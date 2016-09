Medikamente treiben Kosten am meisten

Alle Bilder anzeigen Ärzte werden zu Unrecht für höhere Kosten verantwortlich gemacht. © dpa

Berlin. Im Schnitt 18 Mal pro Jahr suchen Patienten in Deutschland einen niedergelassenen Arzt auf. Das ist ein Spitzenwert. Statistiken in anderen europäischen Ländern weisen deutlich niedrigere Werte aus. Doch lässt sich daraus ableiten, dass die Mediziner ohne Grund kontaktiert werden? Der Chef der Kaufmännischen Krankenkasse (KKH), Ingo Kailuweit, meint: ja. Die Hälfte der Arztbesuche sei überflüssig, erklärte er jetzt. Doch Belege gibt es nicht. Der europäische Vergleich taugt schon deshalb wenig, weil sich die medizinischen Versorgungsstrukturen von Land zu Land zum Teil erheblich unterscheiden.

In Deutschland sind der ambulante und der stationäre Bereich immer noch klar getrennt. Anderswo dagegen sind ambulante Behandlungen in den Kliniken normal. So läuft man Gefahr, Äpfel mit Birnen zu vergleichen. Die steile These des KKH-Chefs dient freilich auch eher dem Zweck, ein Problem anzusprechen, das tatsächlich stärker zu diskutieren wäre: die galoppierenden Kosten im Gesundheitswesen. Nach der Prognose des Spitzenverbandes der Krankenkassen (GKV) könnte der durchschnittliche Zusatzbeitrag deshalb in den nächsten Jahren um jeweils etwa 0,2 Prozent zulegen. Mit den vielen Arztbesuchen hat das freilich weniger zu tun. Kostentreiber sind in erster Linie neue und immer teurere Medikamente, aber auch zahlreiche politische Vorgaben zur Verbesserung der Behandlungsqualität. Versorgungsstärkungsgesetz, Präventionsgesetz, Krankenhausreform, um nur ein paar Beispiele zu nennen.

Vieles davon ist vernünftig und richtig, aber eben nicht zum Nulltarif zu haben. Mit kostendämpfenden Maßnahmen - aus Patientensicht immer ein Ärgernis - hat sich Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU) dagegen stark zurückgehalten. Auf der Habenseite steht praktisch nur die Verlängerung des Preismoratoriums für Arzneimittel, das noch auf Gröhes Vorvorgänger Philipp Rösler zurückgeht.

Allerdings erweist sich dieses Instrument zunehmend als stumpfes Schwert, weil Pharmafirmen ihre Preise nur für jene Medikamente beibehalten müssen, die bereits vor dem Jahr 2011 auf dem Markt waren. Für neue Präparate gilt die Auflage nicht. IKK-Chef Kailuweit ist indes davon überzeugt, dass Gröhe zu größeren Sparanstrengungen verdammt wäre, wenn sich die Arbeitgeber an den Kostensteigerungen beteiligen müssten. Die würden schon Druck machen.

Wenigstens damit liegt er nicht ganz falsch. Gegenwärtig zahlen Arbeitgeber und Arbeitnehmer einen Grundbeitrag von jeweils 7,3 Prozent vom Bruttolohn. Für die Arbeitnehmer kommt aber noch der Zusatzbeitrag von aktuell durchschnittlich 1,1 Prozentpunkten hinzu. Tendenz, wie beschrieben, steigend. Womit sich freilich auch auf dieser Seite der Reformdruck erhöht. Spätestens im Wahlkampf dürfte das Thema eine große Rolle spielen.

In der Kritischen Betrachtung verbindet der Autor seine Meinung mit objektiven Fakten.