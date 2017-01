Monumentale Zäsur

© red

Nicht der Sieg einer Partei, sondern eine Feier unserer Freiheit - mit diesen Worten läutete John F. Kennedy vor 56 Jahren seine Präsidentschaft ein. Nach der Amtseinführung Donald Trumps stellt sich eher die Frage, ob er damit das Erbe des Präsidenten verhöhnt, der die Einheit der jungen Nation rettete und die Sklaven befreite. Jetzt, wo aus einer eher abstrakten Vorstellung konkrete Wirklichkeit wird, bereuen nicht wenige Amerikaner ihre Wahl. Nur vier von zehn haben eine positive Meinung über Trump. Die Skepsis überwiegt. Zu Recht. Erstmals in der Geschichte der USA gibt es am Tag der Inauguration Menschen, die nicht, wie Kennedy sagte, die Freiheit feiern, sondern fürchten, Freiheiten könnten eingeschränkt, vielleicht sogar abgeschafft werden.

Millionen junger Latinos, die als Kinder in die USA kamen, haben Angst, deportiert zu werden. Muslime sorgen sich, wie Kriminelle in einem Register erfasst zu werden. Frauen fürchten, sie könnten wieder zu Objekten degradiert werden, die nicht einmal das Sagen über ihren eigenen Körper haben. Schwarze sorgen sich um Polizeigewalt sowie ihren ungehinderten und fairen Zugang zur Wahlurne. Journalisten fragen, ob künftig nur noch aus dem Weißen Haus berichten darf, wer artig aufschreibt, was der dünnhäutige Präsident ihnen in den Notizblock diktiert. Nichts von alldem ist normal.

Wie auch im Verhältnis Trumps zum Rest der Welt die Brüche unverkennbar sind. Der 45. Präsident betrachtet die internationale Freiheit-Ordnung, die Amerika nach dem Zweiten Weltkrieg geschaffen hat, als schlechten Deal und will sie überwinden. Die Nato nennt er überholt, die Europäische Union versucht er zu spalten, Freihandelsabkommen will er aufkündigen, und die Uno muss damit rechnen, den Geldhahn abgedreht zu bekommen.

Zum Thema Das hoffen oder befürchten einzelne Länder

Statt multilateraler Zusammenarbeit will Trump zu einer Großmachtpolitik des 19. Jahrhunderts zurückkehren, in der andere Staaten Konkurrenten sind, die es zu schwächen gilt. Von China und Saudi-Arabien bis hin zum Exportweltmeister Deutschland. Er sucht nicht die Wertegemeinschaft mit Demokratien, sondern bewundert Autokraten. Das Konzept des "Westens" bekommt Konkurrenz durch eine diffuse Russophilie.

So wie viele vor den Wahlen die Möglichkeit einer Trump-Präsidentschaft verdrängt hatten, tun sich auch in diesem Moment einige schwer, die monumentale Zäsur zu begreifen, die dieser Machtwechsel mit sich bringt. Sie denken, Donald Trump werde sich "einhegen" lassen. Andere reden sich ein, er meine bestimmt nicht alles so, wie er es gesagt habe. Sehr verbreitet ist die Hoffnung, Trump werde vorzeitig des Amtes enthoben. All dies sind sehr menschliche Versuche, mit einer bitteren Realität umzugehen. Als Strategie, dem Trumpismus ernsthaft etwas entgegenzusetzen, taugen sie indes nicht.

Europa kann es sich nicht leisten, auf Wunder zu hoffen, während Trump aktiv versucht, den Kontinent zu spalten. Wenn die Alte Welt nicht ihren Einfluss, Wohlstand und ihre Sicherheit riskieren will, kann die Devise nach der Amtseinführung nur lauten: zusammenrücken, "Make Europe Great Again" ("Macht Europa wieder großartig").