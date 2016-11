„Konflikte nicht hier klären“

Anschlag mit einer Autobombe in der Kurdenmetropole Diyarbakir. Das Verhältnis zwischen türkischer Regierung und Kurden ist angespannt wie lange nicht. © dpa

Ankara/Mannheim. Nach der Festnahme von führenden kurdischen Oppositionspolitikern nimmt der Konflikt zwischen Deutschland und der Türkei an Schärfe zu. Personen, die sich im interkulturellen Austausch engagieren, und Politiker - alle aus der Region und mit türkischem Migrationshintergrund - zeigen sich besorgt bis entsetzt.

Die Mannheimer Linken-Stadträtin Gökay Akbulut etwa erklärt im Gespräch mit dieser Zeitung, die Entwicklung in der Türkei mache sie "fassungslos". Die 33-Jährige kurdisch-alevitischer Herkunft hat in der Nacht auf Freitag kaum geschlafen und die aktuellen Ereignisse im Internet verfolgt. "Wir haben es kommen sehen und sind jetzt doch schockiert", sagt sie über die Festnahme von zwölf Abgeordneten der pro-kurdischen Oppositionspartei HDP - darunter die beiden Parteivorsitzenden. Von Deutschland fordert Akbulut mehr als nur Worte. "Das sind alles Lippenbekenntnisse. Man sollte endlich Sanktionen beschließen, die Bundeswehr aus der Türkei zurückholen und vor allem keine Waffen mehr an Erdogan liefern."

Auch der ehemalige Grünen-Bundestagsabgeordnete und Vorsitzende des Bundeszuwanderungs- und Integrationsrates Memet Kilic (Heidelberg) findet klare Worte. "Die letzten Äußerungen machen deutlich, dass die türkische Regierung alle Brücken zu Europa abgebrannt hat." So hatte der türkische Justizminister Bekir Bozdag die Bundesregierung gestern scharf angegriffen. "Rechtsstaat und Freiheiten gibt es nur für Deutsche", sagte er und ergänzte: "Wenn Sie ein Türke in Deutschland sind, haben Sie überhaupt keine Rechte."

Die HDP Die HDP (Demokratische Partei der Völker) zog bei der Wahl im Juni 2015 ins Parlament in Ankara ein.

zog bei der Wahl im Juni 2015 ins Parlament in Ankara ein. Sie ist die zweitgrößte Oppositionspartei und seit der Neuwahl im November vergangenen Jahres mit 59 Sitzen im Parlament vertreten.

und seit der Neuwahl im November vergangenen Jahres mit 59 Sitzen im Parlament vertreten. Erdogan beschuldigt die HDP, der verlängerte Arm der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK zu sein. Auf sein Betreiben war im Mai die Immunität zahlreicher HDP-Abgeordneter aufgehoben worden.

Kilic, der in Ostanatolien aufgewachsen ist und in Ankara Jura studiert hat, weist die Äußerungen des Justizministers scharf zurück. "Das stimmt einfach nicht", betont der Heidelberger Jurist. "Migrant zu sein ist nicht einfach. Nicht in den USA, nicht in Frankreich, nicht in Deutschland und besonders nicht in der Türkei." In Deutschland gebe es eine funktionierende Gewaltenteilung, eine parlamentarische Demokratie "und vor allem eine pluralistische Medienlandschaft, die die Türkei nicht hat". Kilic fordert ein härteres Vorgehen von EU und Deutschland. "Da die Türkei diverse Urteile des Europäischen Gerichtshofs ignoriert, sollte man dringend ihre Mitgliedschaft im Europarat überprüfen."

Talat Kamran, Leiter des Instituts für Integration und Interreligiösen Dialog in Mannheim, bereitet die aktuelle Entwicklung große Sorge. "Mir gefällt nicht, wie hier politisiert und polemisiert wird", sagte er im Gespräch mit dieser Zeitung. "Darunter leiden wir Türken immer wieder." Er appelliert an Deutsche, Türken und Kurden gleichermaßen: "Man darf die Probleme nicht hierher tragen" Natürlich seien die türkischstämmigen Menschen stark mit der Türkei verbunden. "Aber wir leben in Deutschland. Darauf sollten wir uns konzentrieren und Wege suchen, besser, friedlicher und liebevoller zusammenzuleben." Ähnlich sieht das Cem Yalçinkaya (SPD), der Mitglied im Mannheimer Migrationsbeirat ist. "Man kann Konflikte aus dem Ausland nicht in Deutschland klären", betont er. "Wir - und damit meine ich Menschen mit türkischen Wurzeln - fühlen uns hier wohl; auch wenn es noch ein paar Baustellen gibt." Und er ergänzt: "Eine interkulturelle Öffnung der deutschen Institutionen etwa würde das Vertrauen der türkischstämmigen Bevölkerung erhöhen."

Perspektiven eröffnen

Das fordert auch Grünen-Bundestagskandidat Danyal Bayaz (Schwetzingen/Bruchsal). Er wünscht sich zum einen, dass sich mehr Menschen aus der deutsch-türkischen Community kritisch zur Rechtslage in der Türkei zu Wort melden. "Und zum anderen müssen wir stärker Perspektiven in der Schule, auf dem Arbeitsmarkt, in der Zivilgesellschaft eröffnen, um das Identifikationsgefühl mit Deutschland und damit den sozialen Zusammenhalt zu stärken."