Kraft des Arguments

Die Angst vor weiteren Anschlägen in Deutschland wird uns auch ins neue Jahr begleiten - jetzt, wo die abstrakte Gefahr in Berlin konkret wird und zwölf Menschen sterben. Es ist das Thema der Deutschen - bei vielen bewusst, bei manchen verdrängt und doch zugegen. Hochkriminelle greifen unsere Demokratie an und wollen unsere Freiheit zerstören - unter dem blutdurchtränkten Deckmantel einer Religion, die dadurch auch Schaden nimmt. Und automatisch nehmen auch Millionen Flüchtlinge derselben Religion Schaden, die bei uns als Muslime nur eines wollen: ein Leben in Frieden, in Sicherheit, ohne Gewalt.

Neben der Anschlagsangst sind die aufwallenden Ereignisse des Jahres 2016 mit den Begriffen Flüchtlinge, Brexit und Trump verbunden. Auch dieser so widersprüchliche Dreiklang zehrt an uns. Die einen wollen - wie gesagt - millionenfach zu uns, die anderen weg von uns. Und der Dritte lässt noch vieles offen. Es sind unruhige Zeiten, in denen - man darf das so pathetisch sagen - große Geschichte geschrieben wird.

"Ein schizophrenes Jahr" nennt "Spiegel"-Reporter Cordt Schnibben 2016 bei der Preisverleihung zum Deutschen Reporterpreis in diesem Dezember in Berlin und sagt: "Als Mensch bekommt man weiche Knie." Zur Flüchtlings-Thematik fragt Schnibben: "Was ist zu tun, wenn die Sorgen der einen die Hoffnungen der anderen sind?"

Zwischen Sorgen und Hoffnungen anderer Art balancieren zwei andere kräftige Demokratien. Sie zeigen uns 2016, dass sie es ernst meinen mit der Volksherrschaft. Die Briten entscheiden sich in einer Urform - der Volksabstimmung - für einen Austritt aus der Europäischen Union. Diese schon immer etwas anderen Menschen von der Insel machen das einfach. Damit kehren sie einem Gebilde den Rücken, an dem seit den späten 1950er Aufbaujahren nach dem Zweiten Weltkrieg mit Vorläufer-Organisationen gewerkelt wird - mit besonders starkem deutschen und französischen Einsatz. Den Briten - über Jahre gestopft mit Sonderzahlungen aus dem EU-Topf - reicht es trotzdem mit der EU, vor allem wegen zu viel Bürokratie und zu wenig Bürgernähe.

Und auch die Amerikaner - diese wehmütige Weltmacht - gehen einen eigenen Weg. Präsidenten-Bewerberin Hillary Clinton scheitert im November, wahrscheinlich an einer Mischung aus Arroganz der Macht und Fehlbarkeit. Clinton gebiert im Laufe des Wahlkampfs Wortschöpfungen wie "Die Erbärmlichen" und meint damit Donald Trump und seine Anhänger. Dieser Kopf der "Erbärmlichen", ein geldbeladener Geschäftsmann, wird zum mächtigsten Mann der Welt. Vor Monaten trauen viele von uns Trump allenfalls einen weißen Anzug, aber nicht das Weiße Haus zu.

Der Brexit und Trumps Wahl führen uns allen vor Augen, dass man bei einer Wahl auch eine Wahl hat. Demokratie kann eben - je nach Blickwinkel - auch gnadenlos sein. Wir sollten uns nicht arrogant über die erheben, die Brexit und Trump tragen. Ja, diese Abstimmungen sind Erfolge der großen Vereinfacher, der Verzerrer, der Verdreher. Es sind aber auch die Siege derer, die vielleicht genauer als andere hingehört und hingeschaut haben. Und es sind auch die Entscheidungen derer, die abgehängt, enttäuscht sind und jede etablierte Organisation auch gleich als verachtenswerte Oberschicht brandmarken.

"Komplexitätsreduktion" nennt das der Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen von der Uni Tübingen. Für ihn ist "erstaunlich, dass pauschale Manipulationsbehauptungen, für die es keine Belege gibt, längst auch für breite bürgerliche Kreise attraktiv geworden sind und mit großer Energie vertreten werden." Pörksen sieht eine "ignorierte, schleichend wachsende Medienverdrossenheit in westlichen Demokratien", getragen von drei Punkten:

Voreingenommenheit und übertreibende Skandalisierung

Brüllende Wut-Bürger

Medienverdrossene, die "pauschal attackieren und sich in den Echokammern sozialer Netzwerke auch in Gewaltfantasien steigern".

In den vor uns liegenden neun Monaten bis zur Bundestagswahl werden wir in diesem von Pörksen skizzierten Umfeld wahrscheinlich auch in Deutschland einiges geboten bekommen. In schwierigen Zeiten haben einfache Antworten Konjunktur, aber selten etwas Problemlösendes. Wenn die Wut das Wahlprogramm ist, dann übertönt das schlichte "Nein" jede Frage nach dem "Wie geht es besser?".

Demokratie aber ist Dialog, vor allem auch immer der Kampf um die bessere Idee - und die muss man erst einmal haben. Auch deshalb tritt im September bei der Bundestagswahl - kräftiger denn je - das Argument gegen die Emotion an.