"Kopftuch-Urteil des Bundesverfassungsgerichts löst keine Probleme"

Doro Moritz führt die GEW in Baden-Württemberg. © dpa

Heilbronn. Doro Moritz, Vorsitzende der Bildungsgewerkschaft GEW in Baden-Württemberg, kritisiert das Kopftuch-Urteil des Bundesverfassungsgerichts. "Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das das Tragen des Kopftuchs für Lehrer generell erlaubt, löst die Probleme nicht. Schon bisher regeln das Grundgesetz und das Beamtenrecht das Verhalten von Lehrkräften ausreichend", sagte Moritz dem "Mannheimer Morgen" (Dienstag). Das Land Baden-Württemberg stehe nun in der Verantwortung, "die weltanschauliche Neutralität sicherzustellen". Ein pauschales Kopftuchverbot für Lehrerinnen, wie es in Baden-Württemberg bislang existierte, hatte das Bundesverfassungsgericht im März 2015 gekippt. Demnach darf nur im Einzelfall ein Verbot ausgesprochen werden, wenn der Schulfrieden gestört oder das Neutralitätsgebot des Staates verletzt ist. Jetzt muss der Landtag von Baden-Württemberg hier eine neue Regelung finden. Die alte grün-rote Landesregierung hatte im Sommer 2015 dazu einen Gesetzentwurf eingebracht, diesen dann aber nach der ersten Lesung gestoppt. Die GEW-Landeschefin lehnte gegenüber den Zeitungen religiöse Symbole in der Schule ab. "Ich persönlich begrüße eine stärkere Trennung von Staat und Kirche", sagte sie. Dass Schülerinnen im Schwimmunterricht auch mit einem Burkini teilnehmen könnten, halte sie hingegen für akzeptabel. "Es gibt Einzelfälle, in denen in Baden-Württemberg der Burkini getragen wird. Man darf die Schülerinnen nicht ausschließen, die ohne das Tragen eines Burkinis dem Schwimmunterricht fernbleiben würden. Die Teilnahme am Unterricht muss durchgesetzt werden", erklärte Moritz.