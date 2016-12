Mehr bewaffnete Polizisten bewachen Weihnachtsmärkte

Poller, Klötze, Zäune und mehr Polizisten: Der Anschlag von Berlin wird das Bild der Weihnachts-märkte in den kommenden Tagen stark verändern.

Die Sicherheitsvorkehrungen auf deutschen Weihnachtsmärkten werden hochgefahren. Darauf haben sich die Innenminister nach dem Anschlag von Berlin verständigt. Betroffen von verschärften Maßnahmen sind auch Märkte in der Region. Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) kündigte gestern in Stuttgart an, auch auf den Weihnachtsmärkten im Südwesten die Sicherheitsmaßnahmen zu erhöhen. "Die Polizeipräsenz wird an bestimmten Punkten sichtbar verstärkt werden", sagte Strobl. Der CDU-Politiker erklärte, dass erste Maßnahmen bereits verstärkt worden seien. Laut Behördenangaben tragen die Polizisten in Stuttgart schon jetzt sichtbar Maschinenpistolen. Auch auf mögliche Vorkommnisse an Silvester sei man vorbereitet. "Seien Sie achtsam, nicht ängstlich", sagte Strobl mit Blick auf die Bevölkerung.

Der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier und Innenminister Peter Beuth (beide CDU) betonten, es werde alles nur Mögliche für die Sicherheit auf den Weihnachtsmärkten und andernorts getan. Bouffier räumte ein, absolute Sicherheit könne es nicht geben. "Wir nehmen die Sorgen der Bürger sehr ernst", fügte er hinzu, forderte aber zugleich auf, auch nach den schrecklichen Ereignissen von Berlin nicht der Angst nachzugeben, denn "das ist, was die Verbrecher wollen". Bouffier fuhr fort: "Gehen wir weiter auf die Weihnachtsmärkte, auch wenn es nicht unbeschwert sein wird." Das wäre "ein eindeutiges Bekenntnis, dass wir an unserem Leben, unseren Traditionen und dem festhalten, was Teil unserer Identität ist". Innenminister Beuth, sagte, die Tat habe dazu dienen sollen, Angst und Schrecken zu verbreiten. "Wir werden unsere Freiheit mit allen Mitteln schützen und verteidigen", versicherte der Minister. Die Schutzmaßnahmen für Märkte seien bereits auf hohem Niveau gewesen. Noch am Montag sei aber die Polizeipräsenz weiter erhöht worden, auch mit verdeckten Maßnahmen. Zu den ad hoc getroffenen Maßnahmen gehörten auch eine erkennbar "robuste" Bewaffnung der Polizei, die verstärkte Überwachung von Zufahrtsstraßen in Frankfurt, Kassel, Wiesbaden, Rüdesheim und Darmstadt sowie zusätzliche Kontrollen.

Wegen Ludwigshafen sensibel

Auch der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) kündigte an, die Polizeipräsenz bei den Weihnachtsmärkten noch einmal deutlich zu verstärken. "Die Polizei wird alles dafür tun, dass größtmögliche Sicherheit gewährleistet ist", sagte er in Mainz. Mit den Polizeipräsidenten sei besprochen worden, dass auch Zufahrtswege zu Weihnachtsmärkten genau angeschaut werden. Lewentz sagte, bereits nach dem Vorfall mit einem 12-jährigen Jungen in Ludwigshafen seien die Sicherheitsvorkehrungen im Zusammenhang mit Weihnachtsmärkten erhöht worden. Es gebe aber keine Erkenntnisse über eine konkrete Bedrohung für Veranstaltungen in Rheinland-Pfalz.

In der Region wurde beim Thema Sicherheit gestern ebenfalls deutlich nachgelegt. Ein Überblick:

Mannheim: Unter verstärkter Polizeipräsenz haben gestern Morgen um 11 Uhr die Weihnachtsmärkte in Mannheim geöffnet. Alle Händler bieten wie in den Wochen zuvor an den Buden ihre Ware an. Niemand zog aus Angst vor einem weiteren Anschlag das Angebot zurück. Die Betreiber der Weihnachtsmärkte sehen aktuell auch keine Veranlassung die Weihnachtsmärkte früher als geplant zu schließen.

Heidelberg: "Das Thema Sicherheit hat schon vor der Weihnachtsmarkt-Saison eine große Rolle gespielt. Der Vorfall von Montagabend hat uns aber veranlasst, noch einmal eine Runde mit Stadtmarketing und Polizei zu drehen", teilte ein Sprecher der Stadtverwaltung mit. "In Absprache mit der Polizei sollen die Kontrollen an den Zufahrtsstraßen zu den Märkten ausgebaut werden." Dafür wurden gestern Nachmittag an den betreffenden Stellen Poller errichtet. "Die Polizei wird an diesen Orten auch mit Einsatzwagen präsent sein", sagte Mathias Schiemer, Chef des Heidelberger Stadtmarketings. "Zudem wird der Nahverkehr im Bereich der Märkte umgeleitet.

Neustadt: "Man kann mit einem Lkw überall hinfahren, da darf man sich nichts vormachen", sagt Heiko Geist von der Stadtverwaltung in Neustadt an der Weinstraße. Dennoch hält er die Gefährdung des Weihnachtsmarkts auf dem Marktplatz für "eher gering". "Da hier auch der Wochenmarkt stattfindet, sind die Zufahrten mit versenkbaren Metall-Pollern gesichert, die ganzjährig verhindern sollen, dass Autos unerlaubterweise auf den Platz fahren.

Speyer: "Obwohl es derzeit keine Hinweise auf eine konkrete Gefährdung für den Speyerer Weihnachtsmarkt gibt, werden Polizei und städtischer Vollzugsdienst ihre Präsenz erhöhen", berichtet Stadtsprecher Matthias Nowack. Zudem wollen Ordnungsbehörde und Schaustellerverband eng kooperieren, um die Sicherheit auf dem Markt, der als Silvestermarkt noch bis 8. Januar geöffnet ist, zu gewährleisten. Obwohl die Buden zentral in der Maximilianstraße - der Hauptgeschäftsstraße zwischen Dom und Altpörtel - liegen, hält Nowack ein Attentat mit einem Sattelzug für unwahrscheinlich. Deshalb sehe die Stadt derzeit von baulichen Maßnahmen ab.

Ludwigshafen: Auf dem Ludwigshafener Weihnachtsmarkt auf dem Berliner Platz werden künftig mehr Polizisten unterwegs sein und häufiger Streifengänge machen, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Rheinpfalz. Gleiches gilt für den Weihnachtsmarkt auf dem Platz der Deutschen Einheit. Die Stadt prüft noch, ob die Zufahrtswege zu der Budenstadt sicherer gemacht werden können. Bislang sei noch nichts beschlossen worden, weil der Markt am Berliner Platz etwas abseits der Hauptverkehrsstraßen liege.

In vielen anderen Städten und Gemeinden der Region wurden die Weihnachtsmärkte unabhängig von dem Anschlag in Berlin traditionell bereits nach dem vierten Adventssonntag beendet.