Kolumbien sagt Nein

Keine Mehrheit für den Friedensvertrag mit der linken Farc-Guerilla. Die Reaktionen bei den Kolumbianern fiel unterschiedlich aus. © dpa

Bogota. Kurz vor Sonnenuntergang ist die Überraschung perfekt. Hauchdünn mit nur 50,22 Prozent der Stimmen hat das Nein-Lager beim Referendum die Oberhand behalten. Dem in vier langen Jahren zwischen der Regierung von Präsident Juan Manuel Santos und der linksgerichteten Farc-Guerilla ausgehandelte Friedensvertrag fehlt damit die demokratische Legitimation.

Für das ehemals bürgerlich-konservative Staatsoberhaupt, das in den vergangenen Jahren stetig ein Stück nach links rückte und sich damit von seiner Wahlklientel entfremdete, ist das ebenso eine schallende Ohrfeige wie für die Guerilla-Kommandanten in der kubanischen Hauptstadt, die in Ledersesseln auf einer Großbildleinwand die Stimmenauszählung verfolgen.

Voreiliger Jubel

Das Ergebnis macht deutlich, dass Santos, der sich schon voreilig als Friedensstifter feiern ließ und auf den Nobelpreis schielte, die tatsächliche Stimmung in seinem Volk ebenso unterschätzt hat, wie viele internationale Beobachter. "Ich werde bis zu letzten Minute meiner Amtszeit um den Frieden kämpfen", sagt das sichtlich angeschlagene Staatsoberhaupt in der Stunde seiner größten Niederlage, die eigentlich sein größter Sieg sein sollte.

Mehr als eine Absichtserklärung ist das nicht mehr. Es bleibt abzuwarten, ob er die Kraft hat, diesen Rückschlag zu verkraften. Vizepräsident German Vargas Lleras, dem die Guerilla einst eine Briefbombe schickte und der dadurch einen Finger verlor, wäre eine personelle Alternative. Er gilt als Hardliner, der sich mit der rechtskonservativen Opposition besser versteht und mit ihr auch sympathisiert.

Eilig bemühen sich alle Konfliktparteien festzustellen, dass der Krieg nicht sofort wieder ausbreche. Der Waffenstillstand halte an, schon am Tag nach der Niederlage sollen Sondierungsgespräche stattfinden. Wieder in Havanna, wieder 2500 Kilometer weg von der kolumbianischen Wirklichkeit, die sich in der kubanischen Hauptstadt hinter den verschlossenen Türen so leicht ausblenden lässt. Eine Friedenseuphorie ist von diesen Gesprächen nie ausgegangen.

Das liegt auch daran, dass ihr härtester Kritiker, Ex-Präsident Alvaro Uribe, einen radikalen Kurs der Fundamentalopposition fährt. Es muss in den Ohren von Juan Manuel Santos wie blanker Hohn klingen, dass das Uribe-Lager in Person seines Cousins Francisco Santos, nach dem hauchdünnen Sieg eine Zusammenarbeit für die Überarbeitung des Vertrages anbietet.

Warum nicht früher, fragen sich zahlreiche verbitterte Abkommens-Anhänger. Angela Giraldo, Sprecherin einer Gruppe von Angehörigen, deren Familienmitglieder erst von der Farc entführt und dann ermordet wurde, sagt im Gespräch mit dieser Zeitung: "Es kann jetzt nur einen Weg geben. Wir müssen das Ja- und das Nein-Lager zusammenführen mit dem Ziel, einen stabilen Friedensvertrag zu erreichen."

In den nächsten Wochen wird sich nun herauskristallisieren, wie es mit dem südamerikanischen Land weitergeht. Entscheidend wird sein, ob und wie sich das starke Uribe-Lager in die Nachverhandlungen einbinden lässt. Uribe lässt bereits erkennen, welche Hauptforderung er stellen wird: Die in dem Friedensvertrag verankerte Amnestie für politische motivierte Verbrechen muss neu verhandelt werden. Die Guerilla müsse für ihre Taten zur Rechenschaft gezogen werden. Santos wird sich mit seinem Amtsvorgänger zusammenraufen müssen. Die Guerillabosse müssen Gefängnisstrafen akzeptieren. Gelingt das alles nicht, ist es das Ende der Ära Santos. Und der Frieden wird weiter auf sich warten lassen müssen.