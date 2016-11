Keiner vermisst die Kanzlerin

Stimmt seine CSU auf die Wahlkämpfe in den kommenden beiden Jahren ein: Parteichef Host Seehofer. © dpa

München. Dass die CDU-Vorsitzende und Bundeskanzlerin Angela Merkel zum ersten Mal in ihrer Amtszeit nicht zu einem Parteitag der Schwesterpartei kommt, ist bemerkenswert. Noch bemerkenswerter ist, dass sie gestern niemandem so richtig fehlt und auch in der Rede des CSU-Vorsitzenden Horst Seehofer so gut wie nicht vorkommt. Seehofer redet am gestrigen Freitag ganze 105 Minuten lang - zu lang für so manchen Delegierten: Nach eineinhalb Stunden belebt sich das Foyer spürbar.

Wortreicher Appell

Der CSU-Chef ist heiser, was ihn nicht davon abhält, alle politischen Erfolge von der Reform der Erbschaftsteuer über das neue Modell des Länderfinanzausgleichs bis hin zum Klinikum Augsburg aufzuzählen. Und wenn man jetzt noch über die Pkw-Maut klar komme, habe man alle Versprechen von 2013 erfüllt, verkündet Seehofer. Wie es weitergeht, will Seehofer auch klar machen. Doch viel mehr als ein wortreicher Appell, 2017 wieder einmal alle Kraft in den Wahlkampf zu legen ("Hier darf sich niemand vom Acker machen") ist nicht zu holen: Kein Wort über seine eigene Zukunft; keine Prognose, ob sich CSU und CDU doch noch zu einem gemeinsamen Wahlprogramm zusammenraufen werden; kein Wort darüber, ob die CSU Angela Merkel bei einem erneuten Anlauf auf das Kanzleramt unterstützen will. Nur so viel: "Ich werde in dieser Frage die Seele der CSU nicht verkaufen."

"Die Frage", das ist natürlich die Flüchtlingspolitik. Ohne den Namen Merkels zu nennen, kritisiert Seehofer indirekt sich selbst. Den "Dissens auf offener Bühne aufzuführen, wäre ein grober politischer Fehler", begründet der CSU-Chef das Fernbleiben der Kanzlerin vom CSU-Parteitag und sein eigenes vom CDU-Parteitag in Kürze in Essen. Genau das aber war im vergangenen Jahr an demselben Ort passiert. Noch immer bringen die Medien die Fotos, als der (körperlich) große Seehofer die (körperlich) kleinere Kanzlerin nach ihrem Grußwort wegen ihrer Haltung gegen eine Obergrenze für Flüchtlinge abkanzelte.

Für eine Sekunde nimmt Seehofer dieselbe Pose von damals ein. Jeder versteht es, einige lachen. Und dann folgt so etwas wie eine Entschuldigung: "Es ist auch nicht verboten, wenn man im höheren Alter klüger wird", sagt der 67-Jährige.

Werden die CSU-Mitglieder für eine Kanzlerkandidatin Merkel so engagiert Wahlkampf machen wie 2013? Seehofer weiß, dass die Motivation in diesem Fall schwierig werden wird. Die CSU malt daher das rot-rot-grüne "Linksfront"-Gespenst an die Wand. SPD, Grüne und Linkspartei haben es ihr unlängst durch ein Treffen, an dem auch SPD-Chef und Vizekanzler Sigmar Gabriel teilnahm, leicht gemacht.

"Wir lassen nicht durch Rot-Rot-Grün das Land herunterwirtschaften", stimmt CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer den Parteitag auf den Leitantrag "Linksrutsch verhindern - damit Deutschland Deutschland bleibt" ein und zeigt die Alternativen aus seiner Sicht auf: einerseits "Multikulti, Abstieg Deutschlands", andererseits "Leitkultur, Politik für Familien, Wohlstand". "Es wird ein Kampf um Biegen und Brechen", kündigt Parteichef Seehofer an: "Wir müssen zusammenstehen, alle Kräfte mobilisieren".

"Ein unbestelltes Feld"

Ein wenig trauert der CSU-Chef der Lage vor Einsetzen des Flüchtlingsstroms im Spätsommer 2015 nach. Ja damals sei die Union in Umfragen noch so gut da gestanden, dass man von einer absoluten Mehrheit träumen konnte, sagt er: "Jetzt ist aus der gemähten Wiese ein unbestelltes Feld geworden".

Zusammenstehen auch mit der CDU? Der Vorsitzende des CSU-Ortsverbands Langenprozelten in Unterfranken, Thomas Schmitt, hat einen Antrag gestellt, wonach die 2017 gewählten CSU-Abgeordneten Merkel nicht zur Kanzlerin wählen sollen. Die Meinung der Parteitagsmehrheit trifft er damit wohl nicht, wahrscheinlich aber die einer nicht unübersehbaren Minderheit. Die Antragskommission empfiehlt "Ablehnung".