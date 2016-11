Die Konstante

Sie bleibt sich treu. Schnörkellos hat Angela Merkel am frühen Sonntagnachmittag verbreiten lassen, dass sie für eine vierte Kanzlerkandidatur zur Bundestagswahl im Herbst 2017 und für den CDU-Vorsitz bereit ist. Viele hatten damit erst am Abend gerechnet, einige sogar erst im neuen Jahr.

Es ist immer wieder erstaunlich, mit welcher Unaufgeregtheit, Nüchternheit und Leichtigkeit Merkel wichtigste Entscheidungen angeht. Sie lässt sich durch nichts verrückt machen, von niemandem unter Druck setzen. Auch deshalb ist sie seit 2005 Bundeskanzlerin, seit 2000 Vorsitzende der CDU. Sie ist das Gegenstück von Beliebigkeit und Schnelllebigkeit.

Mit der erneuten Kandidatur setzt die gelernte Physikerin an, die Kanzlerrekordhalter Helmut Kohl (16 Jahre) und Konrad Adenauer (14 Jahre) zu überholen - vorausgesetzt, sie schafft es im Herbst 2017 ein viertes Mal.

Es wäre eher überraschend, wenn Merkel sich von diesen Verlockungen für die Geschichtsbücher bei ihrer Entscheidung für eine vierte Kandidatur hätte treiben lassen. Vieles deutet darauf hin, dass eine innerdeutsche und eine internationale Verantwortung maßgebliche Motivation für ein viertes Mal sind.

Richten wir den Blick auf Europa und die Welt, so setzen viele andere europäische Regierungschef große Hoffnungen auf die Problem-Löserin Merkel. Noch ohne echte Lösung sind folgende Fragen: Wie geht es weiter mit Europa nach dem Brexit-Schock? Wie kommt die EU generell aus der Krise, die nach Griechenland nun einen neuen Patienten namens Italien auf dem Weg in die Intensivstation hat? Was wird aus Frankreich, wenn der Rechtsdrall im Nachbarland Marine Le Pen präsidentenfähig machen sollte? Und dann wären da noch die Herren Putin und Erdogan, der Ukraine-Konflikt, der Syrienkrieg - und die große Unbekannte Trump.

Es sind aufgewühlte Zeiten, in denen Deutschland - personifiziert in Angela Merkel - eine starke Navigatorenrolle auf der Welt zukommt. Dieses internationale Vertrauen hat auch etwas mit Merkels unverrückbaren Werten - sei es in der Flüchtlingsfrage, sei es bei Bündnisfragen - zu tun. Und in Deutschland hat Angela Merkel noch die heikle Aufgabe, die Modernisierungsverlierer neu zu umwerben. So steht es auch im Leitantrag für den kommenden CDU-Parteitag in Essen. Damit sind jene gemeint, die etwa der AfD nachlaufen.

Ein Dilemma bleibt Angela Merkel - wie vielen Führungskräften - erhalten. Über Jahre hat sie alle echten und kräftigen innerparteilichen Gegner und Kontrahenten einfach weggebissen. Roland Koch, Friedrich Merz oder Norbert Röttgen zum Beispiel.

Nun, nach vielen gewonnenen Kämpfen, ist keiner mehr da - und Merkels Schatten immer länger. Damit wird sich die CDU so oder so - mit einer "ewigen" Kanzlerin Merkel oder nach einer verlorenen Wahl 2017 - befassen müssen.