Partei sucht Volk

Sigmar Gabriel kennt das politische Geschäft seit Jahrzehnten. Der Mann aus dem niedersächsischen Goslar hat viele Höhen und Tiefen erlebt. 1999 wurde der damals 40-jährige Sozialdemokrat Ministerpräsident Niedersachsens - der jüngste Regierungschef Deutschlands in einem Bundesland. Vier Jahre später krachte Gabriels Regierung und wurde brutal abgewählt; der neue Ministerpräsident im Norden wurde der CDU-Mann Christian Wulff, bekanntlich ein paar Jahre später auch Bundespräsident.

Gabriel eilte immer auch der Ruf eines Leichtfußes, eines Hallodris voraus; andere nannten es Unberechenbarkeit. Das mag für seine jüngeren Jahre in Teilen gelten, doch inzwischen ist der 57-Jährige das, was man einen gestandenen Polit-Profi nennen muss.

Gabriel ist eben auch zum Realisten gereift und erfahren genug, um den richtigen Zeitpunkt für persönliche, politische Entscheidungen zu sehen. Nur so ist sein Entschluss zu bewerten, auf eine Kanzlerkandidatur für die SPD im Herbst 2017 und auf den Parteivorsitz zu verzichten.

Der gelernte Lehrer, der eine kurze Zeit auch diesen Beruf am Ratsgymnasium in Goslar ausübte, kennt die aktuellen Sympathiewerte für sich und die Umfragewerte für seine Partei. Und damit ist - Stand jetzt - nichts zu holen.

Die SPD dümpelt bei 21 Prozent herum, Gabriel selber wurde immer schlechter bewertet als sein Kanzlerkandidat-Konkurrent Martin Schulz, der nun gegen Kanzlerin Angela Merkel antreten soll.

Der Niedersachse hat viel für die SPD getan in den vergangenen sieben Jahren seines Parteivorsitzes - auch wenn ihm seine Genossen immer wieder Knüppel zwischen die Beine oder auch ins Kreuz warfen. So auch vor gut einem Jahr in Berlin, als sie ihn mit nur 74 Prozent im Amt des Vorsitzenden bestätigten. Das Ergebnis ist in etwa so wie ein 1:0 nach Verlängerung zwischen Bayern München und dem SV Alsenborn. Nur der Saarländer Oskar Lafontaine schnitt 1995 in der Riege aller SPD-Vorsitzenden nach dem Zweiten Weltkrieg schlechter ab.

Gabriels Verdienst ist es, die SPD nach den Episoden mit zweimal Müntefering, zweimal Beck und einmal Platzeck - drei Vorsitzende in fünf Jahren - wieder halbwegs geeint zu haben und den Laden zusammenzuhalten. Das ist nicht ganz einfach in einer Partei, die in jedem Wahljahr überwiegend mit Verlusten zu kämpfen hat. Ein Blick nach Baden-Württemberg zeigt, dass die SPD inzwischen mancherorts marginalisiert ist. Bei der vorigen Landtagswahl im März 2016 holte sie nur noch jämmerliche 12,7 Prozent - weniger als die AfD.

Ob Martin Schulz der richtige Mann für eine Kanzlerkandidatur ist, wird sich zeigen. In jedem Fall kann der ehemalige EU-Parlamentspräsident kräftiger und konturierter gegen eine Kanzlerin Merkel antreten, als das der amtierende Vizekanzler und Wirtschaftsminister Gabriel hätte tun können. Von daher ist Gabriels Entscheidung des Verzichts klug.

Dabei wird es für die Sozialdemokraten besonders wichtig sein, wie der Europa-Politiker Schulz in den verbleibenden acht Monaten in das deutsche Innenleben einzutauchen versteht. Der 61-Jährige hat seine Erfahrungen vor allem in der Europapolitik gesammelt; schon 1994 kam er ins Europäische Parlament.

Die glorreichen Zeiten von 40 und mehr Prozent für die SPD liegen lange zurück. Aufgerieben zwischen erstarkenden linken und rechten Flügeln in Deutschland und Europa, geht es für die deutsche Sozialdemokratie auch um so etwas wie das parteipolitische Schicksal. Droht der SPD, was die FDP schon hinter sich hat?

Martin Schulz, der Mann aus Würselen am Niederrhein, ist letztendlich auch so etwas wie der letzte einsame Heizer auf einer gut 140 Jahre alten Lokomotive SPD, die immer mehr an Fahrt verliert. Mit ihm wird die SPD deshalb bei der anstehenden Bundestagswahl - mehr denn je - um ihr Dasein als Volkspartei oder ehemalige Volkspartei kämpfen.