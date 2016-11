Kretschmann herzt die Kanzlerin

Stuttgart. Eigentlich sei Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) kein Talkshow-Typ, hieß es lange Zeit in Kreisen des Regierungschefs. Der Kampf um jedes Wort auf der Showbühne, kurze Sätze, rhetorische Attacken - das alles ist nicht die Sache des hin und wieder eher behäbig argumentierenden Kretschmann.

In der ARD-Talkshow "Maischberger" am Mittwochabend war das anders. Kretschmann hatte quasi als Star der Sendung genügend Zeit, um seine Gedanken auszuformulieren. Einer davon war, dass er es sehr gut fände, wenn Angela Merkel (CDU) ein weiteres Mal Kanzlerin werden würde. Dass er so antwortete, war nicht überraschend. So hat er in der Vergangenheit im Zuge der Flüchtlingskrise bereits für Merkel gebetet. Trotzdem: Kann ein grüner Ministerpräsident weniger als ein Jahr vor der nächsten Bundestagswahl eine CDU-Kanzlerin derart loben?

Parteispitze warnt vor Debatte

Der Aufschrei nach Kretschmanns Fernsehauftritt war jedenfalls groß. Die Bundesspitze der Grünen um die Vorsitzenden Cem Özdemir und Simone Peter warnte vor Koalitionsdebatten, Grünen-Landeschef Oliver Hildenbrand sah keinen Grund, "die Kanzlerin über den Klee zu loben", Lena Schwelling, Landessprecherin der Grünen Jugend, sprach von einem "Egotrip" Kretschmanns. Lediglich Tübingens OB Boris Palmer (Grüne), der bekanntlich die Partei auch gerne mit kontroversen Vorstößen provoziert, nahm den ersten grünen Ministerpräsidenten der Republik in Schutz. Dabei müssten es die Grünen inzwischen eigentlich gewohnt sein, dass der populäre Kretschmann des-öfteren vor allem linke Parteikreise vor den Kopf stößt. Er stimmte in der Vergangenheit der Ausweitung der sicheren Herkunftsländer auf die Balkanstaaten zu, lehnt die Einführung einer Vermögenssteuer ab, will kein Enddatum für Verbrennungsmotoren, sondern legt als Ministerpräsident des Autolandes Baden-Württemberg viel Wert auf ein gutes Verhältnis zu Daimler und Porsche.

Zudem hat der Oberschwabe schon häufiger durchblicken lassen, dass er einem schwarz-grünen Bündnis auf Bundesebene durchaus offen gegenübersteht. Letzteres sollte aber nicht verwundern - schließlich regiert Kretschmann im Südwesten mit der CDU. Denjenigen, die in Berlin lieber ein rot-rot-grünes Bündnis sehen würden, ist die Nähe zu den Christdemokraten schon lange ein Dorn im Auge.

Kretschmann ist pragmatisch und bodenständig. In Baden-Württemberg bringt ihm das viele Sympathien ein - sogar im konservativen Lager. Nicht zuletzt deswegen eilten die Grünen hier zuletzt von Wahlerfolg zu Wahlerfolg und wurden im März zum ersten Mal zur stärksten Kraft des Landes gewählt.

Präsidialer Regierungschef

Die Welle der Euphorie um Kretschmann führt dazu, dass er als neuer Bundespräsident im Spiel ist. "Ich strebe das Amt nicht an", antwortet er zwar auf Nachfragen. Aus dem Kandidatenkarussell herausnehmen will er sich nicht. Der Regierungsstil des 68-Jährigen kann als präsidial bezeichnet werden. In Kretschmanns Umfeld ist man mit dem Auftritt bei "Maischberger" jedenfalls zufrieden. Dass er sich weiterhin hinter Merkel stelle, stärke eher seine Glaubwürdigkeit. Gerade mit Blick auf die Entwicklung in Europa sehe er eben niemanden, der die führende Rolle besser übernehmen könne als die amtierende Kanzlerin, heißt es. Zudem sei ihre humanitäre Haltung in der Flüchtlingspolitik "eine grüne Position" gewesen. Trotzdem: Als eine Koalitionsaussage für Schwarz-Grün im Bund sollten die Aussagen Kretschmanns nicht gewertet werden. Er wolle lediglich kein rot-rot-grünes Bündnis. "Kretschmann ist offen, hat aber nur eine große Skepsis in Bezug auf eine Zusammenarbeit mit der Linken", sagt einer seiner Mitarbeiter.