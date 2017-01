Klima unter dem Gefrierpunkt

CDU-Bundestagspräsident Norbert Lammert bemühte sich bei der CSU-Winterklausur - hier mit CSU-Landesgruppenchefin Gerda Hasselfeldt - um warme Worte. © dpa

Seeon. Das "Wildbad-Kreuth-Gefühl" stellte sich am Ende der Winterklausur der CSU-Bundestagsabgeordneten in Kloster Seeon dann doch noch ein: Die Temperaturen waren auf klirrende 18 Grad unter dem Gefrierpunkt gesunken, gleißende Wintersonne setzte den verschneiten Chiemgau samt CSU-Prominenz ins rechte Licht. Und die strotzte mit Blick auf die Bundestagswahl im Herbst nur so vor Selbstbewusstsein.

Von der Forderung nach einer Flüchtlingsobergrenze rücken die Christsozialen keinen Millimeter ab. Parteichef Horst Seehofer schwor die Bundestagsabgeordneten hinter den Mauern des ehemaligen Benediktinerklosters, wo die Klausur erstmals stattfand, auf seinen unnachgiebigen Kurs gegenüber Kanzlerin Angela Merkel ein.

Das Verhältnis zur Schwesterpartei CDU rutschte im eiskalten Seeon also endgültig unter den Gefrierpunkt - auch wenn immer wieder beteuert wurde, dass es abseits vom Obergrenzen-Streit durchaus noch Restwärme innerhalb der Union gibt. CSU-Landesgruppenchefin Gerda Hasselfeldt etwa sprach von "weitgehender Einigkeit" in fast allen Fragen. Und in der Flüchtlingsfrage werde man sich weiter intensiv um eine Lösung bemühen. "Doch es bleibt schon spannend", räumte Hasselfeldt ein, die letztmals Gastgeberin der Klausur war, weil sie im Herbst nicht mehr für den Bundestag kandidiert. Hinter einem für Februar geplanten Spitzentreffen von CDU/CSU stehen Fragezeichen.

Ein Kompromissvorschlag der beiden Innenexperten Stephan Mayer (CSU) und Armin Schuster (CDU) zur Zuwanderungsbegrenzung kann bereits jetzt als gescheitert gelten. Mayer und Schuster hatten einen "atmenden Deckel" angeregt, ein Konzept, bei dem die Flüchtlingsobergrenzen jährlich neu austariert werden. Führende CSU-Kreise halten aber an einer festen Obergrenze fest, der "atmende Deckel" wurde sogar als "Totgeburt" bezeichnet. Und aus dem Merkel-Lager heißt es, auch die Kanzlerin lehne das Konzept ab, weil sie fürchte, ein jährliches Geschacher um die Flüchtlingszahlen sei nur Wasser auf die Mühlen der AfD.

Unklar ist bislang, ob der österreichische Vorschlag, europaweite Obergrenzen für Flüchtlinge einzuführen, neuen Schwung in die verfahrene Diskussion zwischen CDU und CSU bringen kann. Bei der CSU lässt die Idee aus Wien durchaus aufhorchen, Gerda Hasselfeldt etwa nennt sie "interessant". Durch eine gesamteuropäische Regelung ließe sich auch wieder zur europäischen Solidarität zurückzufinden, die in der Flüchtlingskrise teilweise verloren gegangen sei. Der Vorstoß des österreichischen Verteidigungsministers Hans Peter Doskozil sei sicher "diskussionswürdig".

Lammerts versöhnliche Töne

Ein Kompromiss scheint also derzeit nirgends in Sicht, denn Kanzlerin Merkel will weiter nichts von einer starren Zuwanderungsbegrenzung wissen. Doch auch aus der CDU wird trotz des Dauerkonflikts das "grundsätzlich gute Verhältnis" betont. Bundestagspräsident Norbert Lammert, christdemokratischer Ehrengast in Seeon, hat jedenfalls keine Sorgen um den Zusammenhalt von CDU und CSU: "Ich bin vielleicht zu lange dabei, um die gegenwärtige Auseinandersetzung für so exzeptionell zu halten, wie es gelegentlich geschrieben wird. Deswegen ist, gestählt durch etwa 40 Jahre Erfahrung im Umgang der beiden Schwesterparteien, meine Zuversicht ungebrochen, dass wir auch in den nächsten Bundestagswahlkampf in geschlossener Formation und mit gemeinsamen Vorstellungen gehen werden."

Zu einer dieser gemeinsamen Vorstellungen gehört nach Ansicht von Gerda Hasselfeldt auch, das Bekenntnis zur deutschen Sprache ins Grundgesetz aufzunehmen. Nur auf Basis der gemeinsamen Sprache könne die Integration von Flüchtlingen auch gelingen, sagte sie.