Merkel rückt von ihrem Mantra ab

Angela Merkel will nicht mehr so oft "Wir schaffen das" sagen. © dpa

Berlin. Manchmal kann es klüger sein, Druck aus dem Kessel zu lassen. Das weiß auch die Machtpolitikerin Angela Merkel (CDU). Und so nimmt sich die Kanzlerin einen eigenen Satz vor, der ihre Kritiker zur Weißglut bringt. Es ist der Satz, der einmal in den Geschichtsbüchern stehen könnte und zum Motto ihrer Flüchtlingspolitik geworden ist: "Wir schaffen das." Zum ersten Mal geprägt im Sommer 2015, seitdem mehrfach bekräftigt. Nun verkündet die CDU-Chefin, die drei Worte lieber nicht mehr so oft zu verwenden. Es ist ein kalkuliertes Friedenssignal, nicht zuletzt an die CSU.

Mit einer nüchternen Analyse mottet Merkel ihr Mantra ein wie ein Kleidungsstück, das nicht mehr so hundertprozentig sitzt - weg kommt es nicht, aber ständig herausgeholt werden soll es nicht mehr. Denn gemeint gewesen sei der Satz "anspornend, dezidiert anerkennend", wie die Kanzlerin im Interview mit der "Wirtschaftswoche" betont. Doch mittlerweile sei er "zu einer Art schlichtem Motto, fast zu einer Leerformel" geworden. Mit einer Dosis Selbstkritik räumt Merkel ein, dass sich "manch einer" von den "übertrieben oft wiederholten drei Worten" sogar provoziert fühle. So sei das aber nie gemeint gewesen.

Ein Angebot an ihre Kritiker

Ohne die Kritiker zu benennen, dürfte Merkel darauf bauen, dass ihre Worte besonders in den eigenen Unionsreihen vernommen werden. Seit der Schlappe in Mecklenburg-Vorpommern, wo die CDU hinter die AfD absackte, bläst die CSU verschärft zur Attacke auf "die Berliner Politik" und die Kanzlerin als Person. Auch in der CDU empfinden manche ihr unbeirrtes "Wir schaffen das" inzwischen als Sturheit. Dabei schwingt auch die Erwartung mit, Merkel möge angesichts der großen Probleme doch zumindest Zweifel erkennen lassen und etwas signalisieren wie: "Wir haben verstanden."

Indem sie das Motto niedriger hängt, kommt die Kanzlerin ihren Widersachern entgegen. Allerdings ohne vom Inhalt abzurücken. Genauso wie bei ihrem strikten Nein zu einer Flüchtlings-Obergrenze, die die CSU erzwingen will.