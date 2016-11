Die Wut gewinnt

Man muss es sich nur noch einmal klarmachen: Mit Donald Trump wird jemand zum mächtigsten Mann der Welt - ohne politische Erfahrung, ohne je ein politisches Amt ausgeübt zu haben, ohne die jahrelange parteipolitische Ochsentour durch Gremien und Sitzungen. Sein Wahlsieg in den USA ist sensationell und überwältigend - ob man ihn und seinen Populismus, seine Programmatik, seine derbe Sprache, seine teils sehr einfachen Botschaften, seinen Umgang mit Frauen, seine Haltung zum Islam und vieles mehr mag oder nicht. Mit diesem Wahlergebnis erinnert Amerika noch einmal an ein Land der unbegrenzten Möglichkeiten- für viele Europäer im negativen Sinne. Ein bisschen erinnert es auch an Ronald Reagan, der - wie Trump Republikaner - von 1981 bis 1989 US-Präsident war. Seine Kandidatur wurde auch lange weltweit belächelt, verspottet und weitestgehend auf seine Erfahrungen als Schauspieler, besonders in Cowboy-Rollen, reduziert. Reagan hat dann gezeigt, dass er weitaus mehr kann.

Es gibt damals wie heute keinen Grund zur Häme. Die USA haben demokratisch in freier Wahl abgestimmt. Das ist zu respektieren und ohne Arroganz gegenüber den Trump-Wählern anzuerkennen. Die Amerikaner haben offenbar ihren herrschenden und mauschelnden Eliten die Rote Karte gezeigt. Trump ist zwar auch Teil dieser Gesellschaft, ein Milliardär, ein erfolgreicher Geschäftsmann, ein Strippenzieher. Nur: ihm ist es gelungen, den Wählern das Gegenteil zu vermitteln. Ich bin einer von Euch, kenne die Niederungen, erhöre Eure Sorgen und Nöte und löse sie, mache Euch wieder stolz auf Amerika - das hat er trotz einiger Rückschläge perfekt inszeniert.

Trump wird mit einer Machtfülle agieren können, die lange kein US-Präsident hatte. Denn auch die zwei Parlamentskammern - Senat und Repräsentantenhaus - sind aktuell geprägt von klaren Mehrheiten der Republikaner. Das macht die Gesetzgebung leicht. Ob Trumps Aussagen zur Abschottung gegenüber Europa nur Wahlkampfgetöse waren, wird sich genauso zeigen müssen wie die weitere Entwicklung beim umstrittenen transatlantischen Handelsabkommen TTIP. Die EU braucht die USA - und umgekehrt. Das weiß Donald Trump, denn er ist ein Mann der Wirtschaft. Im Übrigen haben US-Präsidenten schon immer Wahlversprechen wieder kassieren müssen oder einfach nicht angegangen. Barack Obama hat das Gefangenenlager Guantanamo auch nicht geschlossen, obwohl versprochen.

Amerikas Wähler jedenfalls haben einen unüberhörbaren Weckruf nach Europa geschickt - an die aktuell herrschenden politischen Klassen. Es ist quasi ein Arbeitsauftrag. Zugleich haben sie den politischen Populisten wie Marine Le Pen in Frankreich oder Frauke Petry in Deutschland einen kräftigen Motivationsschub verpasst; beide machen ihr politisches Geschäft mit besorgten Bürgern, aber eben auch mit Wut-Bürgern. Und die Wut-Bürger hat Trump in den USA dermaßen in Wallung gebracht, dass sich auch so manch besorgter oder gemäßigter Bürger mitreißen ließ. Es gibt offenbar in den freien Ländern eine immer größere Kluft zwischen den Mächtigen und Machtlosen, den Abgehängten. Auch dort - aber nicht nur - liegt der Sprengstoff für Wahlergebnisse wie das in den USA.

Vielleicht ist Trumps Sieg aber auch nur ein letztes großes Aufbegehren einer selbstbewussten, stolzen - aber auch sehr gekränkten - Nation. Einer Nation, die zwar irgendwie fühlt, dass die Zeiten als Sheriff dieser Welt vorbei sind. Die es nur noch nicht wahrhaben will und deshalb Wut und Trotz auf dem Stimmzettel freien Lauf ließ. Doch selbst wenn das so wäre: Man muss kein Prophet sein, um auch für die Präsidentschaftswahl in Frankreich und die Bundestagswahl in Deutschland im Jahr 2017 mit einer starken Wut-Bürger-Beteiligung zu rechnen. Es bedrückt, dass nicht mehr sonderlich viel Zeit bleibt, um den Arbeitsauftrag aus Amerika erfolgreich umzusetzen. Denn unsere gemeinsame Freiheit trägt langfristig viel besser mit faktenorientierten Diskussionen als mit überbordenden Emotionen und uferlosem Fluss der Desinformation.