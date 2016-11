Keinen Cent mehr – wirklich?

Brüssel. Die Reaktion der Bundeskanzlerin klang nach der überraschenden Andeutung eines Durchbruchs bei der Pkw-Maut am Morgen danach ein wenig zurückhaltend. Angela Merkel (CDU) begrüße, sagte ihr Sprecher Steffen Seibert gestern, dass Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) eine außergerichtliche Einigung mit der EU-Kommission in Sachen Pkw-Maut anstrebe. Er schob aber den Hinweis nach, dass die Regierungschefin auf die Einhaltung des Koalitionsvertrages poche. Mit anderen Worten: Deutsche Autofahrer dürfen durch die Einführung der Infrastrukturabgabe nicht zusätzlich belastet werden.

Zuvor hatte schon ein Vertreter des ADAC gefordert, dass es, sollte die Maut kommen, "keine Mehrbelastung für deutsche Autofahrer geben" dürfe und "keine Ungerechtigkeiten" zwischen den inländischen Fahrern und denen aus der EU-Nachbarschaft.

Geplanter Kunstgriff

Diese Appelle haben ihren Grund. Denn nach wie vor vermag sich offenbar niemand so recht vorzustellen, wie der CSU-Politiker diesen Kunstgriff hinkriegen will. Der ist aber nötig, um das zentrale Argument der Brüsseler EU-Behörde vom Tisch zu wischen, die eine Diskriminierung zwischen In- und EU-Ausländern auf deutschen Straßen befürchtet.

Tatsächlich bauen Dobrindts Maut-Pläne auf dem Versprechen im Koalitionsvertrag auf, dass die deutschen Autofahrer "bis auf den letzten Cent" Kompensation erhalten: Was die jährliche Maut kostet, soll bei der Kfz-Steuer gekürzt werden. Mehrausgaben gleich null. Der ADAC hat die These des Ministers, dies sei problemlos möglich, bereits vor zwei Jahren mit den Worten kommentiert: "Das gehört nach allen Erfahrungen eindeutig ins Reich der politischen Illusion."

Um den Einwand der EU-Kommission zu entkräften, entwickelten der Bundesverkehrsminister und Kommissionschef Jean-Claude Juncker offenbar gemeinsam einen rechtlichen Trick: Man könne die Steuererleichterungen an das Fahren umweltfreundlicher Autos koppeln. Das hieße: Wer beispielsweise ein Elektroauto fährt, bekommt einen höheren Rabatt als der, der eine ältere Dreckschleuder sein eigen nennt. Rein rechtlich handelt es sich nicht mehr um eine Kompensation der Maut, sondern um ein Instrument zur Förderung von umweltfreundlichen Fahrzeugen.

Doch die Rechnung scheint ziemlich wackelig zu sein, hieß es gestern in Brüssel. Denn sie bedeute, dass zumindest die Besitzer älterer Fahrzeuge keineswegs eins zu eins für die Maut entschädigt werden. Und ihre Zahl ist deutlich größer als der Kreis derjenigen, die sogar mehr rausbekommen, als ein Jahresticket (um die 130 Euro) kosten würde.

Unterm Strich könnten die gesamten Aufwendungen sogar für viele Autofahrer noch höher werden, weil die Niederlande und Belgien angekündigt haben, sich für eine deutsche Maut mit einer eigenen Straßenbenutzungsgebühr zu revanchieren. Aus Österreich hieß es gestern, man werde die deutschen Pläne prüfen und dann über eine Klage vor dem EU-Gericht in Luxemburg entscheiden.