„Mehrere hundert Gramm“ Sprengstoff

Chemnitz. Bei einem Anti-Terror-Einsatz wird hochexplosiver Sprengstoff in einer Chemnitzer Wohnung gefunden. In dem Vorfall drängen sich zahlreiche Fragen auf, vieles ist noch unklar.

Was wir wissen

Hauptverdächtiger ist der Syrer Dschaber al-Bakr, geboren am 10. Januar 1994 in Sasa, einem Ort südlich von Damaskus. Er wurde schon länger vom Verfassungsschutz beobachtet, zu ihm lagen "Erkenntnisse" vor. Der junge Mann kam vor einigen Monaten als Flüchtling nach Deutschland.

Der Hinweis auf die später vom Spezialeinsatzkommando gestürmte Wohnung kam am Freitag vom Bundesamt für Verfassungsschutz. Der 22-Jährige soll sich in der Wohnung aufgehalten und einen Bombenanschlag vorbereitet haben.

Als die Polizei den Großeinsatz vorbereitete, bewegte sich eine Person in dem noch nicht evakuierten Haus. Die Beamten erkannten Dschaber al-Bakr und gaben einen Warnschuss ab. Wegen der Möglichkeit, dass der Verdächtige Sprengstoff bei sich hat, gingen die Beamten nach Angaben des Landeskriminalamtes nicht auf ihn zu. Sie nahmen an, dass er in die Wohnung zurücklief. Doch der Verdächtige entkam.

Mieter der Wohnung ist eine "Kontaktperson" des Flüchtigen, er soll allein dort gemeldet sein. Als gestürmt wurde, waren die Räume leer. Der Syrer wurde am Samstag am Chemnitzer Hauptbahnhof festgenommen. Die Ermittler halten ihn für einen Komplizen des 22-Jährigen und ermitteln wegen Beihilfe zur Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat.

In der Wohnung wurde nach Stunden etwa ein Kilogramm Sprengstoff gefunden, die Behörden sprechen bisher von "mehreren hundert Gramm". Er war gut versteckt. Dabei handelt es sich um ein Gemisch, das weit gefährlicher als das bekannte TNT ist. Das Material wurde in einem ausgehobenen Erdloch kontrolliert vernichtet, die Detonation war noch in deutlicher Entfernung spürbar.

Was wir nicht wissen

Es ist offen, ob der Verdächtige Dschaber al-Bakr bewaffnet ist und Sprengstoff dabei hat und wenn ja, wie viel.

Handelte der Hauptverdächtige aus eigenem Antrieb oder hatte er Hintermänner im Ausland? Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur soll er Kontakte zur Terrororganisation "Islamischer Staat" (IS) haben. Ein im September in Köln festgenommener 16-jähriger Flüchtling aus Syrien erhielt nach Ermittler-Angaben von einem Chatpartner im Ausland Anweisungen zum Bombenbau.

Über mögliche Anschlagsziele des Syrers aus Chemnitz ist bisher nichts bekannt. Weder der Verfassungsschutz noch die Polizei wollten sich zu einem "Focus"-Bericht äußern, wonach ein deutscher Flughafen angegriffen werden sollte. dpa