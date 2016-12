Koalition zu autofreundlich?

Ein Messschlauch am Auspuff eines VW Golf. Angeblich war die Bundesregierung schon frühzeitig über die Manipulationen informiert. © dpa

Berlin. Die Abgeordneten zeigen Muskeln und nehmen die Bundesregierung in die Mangel. Einen ersten Vorgeschmack darauf gab es am Donnerstag. Gleich drei amtierende Bundesminister mussten vor dem Untersuchungsausschuss des Bundestags zur VW-Abgasaffäre als Zeugen aussagen und sich den kritischen Fragen der Parlamentarier stellen - neben Umweltministerin Barbara Hendricks (SPD) auch Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) und Kanzleramtsminister Peter Altmaier (CDU), die früher ebenfalls Umweltminister waren.

Doch das war erst der Aufgalopp. 2017 sollen neben Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sowie die früheren Verkehrsminister Wolfgang Tiefensee von der SPD und Peter Ramsauer von der CSU befragt werden.

Im Zentrum steht dabei die Frage, ob die Bundesregierung schon frühzeitig von den Manipulationen an der Software bei den gesetzlich vorgeschriebenen Abgasuntersuchungen Kenntnis hatte und bewusst ihre schützende Hand über die deutsche Autoindustrie hielt, von der in Deutschland direkt und indirekt Millionen Arbeitsplätze abhängen.

Nach Angaben des stellvertretenden Vorsitzenden des Untersuchungsausschusses, des Grünen Oliver Krischer, verdichten sich die Hinweise, ,,dass das Kanzleramt und Bundeskanzlerin Merkel mit dem Thema Stickoxide schon weit früher beschäftigt waren als 2015". Das würde bedeuten, dass die Regierungschefin schon vor Bekanntwerden des Skandals darüber informiert war, dass die Autokonzerne mit einer illegalen Manipulationssoftware den Ausstoß von Stickoxiden im Testbetrieb deutlich senken und somit auch die Käufer mit falschen Angaben täuschen würden. Sowohl Gabriel als auch Hendricks und Altmaier sagten, von einer Schonung der Autoindustrie durch die Politik könne keine Rede sein.

Vor allem die Oppositionsparteien im Bundestag wollen den Untersuchungsausschuss nutzen, um auf die engen Verbindungen zwischen der Automobilindustrie und der Bundesregierung hinzuweisen und der Frage nachzugehen, wie industriefreundlich die Politik ist. Indizien für diesen Befund gibt es aus Sicht von Grünen und Linken mehr als genug: So ist der frühere CDU-Politiker Matthias Wissmann, der von 1993 bis 1998 unter Helmut Kohl Verkehrsminister war, seit 2007 Präsident des Verbandes der Automobilindustrie. Der Chef-Lobbyist der Daimler AG, Eckart von Klaeden, war von 2009 bis 2013 Staatsminister im Kanzleramt unter Angela Merkel.

Und das war für die Industrie kein Nachteil: So hatte sich schon in der Vergangenheit die Bundeskanzlerin ganz im Sinne der deutschen Automobilindustrie in Brüssel dafür stark gemacht, dass die geplanten strengen Vorgaben für den Ausstoß von Kohlendioxid deutlich entschärft wurden, um die deutschen Hersteller vor der ausländischen Konkurrenz zu schützen.

Nach einem Bericht des Magazins ,,Stern" setzte sich Wirtschaftsminister Gabriel auch noch nach Bekanntwerden des Abgasskandals in Brüssel für die deutschen Hersteller mit überhöhten Abgaswerten ein. Unter anderem profitierten die deutschen Marken VW, BMW, Ford und Opel von der Unterstützung durch den Wirtschaftsminister. Wie Dokumente belegen würden, machten dabei nicht nur der Verband der Automobilindustrie, sondern auch die IG Metall und die Konzernbetriebsräte Druck, indem sie vor dem Verlust von Arbeitsplätzen in den deutschen Werken warnten.

Viele Akten sind geschwärzt

Nach einem Telefonat von Kanzlerin Merkel mit EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker, so die Darstellung des ,,Stern", sei der Weg für einen Kompromiss im Interesse der deutschen Kfz-Industrie frei gewesen. Gleichzeitig werfen Grüne und Linke Verkehrsminister Dobrindt vor, die Arbeit des Untersuchungsausschusses gezielt zu behindern. Etliche Details würden behandelt ,,wie Staatsgeheimnisse", kritisiert Vize-Ausschusschef Oliver Krischer.

Rund 800 Akten hat der Ausschuss vom Ministerium bekommen, doch 400 sind als ,,vertraulich" eingestuft, das heißt, die Abgeordneten dürfen sie nur in der Geheimschutzstelle des Bundestags einsehen. Viele Akten sind geschwärzt.