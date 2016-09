Farblos, unbeliebt

Ernst Reuter, Willy Brandt, Richard von Weizsäcker oder Klaus Wowereit - in Berlin regierten meistens Politiker mit Format und Charisma. Der farblose Eberhard Diepgen war da eher die Ausnahme. Daher ist die Wahl am Sonntag in der Hauptstadt ein Novum: Mit Amtsinhaber Michael Müller (SPD) und Innensenator Frank Henkel (CDU) treten gleich zwei bei den Bürgern unbeliebte Kandidaten an. Ihnen fehlen die Ecken und Kanten, deshalb würde auch keiner den anderen bei einer Direktwahl klar abhängen.

Außerdem bewerten die Berliner die Arbeit der großen Koalition aus SPD und CDU im Abgeordnetenhaus als eher schlecht. Beide Parteien werden deshalb den Umfragen zufolge im Vergleich zur Wahl vor fünf Jahren kräftig verlieren. Die CDU kann nicht einmal mehr auf die Rolle des Juniorpartners hoffen, weil mindestens fünf, vielleicht sogar sechs Parteien im Abgeordnetenhaus vertreten sein werden. Für eine Neuauflage der großen Koalition wird es dann nicht reichen. Wer in Berlin regieren will, muss ein Dreierbündnis zimmern. Es kann sogar sein, dass die CDU nicht einmal Platz zwei schafft, ihr sitzen die Grünen im Nacken, und wie stark die AfD wirklich abschneidet, wird sich erst am Sonntag zeigen. Denn viele Berliner wissen noch nicht, wen sie wählen werden.

Im Gegensatz zu Henkel darf Müller wenigstens darauf hoffen, dass seine SPD ihre Spitzenposition verteidigen kann und er dann Regierender Bürgermeister bleibt. Müller, der nach Wowereits überraschendem Rücktritt erst seit Dezember 2014 im Amt ist, hat im Wahlkampf seine Sympathien für Rot-Rot-Grün erkennen lassen. Eine solche Koalition gilt auch als die wahrscheinlichste. Es ist jedenfalls bemerkenswert, mit welcher Kaltschnäuzigkeit sich Müller im Wahlkampf bereits von der CDU abgesetzt und ihre Arbeit als Koalitionspartner schlechtgemacht hat. Henkel reagierte verärgert mit dem Spruch, Müller wechsele seine Haltung wie die Unterwäsche.

Müller hat zwar sein Werben für eine rot-rot-grüne Koalition inzwischen wieder relativiert und gesagt, am liebsten wäre ihm Rot-Grün. Aber das war wohl eher Wahltaktik, denn für eine solche Koalition ist keine Mehrheit in Sicht.

Rot-Rot-Grün in Berlin, das hätte durchaus Signalwirkung auch für die Bundestagswahl 2017. Man darf nicht unterschlagen, dass es schon jetzt im Bundestag eine rechnerische Mehrheit für ein solches Bündnis gäbe. Deshalb kann die Union auch nicht einfach Kanzlerin Angela Merkel vor der Wahl austauschen. Sie wäre dabei auf das Ja der SPD angewiesen, die wiederum gemeinsam mit den Stimmen der Grünen und der Linken Sigmar Gabriel zum Kanzler wählen könnte.

Wahrscheinlich ist ein solches Szenario nicht. Rechnerische Mehrheiten sind keine politischen. Bisher waren die Schnittmengen für Rot-Rot-Grün einfach zu klein. Deshalb gibt es nicht wenige bei den Grünen, die ab 2017 am liebsten mit der CDU/CSU regieren würden. Zumindest bei Teilen der CDU stößt das auf Gegenliebe. Alle dürften jedenfalls den legendären Spruch des früheren SPD-Vorsitzenden Franz Müntefering unterschreiben: "Opposition ist Mist."

Die einzige Partei, die dem Wahlsonntag relativ gelassen entgegenblicken kann, ist die AfD. Sie hat den Einzug in das zehnte Landesparlament fest eingeplant und die Bundestagswahl schon im Blick. Es ist unwahrscheinlich, dass es ihr wie der Piratenpartei ergehen wird, die inzwischen Schiffbruch erlitten hat und in der politischen Bedeutungslosigkeit versunken ist.

Mit ihrer Kritik an Merkels Flüchtlingskurs feiert die AfD einen Erfolg nach dem anderen, die etablierten Parteien haben bisher kein Mittel gegen die Parolen der Rechtspopulisten gefunden. Die Kanzlerin hofft, dass sie die Wähler mit Argumenten überzeugen kann, doch selbst in ihrer eigenen Partei sind die Zweifel groß. SPD-Vizekanzler Sigmar Gabriel setzt sich von der Merkel ab und wirbt um Verständnis für die Sorgen der Menschen. Nicht nur die AfD sieht darin reine Taktik. Und die CSU? Sie will mit allen Mitteln die absolute Mehrheit bei der Landtagswahl in Bayern gewinnen. Doch die steht erst 2018 an. Will Horst Seehofer bis dahin Krawall machen? Auch er wirkt irgendwie hilflos.