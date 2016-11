„Merkel muss mehr mit Inhalten werben“

In Deutschland ist nicht jeder so Fan von Merkels Politik wie dieser Flüchtling, der in München ein Bild der Kanzlerin zeigt.

Die Bundeskanzlerin braucht für 2017 eine neue Wahlkampfstrategie, glaubt der Mannheimer Politikwissenschaftler Rüdiger Schmitt-Beck. Dazu gehöre, dass sie ihre umstrittene Flüchtlingspolitik besser erklärt.

Herr Schmitt-Beck, Angela Merkel will enttäuschte Wähler unter anderem mit Entlastungen für Familien und einkommensschwächere Haushalte zurückgewinnen. Wird ihr das gelingen?

Rüdiger Schmitt-Beck: Höchstens in Teilen. Die Entwicklung, dass sich immer mehr Menschen von den etablierten Parteien nicht mehr vertreten fühlen und deshalb empfänglich für populistische Kräfte wie die AfD sind, wird sie damit nicht stoppen können.

Rüdiger Schmitt-Beck Rüdiger Schmitt-Beck ist Professor am Lehrstuhl für Politische Wissenschaft/Politische Soziologie an der Universität Mannheim. Er beschäftigt sich vor allem mit dem Thema Wahlforschung. Von 2011 bis 2014 war Schmitt-Beck Direktor des Mannheimer Zentrums für Europäische Sozialforschung.

Warum nicht?

Schmitt-Beck: Weil das nur bedingt mit sozio-ökonomischen Faktoren zu tun hat. Deutschland ist ein Wohlfahrtsstaat, wir haben fast Vollbeschäftigung. Es gibt keine Verelendung, wie man es aus den USA kennt. Der Eindruck des Abgehängtseins oder der Ungerechtigkeit besteht eher in den Köpfen - und hat mit der Realität nicht viel zu tun. Wie die Idee, von der manche Bürger überzeugt zu sein scheinen, dass Flüchtlinge von der Politik besser versorgt werden als Einheimische. Dieses Gefühl kann man nicht mit Sozialpolitik ändern, zumal sich viele dieser Menschen, begünstigt durch Medien wie Facebook, in eine subjektive Welt einspinnen, die ziemlich faktenresistent ist.

Wie können die etablierten Parteien diese Menschen dann überhaupt noch erreichen?

Schmitt-Beck: Indem sie endlich lernen, dass sie ihre Politik viel intensiver erklären müssen. Warum macht eine bestimmte Entscheidung Sinn, was spricht gegen Alternativen? Da hat die Bundesregierung große Defizite, genau wie viele ihrer Vorgänger. In den vergangenen Jahren wurden politische Entscheidungen meist gar nicht erklärt, da hieß es mehr oder weniger: Das ist alternativlos und muss so gemacht werden, Ende. Dass das bei manchen Bürgern überheblich ankommt, kann nicht verwundern.

Das wäre ja eine neue Strategie für den Wahlkampf der Kanzlerin. Der soll ihr zufolge sowieso "ganz anders" werden.

Schmitt-Beck: Das würde ich zwingend empfehlen. Merkels frühere Wahlkämpfe, vor allem 2009 und 2013, waren ausgesprochen inhaltsarm und total auf ihre Persönlichkeit und ihre damalige Popularität fokussiert. Das wird dieses Mal nicht mehr funktionieren. Merkel muss jetzt mehr mit Inhalten werben - auch, indem sie ihre Flüchtlingspolitik aus dem vergangenen Jahr zumindest rückwirkend erklärt. Das hat sie damals versäumt. Dadurch haben sich beachtliche Teile der Bevölkerung von der Kanzlerin entfremdet.

Daraus haben Parteien wie die AfD viel Kapital geschlagen. . .

Schmitt-Beck: In der Tat. Und die haben die Idee von den politischen Eliten, die das Volk nicht verstehen oder nicht ernst nehmen, massiv befeuert. Das ist ein typisches Merkmal des Populismus.

Inwiefern?

Schmitt-Beck: Dahinter steht die simple und falsche Vorstellung, dass das Volk in seiner Gesamtheit einen einheitlichen Willen hätte. Dazu kommt, dass die Rechtspopulisten den politischen Volksbegriff, also das Volk als "demos", vermischt haben mit dem des Volks als ethnische Einheit, die sich nicht mit anderen Völkern mischen soll. Hintergrund all dessen ist letztlich die Flüchtlingskrise. Nach dieser Denkweise verstößt eine Regierung, die die Grenzen für Flüchtlinge öffnet, gegen die fundamentalen Interessen des Volkes. Im Kern des Ganzen geht es damit aber gar nicht um das Verhältnis zwischen der Bevölkerung insgesamt und der politischen Elite, sondern darum, dass eine bestimmte Bevölkerungsgruppe die Flüchtlingspolitik der Regierung ablehnt - und sie im Extremfall zu einer Art Krieg der Regierung gegen das gesamte Volk umdeutet. Ungeachtet der Tatsache, dass es auch viele Mitglieder desselben Volkes gibt, die für offene Grenzen eintreten und Flüchtlingen aktiv helfen.

Politikverdrossenheit ist kein neues Phänomen. Muss man dennoch von einer neuen Dimension sprechen?

Schmitt-Beck: Meiner Ansicht nach schon. Neu ist für mich, dass die Demokratiezufriedenheit, also die Frage, wie die Demokratie in der Praxis funktioniert, offenbar ein entscheidender Faktor dafür ist, welcher Partei man seine Stimme gibt. Menschen, die mit dem Funktionieren der Demokratie unzufrieden sind, wählen verstärkt die AfD.

In den USA ist mit Trump ein Kandidat mit sehr populistischen Parolen zum Präsidenten gewählt worden. Wäre das auch bei uns denkbar?

Schmitt-Beck: Nein. Die AfD hat sicher gute Chancen, in den Bundestag einzuziehen, aber sie wird nicht in Regierungsnähe kommen. Dazu muss man auch wissen, dass die Menschen bei Landtagswahlen eher mit ihrer Stimme experimentieren und den etablierten Parteien einen Denkzettel verpassen, bei Bundestagswahlen ist das anders. Was künftig aber schwieriger werden könnte, ist die Mehrheitsbildung. Wir haben im Frühjahr schon bei zwei Landtagswahlen gesehen, dass konventionelle Koalitionsmodelle nicht mehr unbedingt funktionieren.

Die Kanzlerkandidatin für die Union steht - muss die SPD jetzt nachziehen?

Schmitt-Beck: Die SPD ist schon wieder dabei, sich zu vertaktieren. Dabei ging das 2013 schon total in die Hose. Da hieß es, es gebe drei mögliche Kandidaten und man wolle zu einem bestimmten Zeitpunkt verkünden, welcher es werden soll. Das hat Steinmeier aber dann vorher ausgeplaudert, der Zeitplan war im Eimer. Jetzt steckt die SPD wieder in einem Dilemma: Nachdem die Union vorgelegt hat, gibt es zwar keinen guten Grund mehr, den Kandidaten wie angekündigt erst Anfang 2017 zu benennen. Auf der anderen Seite bricht die Partei ihre eigene Ansage, wenn sie jetzt doch schon einen Namen nennt. Also egal wie sich die SPD nun verhält: Es sieht in der Außendarstellung nicht gut aus.