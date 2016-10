Mal mehr, mal weniger Diplomat

António Guterres wird Nachfolger des Südkoreaners Ban Ki-moon. © dpa

Madrid. Der frühere portugiesische Regierungschef António Guterres soll ab 1. Januar kommenden Jahres der Generalsekretär der Vereinten Nationen (UN) werden. Das hat der Sicherheitsrat gestern einhellig beschlossen. "Er wird ein sensationeller UN-Generalsekretär der Vereinten Nationen sein", glaubt der EU-Parlamentspräsident Martin Schulz.

Der 67-jährige hat nicht immer nur Gutes über sich vernommen. Seinen Tiefpunkt erlebte er Ende 2001, damals seit sechs Jahren sozialistischer Ministerpräsident Portugals. Er habe "den Dienst am Volk durch eine Haltung der Arroganz dessen, der sich unantastbar fühlt", ersetzt, warf ihm die einflussreiche Tageszeitung "Público" vor. Als seine Sozialistische Partei bei den Kommunalwahlen im Dezember jenes Jahres ein Debakel erlebte, trat Guterres zurück. Sein Rückzug aus der aktiven Politik verschaffte ihm neues Ansehen. Nun rückten wieder seine Qualitäten in den Vordergrund: Charme, Redegewandtheit, Belesenheit, diplomatisches Geschick. Vor anderthalb Jahren fragte ihn seine Partei an, ob er als Kandidat für das Amt des portugiesischen Republikpräsidenten - vergleichbar dem deutschen Bundespräsidenten - zur Verfügung stehe. Er lehnte ab. Mit einer bemerkenswerten Begründung, die eine Ahnung davon gibt, wie er sich seine Amtsführung als Generalsekretär der UNO vorstellen mag: Er spiele lieber Fußball, als Schiedsrichter zu sein. "Ich mag die Aktion, auf dem Feld unterwegs zu sein. Mir gefallen die Dinge, die dich dazu zwingen, immerzu einzugreifen."

Aktiv war Guterres schon als junger Mann. Als Elektrotechnik-Student schloss er sich der Katholischen Universitären Jugend an und leistete in den Armenvierteln rings um Lissabon Hilfe. Es war die Zeit der Diktatur, die mit der Nelkenrevolution am 25. April 1974 endete. An jenem Tag wurde er Mitglied der Sozialistischen Partei. "Christ zu sein gibt uns ein Grundmuster an Werten", erklärte er später. "Sozialist zu sein gibt uns eine politische Vision der Welt und den Willen einzugreifen."

Von 2005 bis 2015 erwarb er sich als UN-Flüchtlingskommissar die Meriten, die ihn in den Augen der Sicherheitsratsmitglieder zum idealen UN-Generalsekretär machen. Er beschnitt die Bürokratie im eigenen Haus und multiplizierte die Einsätze der UN-Behörde in Zeiten weltweit steigender Flüchtlingszahlen. Und er sprach offen aus, was ihn bewegte: "Diejenigen, die sagen, dass sie keine syrischen Flüchtlinge aufnehmen können, weil sie Moslems sind, unterstützen die Terrororganisationen und erlauben ihnen, sehr viel effektiver bei der Anwerbung zu sein." Guterres ist nicht immer Diplomat.