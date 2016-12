Lastwagen-Anschlag war Terrorismus

Rettungskräfte sind in der Nähe der Gedächtniskirche in Berlin im Einsatz. Foto: Paul Zinken

Der Anschlag in Berlin erinnert an den Anschlag in Nizza im Juli. Foto: Maurizio Gambarini

Der an der Vorderseite stark demolierte Lastwagen kam am Rande der Budapester Straße zum Stehen. Foto: Arcangelo Nashmi

Blumen zum Gedenken an die Opfer stecken an einem Geländer vor der Gedächtniskirche in Berlin. Foto: Britta Pedersen

Kanzlerin Merkel sagte, sie denke in diesen Stunden zu allererst an die Toten und Verletzten. Ein ganzes Land sei in Trauer vereint. Foto: Michael Kappeler

Berlin (dpa) - Nach einem der verheerendsten Anschläge in der bundesdeutschen Geschichte gehen Ermittler und Politik von einem terroristischen Hintergrund aus, rätseln aber über Motiv und Täter.

Ein unmittelbar im Anschluss an die Bluttat auf dem Berliner Weihnachtsmarkt festgenommener junger Mann - vermutlich Pakistaner - war womöglich doch nicht der gesuchte Terrorist. Daher sei noch offen, ob der Lastwagen-Anschlag mit mindestens zwölf Toten einen islamistischen Hintergrund hat, sagte Generalbundesanwalt Peter Frank. «Wir haben noch kein Bekennervideo.»

Unklar ist auch noch, ob ein Täter oder mehrere am Werk waren. Nach dem Anschlag vom Montagabend sei der Täter womöglich noch auf freiem Fuß, sagte der Präsident des Bundeskriminalamtes (BKA), Holger Münch. Man sei «hochalarmiert». Aus dem Ziel und dem Vorgehen des Täters könne man auf ein islamistisches Motiv schließen, meinte Frank. Man müsse aber weiter in alle Richtungen ermitteln. Berlins Polizeipräsident Klaus Kandt sagte, es sei möglich, dass der gefährliche Täter noch im Raum Berlin unterwegs sei. Die allgemeine Terrorgefahr sei aber bundesweit nun nicht größer als vor der Tat.

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) ging am Dienstagvormittag «nach jetzigem Stand» von einem Terroranschlag aus und äußerte sich zutiefst erschüttert. Ein ganzes Land sei in Trauer vereint. Merkel fügte hinzu: «Wir wollen nicht damit leben, dass uns die Angst vor dem Bösen lähmt. Auch wenn es in diesen Stunden schwerfällt: Wir werden die Kraft finden für das Leben, wie wir es in Deutschland leben wollen - frei, miteinander und offen.»

Am Montagabend war ein Mann mit einem vermutlich entführten Lastwagen in den Weihnachtsmarkt nahe der Gedächtniskirche im Herzen Berlins gerast. Zwölf Menschen starben, rund 50 wurden - oft lebensgefährlich - verletzt. Danach wurde ein 23 Jahre alter Mann festgenommen, der aus Pakistan kommen soll. Der Verdächtige stritt die Tat aber nach Ermittlerangaben ab.

Im Führerhaus des Lkw wurde nach Angaben aus Sicherheitskreisen blutverschmierte Kleidung gefunden - bei dem später in einiger Entfernung vom Tatort festgenommenen Verdächtigen dagegen nicht. Ob dies darauf hindeuten könnte, dass der Mann noch im Lkw die Kleidung gewechselt haben könnte, blieb zunächst unklar.

Bei dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt starb auch ein polnischer Lkw-Fahrer. Er lenkte nach bisherigen Erkenntnissen den Lkw, bevor dieser in die Hände des Mannes fiel, der dann mit dem Sattelschlepper in die Menschenmenge fuhr. Der Pole wurde erschossen.

Merkel dankte den Ermittlern, die dabei seien, «diese unselige Tat aufzuklären». Sie versprach: «Sie wird aufgeklärt werden - in jedem Detail, und sie wird bestraft werden, so hart es unsere Gesetze verlangen.» Nach ihren Worten wäre es besonders schwer zu ertragen, wenn der Täter tatsächlich in Deutschland um Schutz und Asyl gebeten hat. «Dies wäre besonders widerwärtig gegenüber den vielen, vielen Deutschen, die tagtäglich in der Flüchtlingshilfe engagiert sind und gegenüber den vielen Menschen, die unseren Schutz tatsächlich brauchen und die sich um Integration in unser Land bemühen.»

Innenminister Thomas de Maizière (CDU) sagte: «Die Öffentlichkeit kann sich darauf verlassen, dass die zuständigen Sicherheitsbehörden nicht rasten und nicht ruhen werden, bis vollständige Klarheit über die Hintergründe dieser Tat besteht. Und ich persönlich werde nicht ruhen, bis der oder die Täter gefunden und einer gerechten und harten Strafe zugeführt worden sind.»