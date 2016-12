Das Geschenk

© red

Dieses Netz ist ohne Boden. Der Kanal namens Internet scheint unerschöpflich und unersättlich. Ganz schnell und haufenweise lassen sich - passend zur Weihnachtszeit - Ranglisten über beliebteste Geschenke finden. Fast immer steht die Unterhaltungselektronik, also die Konsolen, iPods, Spiele-Computer, hochvernetzte Fernseher, oben an. Aber auch das Buch - in gedruckter genauso wie in elektronischer Form als sogenanntes e-Book - sind beliebt. Es wird also heute unter dem Weihnachtsbaum viele Mehrfachstecker brauchen, um alle diese elektronisch-digitalen Geschenke gleichzeitig mit Strom versorgen zu können, sie zum Laufen zu bringen.

Oder nehmen Sie dieses Multitalent namens Thermomix, dessen Charme und Schwäche wir in dieser Zeitung vor einigen Wochen in einem Pro und Kontra vorgestellt haben. Für die, die es verpasst haben: Das ist ein etwa 1000 Euro teures Gerät, das ganz viel zubereiten kann, sozusagen Koch, Bäcker, Salatmischer, Waage und vieles mehr in einem ist. Das Ding macht nach digitaler Auftragserteilung so ziemlich alles, woran vorher viele Menschen - je nach Gefühlslage - mit Freude oder Verdruss geträufelt, geschnitten, gegossen, gewogen oder gerührt haben. Den können Sie irgendwo im Geschäft kaufen, den können Sie sich aber auch im "Internet der Dinge" bestellen und nach Hause schicken lassen.

Bei so viel Fortschritt mag sich manch eine(r) nach der Zeit sehnen, als eine Schale voller selbstgebackener Kekse, Hanni und Nanni von Enid Blyton als gebundenes Buch oder ein neuer Personenwaggon für die Märklin-Eisenbahn für leuchtende Augen unterm Weihnachtsbaum mit natürlichem Kerzenlicht sorgten. Doch diese Zeiten sind bei fast allen vorbei.

Was wir heutzutage unter vielen Nordmanntannen finden, ist meistens auch der Fingerzeig oder schon die Botschaft für die kommende Arbeitswelt. Denn fast alle diese Geschenke entstammen einer Welt, die es schafft, dass immer weniger Menschen immer mehr davon herstellen (können). Vor gut 200 Jahren, als die Industrialisierung über uns kam, da gab es für immer mehr Menschen immer mehr Arbeit, nun beginnt sich Arbeit auf immer weniger zu verteilen. Einst ersetzten die Maschinen nur die menschliche Muskelkraft, heute nehmen uns Geräte zunehmend das Denken, Problemlösen, Zuhören, Wahrnehmen, Erinnern, Planen, Orientieren ab, also das Kognitive.

Schon Karl Marx, der gescheiterte Menschen-Gleichmacher von 1818 bis 1883, schrieb von einer Maschinerie aus geistigen und körperlichen Organen, die den Menschen nur noch als Bindeglied benötigt. Die Autorin Greta Lührs hat das in einem "Handelsblatt"-Extra zur Digitalisierung der Arbeitswelt so schön einfach zusammengefasst. Nämlich: Bisher war unsere Welt grob in zwei Gruppen geteilt - die Naturdinge wie Steine und Pflanzen und die Artefakte, also von Menschen gemachte Dinge wie der Regenschirm oder die Zahnbürste. Und nun gibt es, so schrieb Lührs, eine neue Kategorie: die der vernetzten Dinge.

Angenommen, Sie spannen dieses "Internet der Dinge" in Ihr Leben ein und kommen dreimal um 17.30 Uhr nach Hause. Schon hat Ihre Heizung sich das gemerkt und legt immer um 17.30 Uhr los. Nun ja, wenn Sie um 21.30 Uhr das achte Mal Ihren Kühlschrank öffnen und eine Flasche Bier entnehmen, dann kann sich das "Internet der Dinge" auch so etwas merken - und dann programmiert Nachschub bestellen, aber auch den Promillewert ausrechnen und festhalten. Oder wenn Ihr Weihnachtsbaum in diesen Tagen immer ab 11 Uhr leuchten soll, dann können Sie ihm das "sagen", weil Ihnen irgendein Gerät aus dem "Internet der Dinge" die Arbeit abnimmt - wenn Sie das wollen, versteht sich!

Diese neue Welt des Digitalen wird unser Leben immer mehr berühren, beeinflussen, ablenken. Das "Internet der Dinge" kann uns schon heute viel - und bald noch viel mehr - abnehmen. Was daran Fluch und Segen ist, müssen Sie heute und in Zukunft mit sich selber ausmachen. Wir können uns unter den Weihnachtsbaum legen, was wir wollen - egal ob Naturdinge, Artefakte oder Geschenke aus dem "Internet der Dinge". Es lohnt sich auf jeden Fall in diesen Tagen, die ja vor allem der Besinnlichkeit dienen sollen, auch darüber einen Moment länger innezuhalten. Denn auch diese Freiheit ist ein großes Geschenk.