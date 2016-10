Trump fügt sich den entscheidenden Schlag selbst zu

Zur dritten und letzten TV-Debatte vor der US-Präsidentschaftswahl erschien der republikanische Bannerträger Donald Trump erkennbar besser vorbereitet. Aber dieser Auftritt wird nicht reichen, um den Abwärtstrend seiner Kampagne zu wenden. Dazu hätte Trump mehr als nur diszipliniert auftreten müssen. Und nicht einmal das hielt er durch.

Der Amateurpolitiker steht in den Umfragen mit dem Rücken zur Wand, der Wahlkampf dreht sich fast nur noch um seinen Charakter. Und Trump hatte offensichtlich geübt. Eine halbe Stunde lang lieferte er ruhige, konzentriert vorgetragene Argumente und mehrere wirkungsvolle Angriffe auf seine demokratische Gegnerin Hillary Clinton. Als sie ihn als Marionette von Russlands Präsident Wladimir Putin bezeichnete, zeigte das Nervenkostüm aber Risse. "Du bist die Marionette!", fiel er ihr mehrfach ins Wort. "Nein! Du bist die Marionette!" Dann brachen andere Untugenden wieder durch: "Falsch!", schnauzte der Immobilienmogul ins Mikrofon, wenn Clinton ihn mit seinen eigenen Aussagen konfrontierte. Und je mehr er sich angegriffen fühlte, desto mehr vergaß er seinen eigenen Text. Das Gesamtniveau überstieg die beiden früheren Debatten beträchtlich; als Auftaktveranstaltung hätte die Diskussion Trump keinen schlechten Start verschafft. Die eigene Basis wird sich zwar wundern, dass die Deportation von elf Millionen illegalen Einwanderern entgegen früherer Aussagen nun plötzlich "später entschieden" werden soll. Insgesamt dürften Trumps Fans aber zufrieden sein.

Doch in dieser dritten und letzten Debatte ging es für ihn nicht darum, sein Lager bei Laune zu halten - er musste es erweitern und unentschiedene Wähler ansprechen, gemäßigte Konservative, zweifelnde Unabhängige. Und dafür blieb nicht nur seine Substanz zu dünn, sondern auch der Firnis von Fassung. Unter Stress wurde aus vermeintlich differenzierter Kritik eine Beleidigung der Geheimdienste, des Militärs und überhaupt sämtlicher US-Entscheidungsträger seit Jahrzehnten. Clinton musste nicht viel tun, um das Bild eines Größenwahnsinnigen zu entlarven, der glaubt, er allein können die Lage richten: Trump selbst hat das bei seiner Nominierung gesagt.

"Niemand hat mehr Respekt für Frauen als ich", wiederholte er zwar, als die Rede auf die neun Damen kam, die angeben, von ihm belästigt worden zu sein. Dazu passte es allerdings schlecht, dass er sein Gegenüber als "diese Person" zu titulieren begann und mit dem Finger förmlich erstach. Als Clinton Trumps Finanzpläne auseinandernahm, rutschte ihm sogar ein "So eine garstige Frau!" heraus ("such a nasty woman!"). Bei Außenpolitik, Handel und Hillarys Umgang mit sexuellen Anschuldigungen gegen ihren eigenen Mann landete er einige Treffer, und wenn er nicht so sehr auf sich selbst fixiert gewesen wäre, hätte er vielleicht auch andere Löcher in ihrer Verteidigung bemerkt. Aber Trump hielt nicht durch. Er verstrickte sich erneut in Verschwörungstheorien, die nicht einmal seine Parteigenossen glauben, und fügte sich den entscheidenden Schlag schließlich selbst zu: Nein, er könne nicht versprechen, das Resultat der Präsidentschaftswahl anzuerkennen, tönte er drei Wochen vor dem Datum - das wolle er sich dann überlegen. Das war nicht nur deshalb absurd, weil Trumps Vizepräsident, seine Kampagnensprecherin und die eigene Tochter Ivanka noch kurz zuvor versichert hatten, man werde das Ergebnis selbstverständlich akzeptieren. In einem Land, dass sich als größte Demokratie der Erde begreift, hat Trump sich damit auch bei den meisten Wählern keinen Gefallen getan. Clinton nutzte die Gelegenheit, sich als Kandidatin von allem, was gut und amerikanisch ist, zu empfehlen. Ein solches Millionenpublikum bekommen beide vor der Entscheidung nicht mehr. (jsz)