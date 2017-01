London sucht den klaren Bruch

London/Mannheim. Der Ort für die Brexit-Grundsatzrede bot eine gewisse Ironie. Im palastartigen Lancaster House, nicht weit vom Machtzentrum Westminster entfernt, hielt 1988 die ehemalige konservative Premierministerin Margaret Thatcher einen Lobgesang auf den europäischen Binnenmarkt und pries den unbeschränkten Handel zwischen den Mitgliedstaaten. Gestern, fast 29 Jahre später, verkündete die jetzige und ebenfalls konservative Regierungschefin Theresa May in demselben prachtvollen Herrenhaus das Ende dieser Mitgliedschaft.

Großbritannien strebt einen klaren Bruch mit Brüssel an, gab May vor Diplomaten und Medienvertreter in London bekannt. Es werde "keine Teil-Mitgliedschaft in der EU" geben oder einen Zustand "halb drinnen, halb draußen", machte May deutlich. Ihre Botschaft: Das Königreich verlässt die Gemeinschaft und das in vollem Ausmaß, insbesondere um die volle Kontrolle über die Einwanderungspolitik und die nationale Souveränität zurückzugewinnen.

Freihandelsvertrag als Ziel

Zwei Wege aus der EU Drinbleiben oder rausgehen? So einfach klang es, als die Briten im Juni 2016 über ihre EU-Mitgliedschaft abstimmten. Doch wie bei vielen Scheidungen ist die Trennung von der EU kompliziert. Um die Unterschiede der Optionen deutlich zu machen, ist oft von einem "harten" oder "weichen" Brexit die Rede. Unter "hartem" oder "sauberem Brexit" versteht man einen klaren Bruch mit Brüssel. Das Verhältnis zwischen Großbritannien und den verbliebenen 27 EU-Staaten wäre vergleichbar mit der Beziehung der EU zu Kanada. EU-Bürger müssten eine Arbeitserlaubnis beantragen, um in dem Land leben und arbeiten zu dürfen. Nötig wäre ein Freihandelsabkommen, damit auf Waren und Dienstleistungen keine Zölle erhoben werden. Es könnte Experten zufolge bis zu zehn Jahre dauern, die nötigen Abkommen zu erarbeiten. Mit "weichem Brexit" ist gemeint, dass Großbritannien eine ähnlich enge Anbindung an die EU suchen könnte wie Norwegen. Das Land ist kein Mitglied der EU, hat aber dennoch vollen Zugang zum europäischen Binnenmarkt. Im Gegenzug muss es zum EU-Haushalt beitragen, EU-Bürgern erlauben, in Norwegen zu leben und zu arbeiten, und einen großen Teil der EU-Gesetzgebung übernehmen. dpa

Da die europäischen Partner auf dem Kontinent darauf beharren, dass es den vollen Zugang zum Binnenmarkt nur im Paket mit den vier Grundfreiheiten gebe, zu denen auch die Personenfreizügigkeit gehört, könne, so May, das Königreich nicht Teil des gemeinsamen Wirtschaftsraums bleiben. Stattdessen will sie einen umfassenden Freihandelsvertrag mit Brüssel schließen und den "größtmöglichen Zugang" zum gemeinsamen Markt erreichen.

EU-Ratspräsident Donald Tusk bezeichnete den Brexit als "traurigen Vorgang in surrealistischen Zeiten". Mays Rede zeuge aber zumindest von mehr Realismus. Abermals warnte sie ihre Partner auf der anderen Seite des Ärmelkanals davor, das Königreich für die Brexit-Entscheidung mit einem harten Verhandlungskurs zu bestrafen. Dies wäre "ein verhängnisvoller Akt der Selbstbeschädigung." Dann könnte das Land eine Änderung seines Wirtschaftsmodells in Betracht ziehen.

Es ist eine Drohung, die Befürchtungen befeuern wird, die Insel könnte durch eine Senkung der Körperschaftssteuer zum Steuerparadies werden, um so Unternehmen und Investoren anzulocken. Gleichwohl betonte May, es sei in Großbritanniens "nationalem Interesse, dass die EU Erfolg hat".

Überraschend kam ihr Versprechen, den mit der Union ausgehandelten Deal am Ende dem Unterhaus und dem Oberhaus zur Abstimmung vorzulegen. Weil die Konservativen eine Mehrheit im Parlament besitzen, kann May auf eine Bestätigung ihres Kurses hoffen. Doch was passiert, sollte das Parlament das Abkommen trotzdem ablehnen?

Gleichzeitig ließ May etliche Beobachter enttäuscht zurück, da sie keineswegs den Vorhang zu ihrem vermeintlichen Master-Brexit-Plan gelüftet hat. Die Premierministerin verriet weder Details über den künftigen Status von EU-Einwanderern auf der Insel oder jenen Briten auf dem Kontinent, noch gab sie einen genauen Fahrplan bekannt oder machte Angaben zu künftigen Zahlungen in den EU-Haushalt. Klar ist aber, dass die Regierung bis Ende März offiziell den Scheidungsantrag nach Artikel 50 des EU-Vertrags von Lissabon stellen will, womit der auf zwei Jahre befristete Austrittsprozess beginnt.

Achim Wambach, Präsident des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) in Mannheim, sieht nun Deutschland am Zug. "Theresa May hat deutlich gemacht, wo und wie sich Großbritannien wirtschaftspolitisch in Europa und der Welt positionieren möchte. Sollen am Ende wirklich tragfähige Handelsabkommen auf dem Papier stehen, kommt es jetzt darauf an, dass sich Deutschland darüber klar wird, wie es sich die Beziehungen zu Großbritannien vorstellt. Ein großer Vorteil von Europa liegt in seinem gemeinsamen, offenen Markt. Diese gemeinsamen Interessen gilt es, bei den Verhandlungen zu sichern."