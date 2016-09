Alle Bilder anzeigen Angela Merkel muss sich Sorgen um ihre Kanzlerschaft machen. © dpa

Mannheim. Eine der größten Legenden über Angela Merkel besagt, dass sie als Physikerin alles vom Ende her denkt. Aber es stimmt natürlich nicht. Beispiele gefällig? Atomausstieg, Lehman-Brothers-Pleite, Griechenland und die Flüchtlingskrise - auf die Bundeskanzlerin passt eher das klassische Prinzip des "Muddling-Through" (Sich-Durchwurschteln), wie es einst der US-Politikwissenschaftler Charles E. Lindblom beschrieben hat. Ein Denken in Prozessen, bei dem im Extremfall aber auch unfreiwillig Chaos entstehen kann.

Merkels berühmtes "Wir schaffen das" ist ein Paradebeispiel für dieses Prinzip: Die Kanzlerin ließ aus humanitären Gründen vor einem Jahr wenige Flüchtlinge aus Österreich einreisen. Aus dem Einzelfall wurde aber ein monatelanger Regelfall, es kamen eine Million Menschen ins Land. Das hatte sie gewiss nicht vom Ende her eingeplant.

Das "Helle" und das "Dunkle"

Das Ergebnis: Die Kanzlerin spaltet mit ihrer Flüchtlingspolitik seitdem die Deutschen. Und längst bemühen die Kommentatoren auch wieder das alte Bild von der "Kanzlerdämmerung", manche sprechen politisch korrekt von der "Kanzlerinnendämmerung", denn eine Regierungschefin gab es vor Merkel nicht.

Zappenduster ist es bisher aber nur in "Dunkeldeutschland", in dem der rechte Mob Asylbewerberheime anzündet und gegen Flüchtlinge hetzt. Bundespräsident Joachim Gauck hat vor einem Jahr noch gehofft, dass das "helle Deutschland" sich den Rechten leuchtend gegenüberstellt. Mit Merkel an der Spitze. Doch jetzt verdecken die Nebelschwaden ihre Zukunft. Das dämmert auch der CDU, die Angst hat, dass sie 2017 gemeinsam mit der Flüchtlingskanzlerin untergeht.

Regeln der Diplomatie

"Kanzlerinnendämmerung" - das klingt jedenfalls schicksalhaft, erinnert zumindest an Richard Wagners "Götterdämmerung". Dort geht ja gleich ein ganzes Zeitalter zugrunde. So schlimm steht es um Deutschland und die Kanzlerin nicht. Sie muss gegenwärtig nicht fürchten, dass ihre Partei sie stürzt. Auch deshalb, weil keiner den Königinnenmord begehen will.

Dass die Regierungschefin sich allerdings ernsthaft Sorgen um ihre Kanzlerschaft machen muss, hat auch sie begriffen. Sonst hätte sie bestimmt nicht während des G20-Gipfels im chinesischen Hangzhou einen Presseauftritt zur desaströsen Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern improvisiert. Es gehört ja zu den Regeln der Diplomatie, dass Regierungschefs sich im Ausland nicht zu politischen Ereignissen in der Heimat äußern. Die längst nicht mehr strahlende Kanzlerin übernahm in China die Verantwortung für das Wahlergebnis, weiß aber selbst nicht, wie es weitergehen, schon gar nicht, was am Ende dabei herauskommen soll.

Dass auch die politische Uhr der ewigen Kanzlerin irgendwann abläuft - diesen Gedanken hat wahrscheinlich auch Angela Merkel lange verdrängt. Außerdem war sie ja stets unabkömmlich - als Euro-Retterin, und auch den Flüchtlingsdeal mit der Türkei konnte nur sie einfädeln. Lange verströmte die Kanzlerin den Nimbus der Unbesiegbarkeit, doch das ist vorbei.

Dies gilt auch für die Vermutung, dass die Bundeskanzlerin immer einen Masterplan im Kopf hatte, der es ihr als erster Kanzlerin erlauben würde, den Zeitpunkt ihres Abtritts selbst zu bestimmen. Adenauer, Erhard, Kiesinger, Brandt, Kohl und Schröder - keiner von ihnen hat seinen Posten aus freien Stücken verlassen.

Merkels Dilemma

Viele trauten Merkel dieses Kunststück zu und spekulierten darüber, welche Position sie als Alt-Kanzlerin bekleiden könnte: Chefin der EU-Kommission, UN-Generalsekretärin oder gar Bundespräsidentin. Oder einfach in Rente gehen und die Panamerikana von Alaska bis Feuerland zu bereisen. Angeblich soll das ein Lebenstraum von ihr sein. Jetzt steht sie aber vor einem klassischen Dilemma: Hört sie freiwillig ohne geeigneten Nachfolger auf, wäre sie mitschuldig an einer Wahlniederlage 2017. Macht sie weiter und verliert, gilt sie als gescheitert. Die Lösung ist einfach, aber schwierig: Sie muss gewinnen.

In der Kritischen Betrachtung verbindet der Autor seine Meinung mit objektiven Fakten.