justizvollzugsanstalten (JVA) diskutiert. Die Regelungen der Überwachung in Gefängnissen ist in den Bundesländern unterschiedlich geregelt. In Sachsen etwa ist eine Videoüberwachung in der Untersuchungshaft verboten und die Überwachungszeit nicht geregelt.

Die Leiterin der JVA im pfälzischen Frankenthal, Gundi Bäßler (Bild), unterstreicht im Gespräch mit dieser Zeitung, dass in ihrer Einrichtung die Gefängnismitarbeiter zum Thema Selbstmord regelmäßig geschult werden. "Jeder Bedienstete muss einmal im Jahr zu einem Seminar zur Suizidprävention", sagt Bäßler. Die Leiterin geht davon aus, dass eine Selbstmordgefahr von ihrem Personal beim Gespräch zur Neuaufnahme eines Häftlings erkannt wird. "Es wird immer ein Erstgespräch geführt, bei dem beispielsweise Fragen zur Zukunftsperspektive gestellt werden", erklärt die Gefängnischefin, die in Frankenthal zurzeit für 424 Insassen verantwortlich ist. Reagiere der neue Häftling dann weinerlich oder gebe es Zweifel an seiner psychischen Verfassung, werde der psychologische Dienst hinzugezogen. "Ab dann greift bei uns ein spezielles Sicherungsprogramm - auch in Zweifelsfällen."

Alle 15 Minuten kontrolliert

Ihren Angaben zufolge werden Häftlinge, bei denen mit einem Selbstmord gerechnet werden muss, in einem besonderen Raum untergebracht. Dort gebe es keine Haken an den Wänden, der Spiegel sei aus Metall und auch Bettlaken seien nicht vorhanden. Entscheidend sei aber das Sichtfenster in der Tür. "Unsere Bediensteten kontrollieren den Häftling alle 15 Minuten, und das wird auch protokolliert", betonte Bäßler. Einen Nachteil an dieser Unterbringung gibt es aus Sicht der JVA-Leiterin allerdings: Das Licht sei die ganze Nacht, wenn auch gedämmt, angeschaltet.

Bäßler zufolge besteht eine weitere Eskalationsstufe, falls der Häftling aggressiv gegen sich selbst wird. Dann stehe ein besonderer Raum mit Fußbodenheizung, aber ohne Bett und mit einer im Boden eingelassenen Toilette zur Verfügung. Eine Videoüberwachung ist möglich. Damit werde das Verletzungsrisiko deutlich reduziert. "Wenn eine solche Maßnahme länger als drei Tage dauert, müssen wir das Ministerium und den Anwalt informieren", sagte Bäßler. Zudem werde der Gefangene regelmäßig vom Anstaltsarzt überwacht und vom psychologischen Dienst betreut. Gemäß Bäßler kommt eine solche Unterbringung jedoch nicht sehr häufig vor. "Ein Hungerstreik wäre für mich kein Grund, so etwas anzuordnen", erklärt sie mit Blick auf Al-Bakr, der die Nahrungsaufnahme verweigert hatte. Die Bundesarbeitsgruppe Suizidprävention geht nicht davon aus, dass sich Selbstmord in der Haft ausschließen lässt. (mit dpa) (BILD: privat)